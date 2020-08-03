Внешне кроссовер практически не изменился, однако в реальности он стал совсем другим

Первый тест-драйв после апокалипсиса… Простите, после самоизоляции. Машину подогнали прямо к подъезду моего дома. Сотрудник компании в защитном обмундировании сообщил, что автомобиль обработан антибактериальными средствами, при этом в салоне лежат перчатки, маска и дезинфицирующая жидкость. Я еду один, без напарника, а на обеде у меня будет персональный стол в шатре на улице. То есть все максимально безопасно! Следовательно, никто и ничто не помешает мне изучить новый Renault Kaptur.

Главное – внутри!

Сосед по подъезду, проходивший мимо во время получения мною автомобиля, сменил направление движения и двинулся ко мне, чтобы узнать, что происходит. На мои слова, что еду тестировать новый Kaptur, он недоверчиво усмехнулся: «Ага, прям новый-новый? А что ж тогда выглядит как старый?» Пришлось пообещать рассказать ему подробности позднее, после теста, так как нужно было вернуться домой на онлайн-брифинг, где мне как раз и поведали о новациях, которые получил «француз». А их, надо сказать, не так уж мало.

Хотя действительно, внешне новинка от предшественницы почти не отличается. Из обновок только решетка радиатора с хромированными элементами, зеркала с диодными повторителями сигналов поворота и функцией складывания, иной дизайн колесных дисков да пара новых цветов кузова. Впрочем, внешность автомобиля клиентов устраивала, а вот салон – не очень. Так, большинство не отказались бы от более качественных материалов отделки, и эргономику многие хотели бы улучшить. Некоторым не хватало динамики и современных технологий. Все это во втором поколении постарались воплотить.

Динамику улучшили кардинально – с помощью нового, известного по «старшей» модели Arkana, турбомотора объемом 1,3 л, развивающего 150 л.с., которому к тому же полагается более совершенный вариатор. Этот двигатель пришел на смену 2-литровому 143-сильному «атмосфернику», сочетавшемуся с архаичным 4-диапазонным «автоматом». Благодаря внедренному силовому агрегату разгон до «сотни» у полноприводной версии улучшился с 11,2 до 10,4 с, «максималка» выросла со 180 до 188 км/ч, а расход топлива, напротив, уменьшился – с 8,9 до 7,4 л на 100 км в смешанном цикле.

Такая 150-сильная модификация может иметь как передний, так и полный привод (обе версии поставляются с вариатором). Кроме того, в линейке остался проверенный 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 114 л.с. Привод в этом случае только передний, а вот коробки передач могут быть разными: либо 5-ступенчатая «механика», либо бесступенчатый вариатор предыдущего поколения.

От Arkana здесь и рулевое управление с электроусилителем, который заменил «гидрач» и снизил усилие на баранке в парковочных режимах. А вот настройки шасси у Kaptur свои, более мягкие. При этом пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости получили новые настройки по сравнению с дореформенной моделью.

Есть улучшения и по части современных технологий. Так, Kaptur обзавелся контролем мертвых зон, а дополнительно к обогреву лобового стекла, который включается отдельной кнопкой, стали подогреваться и форсунки омывателя. Появились камеры кругового обзора. А еще здесь бесключевой доступ, уже не требующий нажатия кнопки на дверной ручке для попадания внутрь. Более того, вставлять ключ-карту в специальный слот для запуска двигателя тоже не нужно, и такая функция есть у всех модификаций. Наконец, новый Kaptur может похвастаться индикатором низкого уровня омывающей жидкости. А теперь посмотрим, что же изменилось в салоне.

Эргономические прелести

Первое, на что я обратил внимание, это мягкий пластик верхней части передней панели, податливость которого заметна уже визуально. Надо сказать, такого не положено даже «старшему» Renault Arkana. Затем мой взгляд упал на новое рулевое колесо с клавишами управления круиз-контролем. Но дело даже не в клавишах, а в том, что у руля, помимо настройки по высоте, наконец-то появилась регулировка по вылету.

