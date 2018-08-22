Русский человек привык отдыхать в Турции и видел в ней, казалось бы, уже все. Но кто бы мог подумать, что в этой стране еще есть места, где русских… вообще не знают! Более того, местные жители почему-то принимали нас за украинцев или грузин

Понимаю, что с первыми внешность еще спутать можно, но вот с уроженцами Кавказа… Речь, кстати, о центральной и восточной частях Турции и ее черноморском побережье. Путешествие наше началось в городе Кайсери, что практически в самом центре этой страны. Разместившись в новеньких оранжевых Renault Duster лимитированной версии Dakar, мы сразу взяли курс на северо-восток, к грузинской границе, по пути посетив Каппадокию и другие весьма любопытные места. Поводом же стало, разумеется, появление этой самой лимитированной модификации «француза».

Больше красок!

Прежде всего, версия Dakar отличается от других модификаций Duster уникальными элементами дизайна. Так, модель получила множество деталей черного цвета, среди которых – защитные расширители колесных арок, 16-дюймовые легкосплавные диски, зеркала и стойки дверей, а также боковые молдинги. Кроме того, на заднем бампере красуется хромированная накладка с черной надписью Dakar. Новинка представлена в шести цветах кузова, где «Оранжевая Аризона» – эксклюзивный, для других версий он не предлагается. Ведь именно на таком фоне лучше всего смотрятся черные элементы дизайна.

В салоне выделяются центральная консоль и ручки дверей, окантованные под черный рояльный лак, а оригинальная обивка кресел щеголяет вышивкой Dakar. Впрочем, название версии есть и на хромированных порогах, и даже на ковриках.

Такие автомобили оснащены полным приводом, а под капотом у них может находиться один из трех силовых агрегатов: 1,6-литровый бензиновый мощностью 114 л.с., 2-литровый бензиновый 143-сильный или турбодизель объемом 1,5 л, развивающий 109 «лошадей». С каждым из них сочетается 6-ступенчатая «механика» со сверхкороткой первой передачей, заменяющей «понижайку» и позволяющей уверенно двигаться на низких скоростях по бездорожью. Как вариант, в пару 2-литровому мотору предлагается 4-диапазонный «автомат» с дополнительным контуром охлаждения, тем самым адаптированный к сложным условиям эксплуатации. Цены начинаются с 1 005 990 рублей.

Уже в базовую комплектацию серии Dakar включены система дистанционного запуска двигателя, круиз-контроль, борткомпьютер, «противотуманки», подогрев передних кресел, обогрев лобового стекла (только для бензиновых модификаций) и другие опции для комфорта водителя и пассажиров. Я устраиваюсь за рулем дизельного автомобиля, соответственно, обогрева лобового стекла у него нет. Но этот факт меня волнует мало, потому что в Кайсери 32 °C – жара! Куда важнее наличие кондиционера.

По асфальту и… по воздуху

Наш путь лежит в город Невшихир, что в Каппадокии, которая славится своими «космическими» ландшафтами, пещерами и диковинного вида скалами, а также древними, скрытыми в этих скалах монастырями. Duster Dakar бесшумно стелет по местной автомагистрали, игнорируя немногочисленные выбоины. Курсовая устойчивость отличная, кондиционер успешно справляется с жарой. Словом, идиллия. До города, можно сказать, долетели на одном дыхании. А утром встали в 4:00, чтобы полетать уже по-настоящему.

Побывать в Каппадокии и не подняться в воздух на воздушном шаре – преступление. Туристы со всего мира едут сюда, чтобы в пять утра занять место в корзине и подняться над долиной с причудливыми скалами. Количество воздушных шаров достигает нескольких десятков, а иногда даже превышает сотню, и это зрелище чрезвычайно впечатляет. Действо начинается еще на земле, когда воздух в надутых шарах подогревают газовыми горелками. В темноте (шары взлетают еще до рассвета) по всей долине тут и там вспыхивают разноцветные гиганты, а потом медленно поднимаются вверх.

Забираемся в корзину – десять человек вместе с капитаном. Горелка прямо у меня над головой. Когда капитан ее включает, жар стоит такой, что кажется, сгорят все волосы, лишь пару дней назад бережно уложенные парикмахером. Земля медленно уплывает вниз. Проходит минут десять, и вереница наших Duster становится похожа на оранжевую гусеницу. Из за горизонта встает солнце и освещает десятки воздушных шаров вокруг нас. Лепота! Мы поднялись на 600 м, затем спустились в ущелье, потом снова поднялись и приземлились… прямо на платформу, прицепленную к внедорожнику, с которой и взлетали! Водитель автомобиля постоянно был на связи с нашим капитаном и следил за траекторией полета. Полет длился час, за это время мы преодолели около 5 км.

