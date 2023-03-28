Представлен новый Renault Espace

Renault Espace в новом, шестом по счёту поколении перевоплотился из минивэна в гибридный кроссовер. Пойдет ли это модели и ее рыночному успеху на пользу?

Для начала поговорим про техническую составляющую новинки. В принципе, можно сказать, что перед нами Renault Austral. А что? Платформа здесь одна и та же, как и силовая установка – она состоит из 1.2-литрового турбо-мотора и электрического двигателя. Совокупная мощность - 200 лошадиных сил. При этом до первой сотни Espace ускоряется за 8,8 секунды при максимальной скорости в 175 километров в час.

Что касается оснащения, то весь интерьер тоже позаимствован у модели Austral. Espace может быть как семи-, так и пятиместным. Во втором случае диван заднего ряда перемещается вдоль салона по направляющим в диапазоне 220 миллиметров.