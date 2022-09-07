Взгляните на очень черный Porsche 911

Японцы без сомнения являются лидерами в мире безумных идей автомобильного тюнинга. Достаточно вспомнить машины течения «Босодзоку» - монстров с гигантскими выхлопными трубами и множеством острых граней. Наш сегодняшний предмет обсуждения выглядит скромнее, но не менее интересно

На первый взгляд это обычный Porsche 911 черного цвета, вот только краска здесь уникальная – светопоглощающая. Она способна вобрать в себя 99,4% всего попадающего на неё света. Для сравнения, обычная матовая чёрная краска поглощает только 80% света. Из-за этого автомобиль выглядит крайне необычно – плоским и похожим на какое-то двухмерное изображение.

В остальном же перед нами стандартный спорткар в кузове 997, под капотом которого располагается 480-сильный двигатель, позволяющий автомобилю разогнаться до сотни за четыре секунды.