Кроме того, здесь совершенно новый центральный тоннель, где расположились селектор работы полного привода, подстаканники и кнопки подогрева сидений, переехавшие с оснований кресел. Таким образом, главные, на мой взгляд, эргономические промахи предшественника (отсутствие регулировки руля по вылету и расположение клавиш подогрева сидений) в новой модели исправлены.

Плюс ко всему SUV обзавелся выдвижным центральным подлокотником, о котором раньше можно было только мечтать. На центральной консоли появилось подобие перегородки, отделяю­щей пассажира от водителя. Объем отделений для мелочевки увеличился на целых 3 л! На передней панели стало больше глянцевых поверхностей, отчего салон выглядит дороже. Стоит рассказать и о новой мультимедийной системе EASY LINK с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, голосовым управлением и функцией отображения смартфона, включая «Яндекс.Навигатор», а также об атмосферной подсветке салона (8 цветов) и новой аудиосистеме BOSE с отличным звучанием.

Надо ли говорить, что геометрия посадки благодаря настройке баранки по вылету заметно улучшилась. Если раньше мне приходилось больше обычного придвигаться к рулю и сидеть с сильно согнутыми ногами, то сейчас на такие компромиссы идти не требуется.

Что касается второго ряда сидений, то тут тоже есть парочка обновок. Речь о ранее недоступном подогреве дивана и о двух USB-входах. Здесь вполне комфортно разместятся двое взрослых, а большего, учитывая компактные размеры кроссовера, и не требуется. То же можно сказать и про багажник – места достаточно для данного класса автомобилей. Как и раньше, у полноприводных версий в подполье находится «докатка», а у переднеприводных полноценная запаска расположена под днищем.

И море по колено!

При выезде с парковки прежде всего обращаю внимание на невесомый руль. По заявлению сотрудников компании, на низкой скорости он стал легче на 40%, но «на мой субъективный взгляд» – на все 60%! Теперь его можно чуть ли не одним пальцем крутить. При этом недостатка в информативности я не ощущаю.

С ростом скорости баранка тяжелеет, хотя даже при темпе за «сотню» управляться с ней проще, чем с тугим «штурвалом» предшественника. В результате только из-за одних настроек рулевого управления Kaptur стал восприниматься совсем другим автомобилем – более легким и послушным.

К тому же электроусилитель избавил кроссовер от одного существенного недостатка – биения руля на неровностях, особенно заметного при попадании на кочки в поворотах. Теперь баранка полностью развязана от вибраций, что, ясное дело, делает управление комфортнее. В целом же поведение автомобиля на дороге не изменилось: управляется Kaptur спокойно и предсказуемо. На прямой он стабилен, в поворотах довольно ощутимо кренится, но на надежности поведения это не сказывается.

Подвеска осталась такой же «всеядной», позволяющей мчать, не снижая скорости, там, где остальные ползут как черепахи, объезжая ямы и канавы. Предложенный организаторами внедорожный маршрут в виде раскисшей грунтовки кроссовер словно не заметил, играючи проскочив даже самые сложные участки.

Новый 150-сильный турбомотор – отдельная тема. Прежний 143-сильный «атмосферник» ему и в подметки не годится. Теперь двигатель отдает мощность с большим энтузиазмом, в то время как раньше ее приходилось выжимать буквально по крупицам, «топча в пол» педаль «газа» и выслушивая натужный вой работающего на высоких оборотах силового агрегата. И дело тут не только в наличии турбонаддува, но и в отличной работе вариатора, не сравнимой с работой старого «автомата».

Вот и выходит, что практически не изменившийся с виду Kaptur на деле ощущается совсем другим автомобилем, более совершенным как с точки зрения качества отделки салона и эргономики, так и в плане ходовых качеств. Именно это я вечером и рассказал соседу, который, кажется, задумался о покупке новинки для своей супруги. Кстати, цены на машину начинаются с 1 020 000 рублей, что дешевле основных конкурентов, притом что в сопоставимых комплектациях Kaptur однозначно лучше оснащен.



Технические характеристики Renault Kaptur Габариты, мм 4333х1813х1613 Колесная база, мм 2673 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 205 Объем багажника, л 387 Снаряженная масса, кг 1414 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1332 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5250 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1700–3250 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 188 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50