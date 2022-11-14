Моноприводный Renault Duster с двухлитровым мотором и автоматом был приобретён нынешним владельцем в 2014-м году с «подачи» портала motorpage. Именно в то время у нас на тесте находился аналогичный автомобиль, он был показан моему родственнику, и тот пожелал купить аналог

На сегодняшний день пробег составляет около 83 000 километров. «Дастер» эксплуатируется в основном на асфальте, покидает его крайне редко. Владелец не злоупотребляет возможностями кроссовера, не перегружает его, не возит большое количество пассажиров. Единственное — любит ездить быстро. Правда, опять же, делает это только на дорогах с качественным покрытием.

Кузов пришлось заменить

Обслуживается автомобиль только в фирменном сервисе, строго по графику. Заправляется только на крупных сетевых АЗС, соответственно, использует качественное топливо. Тем не менее, примерно на 30-й тысяче километров пробега, зимой, двигатель «Дастера» вдруг отказался пускаться. Собравшийся консилиум доморощенных знатоков пришёл к выводу, что у кроссовера сел аккумулятор. Однако «прикуривание» не помогло, коленчатый вал не провернулся. Машину доставили в сервис на эвакуаторе. Первым предположением мастеров было то, что владелец заправился некачественным бензином, отчего завис один из клапанов. Владелец чудом сохранил чек, подтверждающий, что заправка была на брендовой АЗС, но он не понадобился, подозрение отпало. Сервис признал, что клапан завис не по вине владельца, а по вине производителя автомобиля, мотор был отремонтирован по гарантии.

Не посчастливилось данному «Дастеру» с кузовом. Во время ураганного ветра в Подмосковье на автомобиль упало дерево. Удар пришёлся на среднюю стойку. После осмотра в сервисе к замене были «приговорены» водительская дверь и треснувшее ветровое стекло. Но в дальнейшем владельцу было сказано, что повреждения оказались более серьёзными, и замене подлежит весь кузов. Это обошлось более чем в 300 тысяч рублей.

В дальнейшем «Дастер» пережил ещё одно «падение»: на него свалился толстый сук дерева. Остались вмятины на капоте, на левом крыле, их пока не удалили. Интересно, что краска в этих местах от металла не отошла. Сколы краски на кузове имеются, однако они не ржавеют, это видно на фото.

Также однажды кроссовер «получил» на трассе камень в рассеиватель фары. Пришлось её заменить, владелец также сделал это на сервисе, поэтому пришлось и подождать, и заплатить немалую сумму. Я уверен, что приобрести фару в магазине автозапчастей и самостоятельно её установить было бы значительно дешевле, а найти по объявлению «бэушную» тем более.

В целом двигатель проблем не доставлял, коробка передач тем более. Ручным режимом автомата владелец не пользуется, а вот я наоборот: когда сажусь за руль этого «Дастера», всегда охотно «перещёлкиваю» передачи. Не знаю, почему, большой необходимости в этом нет. Просто мне так нравится.

Примерно на 60-й тысяче километров пробега с автомобилем произошло ещё одно необычное происшествие. При движении по грунтовой дороге с небольшой скоростью кроссовер вдруг «потерял» левую заднюю пружину подвески. Она просто вылетела со своего места. Я лично устанавливал её обратно и заверяю, что конструктивно она выпасть не могла. Сама пружина также была цела, все витки в наличии. С возвращённой на место пружиной владелец обратился в сервис, где ему почему-то поменяли обе задних пружины по гарантии.

До замен в подвеске по износу деталей дело дошло только при пробеге около 70 000 километров. Были установлены новые рычаги с шаровыми опорами, элементы стабилизатора поперечной устойчивости, наконечники рулевых тяг.

Бортовой компьютер с жидкокрисаллической индикацией напоминает аналогичные устройства у других моделей Renault и соплатформенных «Лад». Однако показателей он выдаёт меньше. Один из них — средний расход топлива. У данного «Дастера» он составляет 11 л на 100 км — многовато. Возможно, это следствие быстрого движения по трассе. Вообще, владелец говорит, что обычно рассчитывает на 10-литровый средний расход.

