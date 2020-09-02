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Почему Porsche Taycan стал дважды героем
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Цены
от 10 643 000
до 12 943 000
Porsche Taycan 2020 вид сверху
У Taycan очень обтекаемый кузов
Porsche Taycan 2020 вид сбокуPorsche Taycan 2020 салон
Porsche Taycan 2020 приборная панель
«Приборка» не имеет козырька, однако на солнце практически не бликует
Porsche Taycan 2020 селектор выбора режимов движения
Селектор выбора режимов движения находится справа от рулевого колеса
Porsche Taycan 2020 динамик
Дорогая «музыка» безусловно хороша, но водитель может про нее и не вспомнить
Porsche Taycan 2020 передние кресла
Сиденья отлично спрофилированы и при этом совсем не тесные
Porsche Taycan 2020 климатическая система
Седокам второго ряда предлагается раздельная климатическая система
Porsche Taycan 2020 передний багажник
Багажник в Taycan есть не только сзади, но и там, где у других машин стоит мотор
Porsche Taycan 2020 багажное отделенние
Задний багажный отсек гораздо вместительнее переднего
Porsche Taycan 2020 гнездо для зарядки
Гнездо для зарядки расположено в переднем левом крыле
Porsche Taycan 2020 ручка двери
Дверные ручки утапливаются заподлицо с кузовом
Porsche Taycan 2020 колесо
Даже колесные диски снижают аэродинамическое сопротивление
Porsche Taycan 2020 передняя фара
Фары необычной формы, разумеется, светодиодные
Porsche Taycan 2020 задние фонари
Задние фонари в виде сплошной линии становятся визитной карточкой Porsche
Porsche Taycan 2020 вид сзади
Для езды на Taycan не помешает тренировка вестибулярного аппарата, так как перегрузки здесь сопоставимы с гоночным болидом
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Porsche Taycan Turbo 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Porsche Taycan Turbo 2020

Дебютный электрокар легендарной марки с ходу завоевал две главные награды отечественного экспертного автомобильного сообщества – стал лауреатом профильной номинации Национальной премии «ТОП-5 АВТО» и первым обладателем титула Car of the Year в России. Мы протестировали победителя в соответствии с критериями, по которым его оценило профессиональное жюри 

Запуск новейшего Porsche Taycan в России из-за коронавируса немного задержался: первые клиенты смогут получить электромобиль лишь в начале 2021 года, хотя изначально планы были более оптимис­тичными. Впрочем, вся выделенная на нашу страну квота уже выкуплена. Чтобы разобраться, что в этой модели такого привлекательного, я еду на гоночную трассу Moscow Raceway, где буду один на один с версией Taycan Turbo. Причем специально для этого тест-драйва трассу открыли только для меня!

На острие прогресса

Обтекаемый, распластанный по асфальту кузов смахивает на концептуальную модель, но мы-то знаем, что этот Taycan самый что ни на есть серийный. И не только кузов, но и весь автомобиль… Ох, сорри, электромобиль. Дизайн однозначно удачный и запоминаемый, хотя техническая начинка здесь гораздо интереснее, чем внешность. Кстати, этот кузов имеет мизерный коэффициент сопротивления воздуху, равный всего 0,22.

В основе модели – доработанная платформа Panamera. Двигатель внутреннего сгорания, разумеется, не предусмотрен. Вместо него – литий-ионная батарея и синхронные электромоторы с возбуждением от постоянных магнитов. Один электродвигатель расположен на передней оси и оснащен одноступенчатым планетарным редуктором. Второй приводит задние колеса и состыкован с двухступенчатой трансмиссией, первая передача которой обеспечивает более мощное ускорение с места.

Сейчас у нас можно заказать три модификации – 4S, Turbo и Turbo S, развивающие соответственно 530, 680 и 761 л.с. на пике мощности. Да-да, несмотря на отсутствие двигателей внутреннего сгорания, названия решили сохранить традиционными для бренда. Немного странно, зато сразу понятно их место в иерархии модели.

Также стоит отметить, что Taycan стал первым серийным электромобилем с напряжением системы 800 В, что вдвое больше, чем у всех остальных машин такого типа. Это обеспечивает значительные преимущества в эксплуатации. Известно, что одной из основных проблем электрокаров является долгая зарядка, а 800-вольтовая сеть эту проблему практически решает. Так, всего за пять минут заправка Taycan постоянным током на специализированной станции позволяет увеличить запас хода на 100 км, а за 22,5 мин. батарею можно зарядить с 5 до 80%.

Централизованная система управления ходовой частью Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы в режиме реального времени. А синхронизировать здесь есть что. Помимо работы электромоторов система управляет трехкамерной пневматической подвеской, жесткостью амортизаторов, активными стабилизаторами поперечной устойчивости, распределением крутящего момента между колесами задней оси, а также рекуперацией энергии, благодаря которой 90% всех торможений можно выполнять с помощью одних электродвигателей и, соответственно, не использовать колесные тормозные механизмы. То есть по критерию «Технический уровень / инновационность», используемому в «ТОП-5 АВТО», лидерство новинки неоспоримо.

Новая концепция

Тяну за довольно удобную выдвижную ручку – и проваливаюсь внутрь. В салоне тоже интересного хватает. Несмотря на то что принадлежность интерьера Taycan к Porsche сомнений не вызывает, он сильно отличается от «соплеменников». Перед глазами расположена изогнутая электронная «приборка» без козырька, справа от нее – сенсорный экран интерфейса, под которым, в свою очередь, еще один монитор, управляющий «климатом» и другими дополнительными функциями. Переднему пассажиру полагается собственный экран (опция), чтобы он мог покопаться в меню, не мешая водителю. Качество материалов большей частью отличное, хотя местами, к моему удивлению, встречаются элементы из жесткой пластмассы.

