Porsche строит завод по разработке синтетического топлива

Не электрификацией единой – приятно осознавать, что автомобильная промышленность не зацикливается на тотальной электрификации отрасли, но и находится в поиске альтернативных источников топлива

Взять, к примеру, компанию Porsche – она достаточно давно занимается исследованием данной темы, а недавно она заявила об участии в строительстве особой фабрики по производству синтетического топлива. Надо отметить, что помимо немецкого автомобильного концерна в проекте участвуют Siemens и чилийская компания Highly Innovative Fuels.

Каким образом на фабрике будет добываться топливо? Технология интересна - прямой «захват» углекислого газа из атмосферы и электролиз воды. Работает все примерно так - энергия от ветровых ферм и солнечных электростанций идёт в высокоэффективный электролизёр на основе протонообменных мембран, вырабатывающий водород . Углекислый газ, в свою очередь, добывается через специальные установки - в них находится особый адсорбент, который связывает газ, содержащийся в окружающей атмосфере. Следующий шаг после получения данных компонентов – синтез, в результате которого образуется метанол.

Сама фабрика должна начать работу в середине 2022 года и выпускать 130 000 литров топлива в год с дальнейшим ростом до 55 миллионов литров к 2024 году и 550 миллионов — к 2026 году.