Тогда же были заменены части системы выпуска отработавших газов. Автомобиль активно «бубнил» при работе на холостом ходу, при этом повреждений в виде прогаров и дымления заметно не было, я заглядывал под автомобиль. Теперь неприятного звука нет.

Тормозная система претерпела однократную замену только тормозных колодок. Диски пока родные. Тормоза, кстати, у машины отличные. ABS работает без проблем.

Последняя из замен — правый наружный чехол ШРУСа. Повреждение чехла было обнаружено при сезонной смене резины. Удивительно, но такой примитивной вещи, как чехол, на складе сервис-центра не обнаружилось, пришлось ожидать его доставки 10 дней. А замена заняла два дня, потому что не нашлось родных хомутов, а неродные встали неудачно.

Оборудование салона в порядке. Как и сам салон, за восемь лет сохранивший вполне пристойный вид. Сиденья, отделанные «кожзамом», не помяты и не потёрты. На неровностях салон поскрипывает, но есть ощущение, что скрипит не пластик, а именно «кожзам» сидений.

Не лучшее наследство

Система кондиционирования и отопления также функционирует нормально. Нет претензий к аудиосистеме, она работает без сбоев. Так что в целом автомобиль, несмотря на простоту конструкции можно назвать долговечным и надёжным. Правда, вот данному конкретному экземпляру не очень-то везло в жизни.

По отзывам в Интернете, «Дастер» действительно надёжен и живуч. Более того, он относительно просто устроен, многое доступно для самостоятельной замены и ремонта. Эта «сторона» модели большинство владельцев устраивает. А нарекания вызывают особенности конструкции кроссовера. Так, даже двухлитровый 135-сильный мотор считается слабоватым для смелых обгонов на трассе, про 1,6-литровый и говорить нечего. Считается неудачным подбор передаточных чисел в механической коробке передач (автомат в этом плане нареканий не вызывает). Ещё один минус — это бюджетная отделка салона в любой из комплектаций. Пластик, правда, не скрипучий, но царапается и у небрежного владельца быстро приобретает неопрятный вид. И с этим никакая косметика ничего не сделает.

Неудачно расположенный блок управления отопителем в новейшем «Дастере» заменён панелью от модели «Аркана», но, к сожалению, достался в наследство вазовскому «Ларгусу» — пусть владельцы помучаются, как покупатели самых ранних «Дастеров» на «вторичке». Да уж, дизайн этого устройства крайне неудачный. Но оно работоспособно, как и совершенно нелепо расположенные кнопки включения подогрева передних сидений. Из минусов первого поколения кроссовера следует назвать отсутствие «автосвета»: дневные ходовые огни здесь не предусмотрены, хорошо хоть, что есть сигнализация о невыключенных фарах.

Тем же, кто закроет глаза на эти недостатки, достанется кроссовер с вместительным салоном и багажником, неплохими ходовыми качествами и, главное, с замечательной подвески, с лёгкостью «переваривающей» грунтовые дороги. Подвеска гарантированно «дохаживает» до 60 000 километров пробега, а может походить и до 80 000 км. Это хорошие результаты.

Лично я считаю, что лучший вариант «Дастера» — это дизельная версия с «механикой» и полным приводом. Сам для себя искал бы именно такую модификацию.

«Дастеры» самого первого поколения, выпускавшиеся с 2010-го по 2015-й год, предлагаются сегодня к продаже за 250 000 — 1 500 000 рублей, средняя цена — около 760 000 рублей.

Технические характеристики Renault Duster 2.0 4AT 4X2 ГАБАРИТЫ, ММ 4315 х 1822 х 1625 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2673 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 205 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 408 / 1570 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1299 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 135 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 195 / 3750 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 4-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 168 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50