Настраиваю с помощью сенсорного экрана температуру и берусь за планку вентиляционного дефлектора, чтобы отрегулировать поток воздуха, но не тут-то было! Дефлектор не двигается. Инструктор, а в его качестве у меня главный тест-пилот Porsche Russland известный автогонщик Олег Кесельман, терпеливо объясняет, что управление потоками воздуха осуществляется тоже через сенсорный экран. Для этого на схематичном изображении передней панели есть несколько кружочков, соответствующих дефлекторам. Я должен приставить палец к нужному и потом перемещать его в различных направлениях, одновременно двигается сопло внутри дефлектора. Пробую – получается. С непривычки не особенно удобно, зато, без сомнения, инновационно.

Посадка за рулем, как и подобает Porsche, очень низкая по отношению к полу, хотя сам пол здесь выше, чем в обычных автомобилях (из-за литий-ионной батареи). Кресло жесткое, идеально спрофилированное и совсем не тесное, при этом боковая поддержка держит крепко. Руль тоже типично поршевский, почти вертикальный, с колесиком выбора ездовых режимов. То есть владелец Porsche сразу почувствует себя привычно.

Второй ряд тесноват, но я со своими 180 см устраиваюсь вполне комфортно. Маловато места над головой и перед коленями, зато для ступней сделали выемку, где они спокойно помещаются. Опции для второго ряда – отдельная климатическая система, причем раздельная (управляется тоже через сенсорный экран). И пару слов о багажниках. Задний – вполне вместительный, может принять пару-тройку чемоданов; в передний отсек поместится лишь небольшая сумка. Но что-то мне подсказывает, что при выборе этого автомобиля багажник будет интересовать покупателя в последнюю очередь. То есть по критерию «Практичность» премии «ТОП-5 АВТО» Taycan не особенно силен, хотя и нефункциональным его не назовешь.

Точнейший инструмент

Кнопка запуска силовой установки традиционно слева от руля. Нажимаю, а в ответ тишина, хотя подсознательно ожидаю услышать стрекот стартера. Приборы зажглись, можно включать Drive маленьким рычажком справа от баранки и выезжать на трек. Отпускаю тормоз, и Taycan бесшумно катится по пит-лейну, где скорость ограничена 60 км/ч, поэтому с педалью акселератора осторожничаю. Впрочем, она настроена линейно, и переборщить практически нереально в отличие, например, от электрического Jaguar I-Pace, у которого «газ» очень чувствительный.

Потихоньку добираюсь до самой длинной прямой и останавливаюсь, чтобы проверить функцию быстрого старта. Включаю режим Sport Plus, левой ногой выжимаю педаль тормоза, а правой – акселератора. На панели приборов загорается соответствующая пиктограмма. Отпускаю тормоз и... Затылок бьется о подголовник, и меня начинает подташнивать от неистового набора скорости. В районе 90 км/ч с легким толчком включается вторая передача заднего редуктора. Разгон столь интенсивен, что даже цифровой спидометр не успевает – цифры запаздывают и не отражают реальной скорости. В конце прямой вижу на табло 220 км/ч. Надо тормозить.

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Porsche Panamera S E-Hybrid (хэтчбек 5-дв.)
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По словам Олега Кесельмана, Taycan в управлении не похож ни на один гражданский Porsche по причине очень низкого центра тяжести. Так, по сравнению с Panamera он (центр тяжести) ниже на 80 мм, а в сравнении со спорткаром 911 – на 20 мм. Благодаря этому электромобиль на треке напоминает профессиональный гоночный болид. Кесельман прав на все сто!

Даже большая масса в 2,3 т практичес­ки незаметна, так как весь вес сосредоточен в пределах колесной базы. В результате Taycan ныряет в виражи на огромной скорости и обнаруживает нереальную хватку за траекторию. У меня имеется достаточный опыт езды по гоночным трассам благодаря занятиям во многих школах водительского мастерства, но сейчас я боюсь доводить автомобиль до предела, потому что он находится, простите за тавтологию, за пределами моего опыта.

Единственное, чего на треке нельзя оценить однозначно, это плавность хода. Впрочем, я специально агрессивно атаковал поребрики, и подвеска «немца» глотала их, не поперхнувшись. Понятно, что шасси жесткое, но и не зубодробительное, так что, думаю, и на обычных дорогах проблем быть не должно (это я про критерий «Комфорт», если что). Кстати, шин на асфальте не слышно вообще.

Остался последний критерий – «Цена качество». И тут, как ни странно, тоже все на уровне. Понятно, что Porsche не может быть дешевым, но он компенсирует свою немаленькую цену (от 7 360 000 рублей) соответствующим, то есть высочайшим качеством. Если сравнивать Taycan с родственной по шасси моделью Panamera, цены оказываются плюс-минус одинаковы. И теперь мне ясно, почему этот инновационный электромобиль стал «дважды героем», выиграв сразу два главных на российском рынке титула, и почему вся годовая квота на него в нашей стране уже выбрана. 

     

Технические характеристики Porsche Taycan Turbo

Габариты, мм

4963х1966х1381

Колесная база, мм

2900

Диаметр разворота, м

11,2

Дорожный просвет, мм

128

Объем багажников, л

81+366

Снаряженная масса, кг

2305

Тип электродвигателей

синхронные с постоянными магнитами

Макс. мощность, л.с.

680

Макс. момент, Нм

850

Тип батареи

литий-ионная

Емкость батареи, кВт·ч

93,4

Привод

полный

Макс. скорость, км/ч

260

Время разгона 0–100 км/ч, с

3,2

Запас хода, км

381–450
Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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