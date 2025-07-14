Porsche представила спецверсию Taycan Black Edition

Компания Porsche официально анонсировала специальную версию электромобиля Taycan. Новинка получила название Taycan Black Edition и отличается не только цветом, но и более богатой комплектацией

Black Edition будет доступен для трех версий модели: базового заднеприводного седана, а также полноприводных Taycan 4 и Taycan 4S. Внешне автомобиль выделяется черным цветом кузова, фирменными наклейками на передних дверях, а также бамперами от SportDesign и 21-дюймовыми колесными дисками. При этом можно выбрать собственный оттенок, но за отдельную плату. Внутри появились пороги с логотипом Black Edition и эмблемы Porsche на сиденьях.

Главное техническое отличие Taycan Black Edition от стандартных версий – это увеличенная батарея Performance Battery Plus емкостью 105 кВт*ч вместо базовой на 97 кВт*ч. Отдельно такая опция стоит около 5780 долларов, но в Black Edition она включена по умолчанию. Кроме того, в списке стандартного оборудования значатся 14-позиционные электрорегулируемые сиденья, система кругового обзора с активной парковкой, матричные фары HD Matrix LED, аудиосистема Bose, а также проекционные логотипы Porsche, которые подсвечиваются при открытии дверей.

Это первое использование названия Black Edition для Porsche с 2016 года. Тогда подобные версии предлагались для моделей 911, Boxster и Cayman. Аналогичный по концепции выпуск спецверсий Platinum Edition ранее также был реализован для моделей Cayenne и Panamera.

