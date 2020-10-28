В Porsche собираются создать внедорожную модель 911?

Фотошпионы засняли на Северной петле испытательный прототип, который намекает на возможное появление внедорожной версии 911-го

Под раздутыми колесными арками «мула» явно скрывается доработанная ходовая с увеличенным клиренсом. Очевидцы утверждают,что звучит спорткар на манер 911 Turbo. Впрочем, в реальности дело может обстоять куда прозаичнее - инженеры Porsche просто обкатывают на трассе некие решения по шасси. С другой стороны, на волне кроссоверной моды вполне логичным выглядит серийное воплощение концепта Panamericana 1989 года или, скажем, исторического гоночного Porsche 911 для ралли-рейда «Париж – Дакар».

Интересно, что сторонние фирмы давно и успешно практикуют конверсии культового спорткара во внедорожник. Здесь уместно вспомнить проекты RUF, Gemballa, Russell Built Fabrication, Kelly-Moss Road and Race и многих других.