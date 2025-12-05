Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2025

Porsche готовит «виртуальную» коробку передач для следующего поколения Taycan

Автор фото: фирма-производитель

Немецкий бренд готовит «виртуальную» коробку, которая появится на Taycan 2027 модельного года. Электроседан получит функцию имитации переключения передач, как у Hyundai Ioniq 5 N

Переключение передач будет происходить с помощью подрулевых «лепестков». Сообщается, что Porsche привлек инженеров из отделов автоматических и роботизированных трансмиссий для работы над имитацией переключений. По словам испытателей, технология создает ощущение работы классической коробки с гидротрансформатором, делая управление электромобилем более традиционным. Возможно, в будущем эта система появится на других моделях бренда, включая электрический Cayman.

Porsche уже уведомил руководителей своих дилерских центров о скором появлении новой технологии. Предзаказы на Taycan с «виртуальной» коробкой откроются следующим летом, а первые экземпляры выйдут на рынок во второй половине 2026 года.

thedrive

Комментарии к новости


