Резкий поворот. Porsche отказывается от дизелей

Острая новость появилась в прессе непосредственно от руководства компании

Porsche не будет снабжать свои автомобиль дизельными двигателями. Одна из причин – огромный скандал, затронувший Porsche и Volkswagen в 2015 году на американском рынке. Вторая – новые нормы к двигателям внутреннего сгорания, которые могут быть приняты в Германии в ближайшее время.

Руководство компании информирует, что в своих разработках они собираются сконцентрироваться на увеличении эффективности бензиновых двигателей, гибридных машинах и электрокарах.

В последнее время мировые лидеры автопрома осторожно относятся к перспективам дизелей. В первую очередь, это связано со сложностью обеспечения всё более жёстких экологических стандартов. Однако и преимущества дизельных двигателей хорошо известны. В первую очередь это относится к двигателям из Германии. Поэтому новость от передовой немецкой компании выглядит сенсационной.