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9 мар 2023

Новый Renault Espace: подробности

Новый Renault Espace: подробности
Автор фото: фирма-производитель

В свое время «Эспэйс» совершил небольшую революцию в сегменте минивэнов -  в основном это касается дизайна. К слову, Espace часто называют первым в мире серийным минивэном, хотя Dodge Caravan, все же, вышел на несколько месяцев раньше.

К сожалению, пережив смену пяти поколений, автомобиль превращается в обычный кроссовер, правда, несколько интересных стилистических решений нас все же ожидает. Например, на недавнем тизере компания Renault показала, что машина получит огромную стеклянную крышу, причем площадь остекления будет простираться от лобового стекла как минимум до спинок сидений второго ряда.

Что касается технических характеристик, то Espace построят на узлах и агрегатах кроссовера Austral, то есть здесь будет применена 200-сильная гибридная силовая установка. Премьера Espace состоится 28 марта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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