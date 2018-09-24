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24 сен 2018

Резкий поворот. Porsche отказывается от дизелей

Резкий поворот. Porsche отказывается от дизелей
Автор фото: фирма-производитель

Острая новость появилась в прессе непосредственно от руководства компании

Porsche не будет снабжать свои автомобиль дизельными двигателями. Одна из причин – огромный скандал, затронувший Porsche и Volkswagen в 2015 году на американском рынке. Вторая – новые нормы к двигателям внутреннего сгорания, которые могут быть приняты в Германии в ближайшее время.

Руководство компании информирует, что в своих разработках они собираются сконцентрироваться на увеличении эффективности бензиновых двигателей, гибридных машинах и электрокарах.

В последнее время мировые лидеры автопрома осторожно относятся к перспективам дизелей. В первую очередь, это связано со сложностью обеспечения всё более жёстких экологических стандартов. Однако и преимущества дизельных двигателей хорошо известны. В первую очередь это относится к двигателям из Германии. Поэтому новость от передовой немецкой компании выглядит сенсационной.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, CarsWeek

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