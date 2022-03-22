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22 мар 2022

Porsche создаст собственную зарядную инфраструктуру для электромобилей

Porsche создаст собственную зарядную инфраструктуру для электромобилей

Автопроизводители, создавая электрокары, часто не задумываются о такой важной теме, как инфраструктура. Пусть зарядные станции делают другие, а мы займемся высокими материями

Впрочем, есть компании, которые думают о людях. К примеру, фирма Tesla начала работать над собственными зарядными станциями, сразу, когда представили свой первый электрокар Model S. Сегодня же речь пойдет о Porsche, специалисты которой заявили о намерениях создать собственную инфраструктуру зарядных станций. Подробности не сообщаются, но по слухам для начала фирма установит около семидесяти станций в родном Штутгарте.

Помимо зарядных станций, Porsche займётся разработкой высокопроизводительных аккумуляторов. Для этого специалисты создали подразделение Cellforce Group. К слову, генеральный директор Porsche Оливер Блум заявил, что к 2030 году более 80 процентов продаж компании будут приходиться на электромобили.

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