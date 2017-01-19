Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что немецкая компания Porsche продемонстрировала негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года немецкий автопроизводитель реализовал на территории РФ 4 961 автомобиль, что на 6,2% ниже результатов 2015 года. В декабре объем продаж компании на российском рынке был зафиксирован на уровне 657 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 42,5%. За отчетный период доля Porsche на российском рынке сохранилась на уровне 2015 года – 0,3%.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, мы продемонстрировали результат, которым вполне удовлетворены. Позиция Porsche сегодня очень стабильна и тот уровень, что нам удалось достичь в 2015 году в условиях общего падения рынка, увеличив годовые результаты на 12%, сформировал соответствующий план на 2016 год», – прокомментировал результаты продаж генеральный директор российского подразделения немецкой компании д-р Томас Штэрцель.

Самым продаваемым автомобилем в российской линейке Porsche стал спортивный кроссовер Cayenne. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 2 606 таких автомобилей, тем самым ухудшив свои результаты на 14%. На втором месте во внутреннем рейтинге компании располагается компактный кроссовер Macan. За год россияне приобрели 1 730 экземпляров этой модели – на 9% больше, чем годом ранее.

Кроме того, в компании особо отмечают результаты продаж модели Panamera, которая за прошлые двенадцать месяцев разошлась в количестве 226 экземпляров, что более чем на четверть, ниже результатов 2015 года. «Успех Porsche Panamera, впервые представленной клиентам в ноябре, был ожидаем, таким образом мы оптимистично настроены и прогнозируем рост продаж этой модели в 2017 году», – заявил. д-р Томас Штэрцель.