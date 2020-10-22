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22 окт 2020

Porsche запустила сервис аренды автомобилей в России

Porsche запустила сервис аренды автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche объявила о запуске сервиса аренды своих автомобилей в России. Пока машины можно взять напрокат только в Москве, однако в дальнейшем программа Porsche Drive будет представлена и в других крупных городах

В России автомобили Porsche можно взять в аренду сроком от одного до 28 дней. Зарезервировать и оплатить машину можно при помощи мобильного приложения Porsche Drive, которым могут воспользоваться граждане России в возрасте от 25 лет с водительским стажем не менее 5 лет. В компании отметили, что новый сервис подойдет тем, «кто хочет взять в аренду спортивный автомобиль на выходные или по особому случаю, на период отпуска или командировки».

Согласно приложению Porsche Drive на данный момент для аренды доступен 380-сильный компактный кроссовер Macan GTS (от 22 тыс. руб. за сутки), 440-сильные кроссоверы Cayenne S и Cayenne S Coupe (от 28 тыс. руб. за сутки), а также модель Panamera 4S с мотором мощностью 440 сил (от 42 тыс. руб. за сутки). На данный момент сервисы аренды своих автомобилей в России запустили компании Volvo, Kia, Hyundai, Genesis, BMW, а также Toyota и Lexus. Кроме того, в октябре подобную программу организовал отечественный УАЗ.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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