Особенности местного вождения

По словам сопровождающего гида, штрафы в Турции немаленькие. Так, на наши деньги за превышение скорости на треть от разрешенной возьмут около 7 тыс. рублей. Поэтому, двигаясь по автомагистрали в сторону города Сивас, известного термальными источниками и очень тонкими коврами, стараюсь держать разрешенные 120 км/ч. Но тут местный лихач обгоняет меня, как стоячего, потом другой и еще… Пристраиваюсь за одним из таких аборигенов (он же знает, где можно нарушать), и мой темп возрастает до 160–170 км/ч. Честно сказать, я никогда не ездил на Renault Duster так быстро…

Когда проезжаем населенные пункты с разрешенной скоростью 50 км/ч, мой «поводырь» сбрасывает примерно до «сотни», да и то не всегда. В общем, после Москвы с ее вездесущими камерами в Турции – раздолье. Даже в крупных городах местные жители нарушают скоростной режим чуть ли не вдвое и сигналят по любому поводу. Да и без повода сигналят. Полицейские иногда встречаются, но возникает стойкое ощущение, что за скоростью они не следят. Впрочем, могу ошибаться, и мне просто повезло, так что ездить без «поводыря» я бы не рекомендовал.

Пешеходов в Турции не пропускают в принципе. И даже если остановишься, чтобы их пропустить, не верят и переходить дорогу не торопятся. Может, думают, что я их хочу переехать? Вырулить со второстепенной дороги на главную тоже проблема – не пропускает никто. Приходится лезть нагло и, конечно, выслушивать гудение клаксонов. На перекрестах – броуновское движение, автомобили едут будто бы друг сквозь друга. Чтобы тебя уважали, нужно быть хамоватым и сигналить. Тогда все встает на свои места, причем никто на тебя не обижается, – просто здесь так принято. Кстати, на красный свет останавливаются тоже не всегда: если перекресток свободный, могут и проехать, несмотря на запрещающий сигнал. Словом, на турецких трассах – сплошь «веселье»!

Duster в таких условиях ведет себя прекрасно. Даже на 170 км/ч курсовая устойчивость отличная. И в пологих виражах «стоит» хорошо, точно следуя командам тяжелого и информативного руля. Тяги турбодизеля, правда, после 120 км/ч слегка не хватает, да и «голос» у мотора становится громким и натужным, но от безумных местных водителей я не отстал ни разу! А в городской толчее уверенно чувствовать себя позволяет прекрас-ное чувство габаритов и отличная обзорность.

Мы идем на север!

Следующая точка путешествия – черноморский город Трабзон. Дорога поднимается в горы, асфальт ухудшается: появляются волны, гребенка, провалы и трещины. Всеядная подвеска моего Renault глотает любые ухабы не «пережевывая», но точность управления чуть-чуть снижается. Все-таки не легковой это автомобиль. Похоже, самое время свернуть с асфальта на горную «тропу».

Если центральная Турция не отличается разнообразием растительности из-за дефицита влаги, то по пути на север зелени становится больше. Портится и погода – небо закрывают тучи, начинает моросить дождь. Тем временем каменистая грунтовка ведет все выше – прямо в облака. Впередиидущий Duster включает задний противотуманный фонарь, потому что без него автомобиль уже не видно. Движемся словно в молоке…

Правая передняя шина взорвалась с громким хлопком и со свистом испустила дух. Это я наехал на один из острых камней, которыми усеяна дорога. Однако происшествие задержало нас всего минут на десять – столько заняла замена колеса. Хорошо, что в базовой комплектации у Duster полноценная «запаска», а не «докатка», как в последнее время частенько бывает у кроссоверов и внедорожников.

Солнце мы увидели только на черноморском побережье, да и то лишь в разрывах туч. По всему побережью, вплоть до самой Грузии, идет многополосная автомагистраль, так что последние полторы сотни километров до Трабзона мы преодолели за какой-то час, пристроившись к очередному местному «джигиту».

Обстановка тут весьма специфическая. Отличия от средиземноморской Турции кардинальные. Влажность практически 100-процентная и, по словам местных, белье может сохнуть несколько дней. Солнечных дней мало, а нормальных пляжей нет. Поэтому в отпуск сюда едут… жители арабских стран – чтобы отдохнуть от жары и поглядеть на пышную растительность.

Ну а нам пора в Грузию. Два часа от Трабзона – и мы на границе. Здесь покидаем автомобили и переходим на другую сторону границы пешком. На все про все уходит четверть часа. Еще столько же, и мы уже в Батумском аэропорту. Жаль, что не удалось проехаться по Грузии. Значит, есть повод приехать сюда еще раз. И Renault Duster Dakar для следующего путешествия будет как нельзя кстати.