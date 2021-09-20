Автомобильный портал Motorpage
20 сен 2021

Porsche строит завод по разработке синтетического топлива

Porsche строит завод по разработке синтетического топлива

Не электрификацией единой – приятно осознавать, что автомобильная промышленность не зацикливается на тотальной электрификации отрасли, но и находится в поиске альтернативных источников топлива

Взять, к примеру, компанию Porsche – она  достаточно давно занимается исследованием данной темы, а недавно она заявила об участии в строительстве особой фабрики по производству синтетического топлива. Надо отметить, что помимо немецкого  автомобильного  концерна в  проекте участвуют Siemens и чилийская компания Highly Innovative Fuels.

Каким образом на фабрике будет добываться топливо?  Технология интересна -  прямой «захват» углекислого газа из атмосферы и электролиз воды. Работает все примерно так - энергия от ветровых ферм и солнечных электростанций идёт в высокоэффективный электролизёр на основе протонообменных мембран, вырабатывающий водород . Углекислый газ, в свою очередь, добывается через специальные установки -  в них находится  особый адсорбент, который связывает газ, содержащийся в окружающей атмосфере.  Следующий шаг после получения данных компонентов – синтез, в результате которого образуется метанол.

Сама фабрика должна начать работу в середине 2022 года и выпускать 130 000 литров топлива в год с дальнейшим ростом до 55 миллионов литров к 2024 году и 550 миллионов — к 2026 году.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Taycan

Porsche Taycan обновился

25 августа 2021
Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 (2022)

Компания Porsche представила гоночный 911 GT2 RS Clubsport

06 августа 2021
Porsche Vision Renndienst

В Porsche показали интерьер минивэна будущего

28 июля 2021
Porsche Macan 2019 вид сбоку

Porsche Macan обновился

20 июля 2021

Porsche 911 получит кросс-версию

14 июля 2021
Porsche Cayenne Coupe 2020 руль

В Porsсhe представили свой самый быстрый кроссовер

30 июня 2021

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"
KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления
Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"
Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса
Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"
Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона
Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"

Написано новостей:

2 9 1 0 8