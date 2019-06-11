Скрестили два Porsche-получили хот род

Специалисты ателье Emory Motorsports из штата Орегон сконструировали эффектный хот-род Porsche 356 RSR, в основе которого лежат сразу две модели «Порше»: 356B T5 1960 года и 964 C2 1990 года.



Внешне автомобиль является неким симбиозом двух моделей. Надо отметить, что, скрещивая Porsche 356B T5 1960 года с 964 C2 1990 года, специалистам пришлось вручную изготовить крышу, бамперы, капот, решётку радиатора и целую россыпь мелких декоративных элементов. Интересный факт- снаряженная масса хот-рода составляет всего 884 килограмма .



Что касается технической составляющей, то Porsche 356 RSR оснащён 2,4-литровым турбомотором мощностью 393 лошадиных силы. Правда, представители ателье не раскрывают ни цифр разгона, ни показателей максимальной скорости , однако при такой удельной энерговооружённости не возникает никаких сомнений в том, что хот-род обладает достойной динамикой.