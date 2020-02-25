Владельцы Porsche смогут пометить свой автомобиль

Инженеры компании Porsche придумали необычный способ персонализации автомобилей. Теперь каждый владелец 911-го может нанести на капот свой отпечаток пальца, причем в увеличенном размере

Пока что такая опция доступна только для капотов автомобилей, однако в дальнейшем компания планирует начать печатать элементы персонализации и на других деталях, причем, как сообщает пресс-служба, это будут не только отпечатки пальцев. Честно, мы боимся представить, что еще можно изобразить на капоте вместо отпечатков…

Отбросив условности, рассмотрим весь процесс. Итак, владельцу автомобиля нужно предоставить свои биометрические данные. Затем производитель снимет капот и робот нанесет увеличенное изображение отпечатка. На финальном этапе деталь покроют прозрачным лаком и отполируют. Принцип нанесения изображения на кузов аналогичен работе струйного принтера. Любопытно, что на средства, потраченные для удовлетворения собственного эгоизма, владелец Porsche сможет купить, например, Lada Granta.