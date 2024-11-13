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13 ноя 2024

Семейство Porsche Taycan обзавелось обновленными версиями 4 и GTS

Семейство Porsche Taycan обзавелось обновленными версиями 4 и GTS
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила обновленные версии Taycan 4 и Taycan GTS. “Четверка” впервые получила кузов седан, а модификация GTS стала мощнее на 100 л.с. Стоимость - 103 300 и 147 900 долларов соответственно (10 118 000 и 14 490 000 рублей)

Модель начального уровня Porsche Taycan 4, которая ранее предлагалась только в кузове универсал, визуально не отличается от своих старших версий. Оснащение включает 19-дюймовые колесные диски, фары Matrix Design, систему управления тягой Porsche (PTM) и адаптивную пневматическую подвеску с системой управления Porsche Active Suspension Management (PASM). В зависимости от выбора батареи мощность силовой установки варьируется от 402 до 429 л.с. Двухмоторный и полноприводный Taycan 4 способен разогнаться до “сотни” за 4,4 с.

Главное изменение у Taycan GTS - это более мощная силовая установка на 690 л.с. Прирост составил 100 л.с., по сравнению с предыдущей генерацией. В стандартной комплектации теперь имеется пакет Sport Chrono, позволяющий сократить время разгона до “сотни” до 3,1 с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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