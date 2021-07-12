Буквально пару месяцев назад – в майском номере журнала – мы рассказывали о первом тесте нового поколения «француза» с ручной коробкой передач. И вот теперь готовы поделиться впечатлениями от двухпедальной версии автомобиля

Экспозиция Тульского музея самоваров настраивает на философский лад. Смотришь на редчайшие изделия XVIII–XIX веков и восхищаешься, насколько творчески русские переосмыслили иноземные традиции производства водогрейных приборов. Ведь самовар, вопреки расхожему мнению, имеет азиатское происхождение, а традиции чаепития сложились на Руси позднее, чем, скажем, в Персии и Китае.

Спросите, причем здесь Renault Duster? Ну, во-первых, ключевая часть тест-драйва нового кроссовера на вариаторе прошла под Тулой, которую у нас считают родиной самоваров. Во вторых, речь о модификации машины, которой нет на большинстве мировых рынков: топовый 1,3-литровый 150-сильный бензиновый турбомотор сочетается здесь с вариатором Jatco, а трансмиссия имеет настройки, эксклюзивные для рынков России и СНГ.

Погнали!

Перед началом теста мне больше всего хотелось оценить, поедет ли SUV c вариатором так же резво, как версия с 6-ступенчатой механикой, которую я испытывал весной в Дагестане. И сразу же могу сказать: да, в принципе я прочувствовал, что Duster с CVT довольно резв – при ускорении до 100 км/ч он даже даст фору версии на «ручке» в 0,3 с.

Более того, по результатам измерения прибором Racebox, этот «француз», оснащенный вариатором, достигает первой сотни за 10,1 с, что на те же 0,3 с быстрее паспортных показателей (не знаю уж, чему тут верить – то ли прибор немного привирает, то ли в компании динамику недосчитали). При этом есть одно любопытное наблюдение: машина на механике дает водителю больше контроля над ускорением, а потому ощущается в движении более динамичной. И это несмотря на то, что вариатор Jatco при активном разгоне умеет имитировать ступенчатые переключения. А еще вариаторному Duster недостает кнопки Sport, которая есть, к примеру, у соплатформенной Arkana.

Кстати, лучшую динамику разгона тестовый кроссовер показал в режиме Lock, предусматривающем блокировку гидротрансформатора не на 12 км/ч (как у Arkana и Kaptur), а на 45 км/ч. Скорость меряется по двум колесам оси, если одно буксует и датчики фиксируют, скажем, 75 км/ч, то блокировка не включается. Такие калибровки снижают ударные нагрузки на трансмиссию, что явно порадует джиперов. «Гонщики» же могут задействовать алгоритм Lock (муфта делит тягу между осями пополам), когда нужно, к примеру, первым уйти со светофора.

Обгоны на высоких скоростях даются версии с вариатором легко, да и к тормозной динамике не придерешься. Так что для поездок на «дальняк» такой автомобиль подходит замечательно. И даже несмотря на необразцовую аэродинамику ввиду коробчатого кузова, расход бензина (официально одобрено топливо Аи-92) не превысил на шоссе 7 л/100 км.

Шумоизоляция по-прежнему неидеальна, но заметно лучше, чем у модели прош­лого поколения. В салон прорываются гул шин и аэродинамический шум на шоссейных скоростях. Что же касается умения отрабатывать неровности разного калибра, то модель второй генерации впору ставить в пример всем массовым B-SUV. Подвеска мастерски сглаживает разнообразные изъяны полотна, при этом Duster азартно управляется и цепко держится за траекторию.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Renault Duster c топовым бензиновым мотором, вариатором и полным приводом предлагается в трех комплектациях по цене от 1 425 000 руб­лей. Условный конкурент Hyundai Creta 2.0 4х4 с автоматом обойдется минимум в 1 506 000 рублей, а за двухпедальные полноприводные Kia Seltos и Skoda Karoq сопоставимой мощности попросят 1 684 900 и 1 757 000 рублей соответственно.

Поползли!

На бездорожье кроссовер с вариатором тоже чувствует себя вполне в своей тарелке. Он даже не думает «козлить» на волнах грунтовки, пробить подвеску на неровностях вряд ли получится, да и с диагональным вывешиванием такой автомобиль успешно справляется. Геометрическая проходимость за счет клиренса 210 мм и коротких свесов образцовая – проверил на ухабах заброшенного карьера Кондуки под Тулой. В глубоких грязевых колеях «француз» пару раз чиркал штатной стальной защитой картера двигателя, однако контактов земли с бамперами и порогами не случилось.

Связка турбомотора и вариатора на сложном рельефе сработала отлично. Даже в «гражданском» режиме 4WD электроника перекидывает тягу между осями практически без промедлений, так что «француз» форсирует грязевые ванны и взбирается на крутые и скользкие подъемы играючи. И даже когда я ради эксперимента выбрал переднеприводный режим, Duster не спасовал. Разве что значок пробуксовочной системы во время езды по грязи начал мигать чаще.

Режим Lock предсказуемо оказался самым боевым. Чем-то этот алгоритм напомнил езду на понижающей передаче. С поворотом тумблера к соответствующей метке реакция на газ притупляется, а ассистент движения при спуске включается автоматически. Кстати, предшественнику с его «немолодым» 4-диапазонным автоматом крутые спуски давались куда сложнее, поскольку первая передача была слишком длинной, и медленно сползать вниз, не работая тормозом, не получалось.

Словом, двухпедальный Renault Duster прогрессировал на фоне предшественника весьма серьезно. На мой взгляд, версия с вариатором является хорошей альтернативой исполнениям с механикой, во-первых, ввиду закаленности этой трансмиссии, а во-вторых, из-за удобства эксплуатации. На таком Duster можно не только «месить грязь», но и с комфортом мчать по трассе или плестись в городских пробках. В общем, французы заварили вкуснейший чай в самоваре своего московского завода.