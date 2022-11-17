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17 ноя 2022

Представлен внедорожный Porsche 911

Представлен внедорожный Porsche 911
Автор фото: фирма-производитель

Можно ли скрестить спорткар и джип? На первый взгляд нет, но в Porsche решили иначе и недавно представили новую модель – 911 Dakar

Фактически, перед нами «трибьют» классическому Porsche 911, который участвовал в ралли «Париж-Дакар» в конце восьмидесятых годов. Разумеется, новый автомобиль построили на базе самого современного Porsche 911, проведя над ним целый комплекс доработок.

Главное здесь – это подвеска. Амортизаторы имеют электрическую регулировку, по умолчанию добавляющей к дорожному просвету 50 миллиметров. У неё имеется дополнительный режим работы High Level, увеличивающий клиренс ещё на 30 миллиметров, но передвигаться в таком режиме можно только на скоростях до 170 км/ч. Автомобиль сохранил 480-сильный 3,6-литровый бензиновый турбомотор, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач PDK и полным приводом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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