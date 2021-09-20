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Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)
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О Renault Kaptur

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Рено Каптюр

Тест-драйвов
9 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
4 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
2 (прочитать)
Цены
от 1 020 000
до 1 335 000
Renault Kaptur (2020) вид спереди
Важное преимущество обновленного Renault Kaptur – обширная моторная линейка и надежная опциональная система полного привода
Renault Kaptur (2020) решетка радиатора
Renault Kaptur (2020) передняя фара
Кроссоверы «старших» комплектаций полностью оснащены светодиодной оптикой
Renault Kaptur (2020) салон
Салон освежен мягкой накладкой на передней панели, рулем от Arkana и мультимедиа с 8-дюймовым тачскином
Renault Kaptur (2020) приборная панель
Приборка с крупными обозначениями цифрового спидометра удобна для восприятия
Renault Kaptur (2020) монитор
Renault Kaptur (2020) блок климат-контроля
Блок климат-контроля не изменился и по прежнему эргономичен
Renault Kaptur (2020) выбор режимов движенияRenault Kaptur (2020) антеннаRenault Kaptur (2020) вид сзади

Фейслифтинг французского SUV оказался лишь вершиной айсберга. Чтобы разглядеть лучше, мы отправились всей семьей в небольшое путешествие

Мои домочадцы ждут меня во дворе, и, когда я подъезжаю на тестовом Renault Kaptur, жена удивляется: «А разве он поменялся? Помню, год назад мы ездили на нем же, а ты говоришь новый!»  «Во-первых, не новый, а обновленный, а во-вторых, поверь, ты просто устанешь считать улучшения», – бросаю я, усаживаю всех в салон, закидываю вещи в багажник, и мы едем тестировать «француза» московской сборки в районе своей подмосковной дачи.

Не судите по одежке

Мою половину понять можно. Это я знаю, что рестайлинговый Kaptur разжился решеткой радиатора с хромированными планками, двухцветными колесными дисками, а в «верхних» комплектациях появились еще и внешние зеркала с глазками видеокамер ранее недоступной системы кругового обзора. Для обывателя же Kaptur остался старым знакомым, каких пруд пруди в столичном парке каршеринга, да и у соседа Вити в гараже вроде бы давно такой же.

В салоне мои близкие тоже не сразу обнаруживают перемены, разве что всем бросается в глаза модный мультируль, как у нашей семейной Arkana. Кстати, баранку теперь можно не только настроить по наклону, но и подать на себя, и эргономика посадки ощутимо улучшилась. А поскольку на место гидравлики и электрогидравлики пришел электроусилитель, рулить стало гораздо легче – усилие уменьшилось аж на 40%!

Уже в пути жена обнаруживает в верхнем секторе передней панели куда более симпатичный и мягкий пластик. Я же демонстрирую ей, что клавиши подогрева переместились со «слепых» боковин передних кресел на центральный тоннель. Сюда же из глубины консоли перебралась и шайба выбора дорожных режимов. Так что важные элементы управления отныне буквально под рукой.

Но вот сын рапортует с заднего ряда: «Пап, слушай, тут теперь сразу и подогрев, и два USB-слота: заряжайся – не хочу!» Кстати, об уроне, который машине может нанести наша собака, мы тоже беспокоимся поменьше. Если она даже испачкает диван, новую обшивку из экокожи легко отмыть. Жаль только, что регулируемых задних дефлекторов на «галерке» так и не появилось – потоки от климатической системы поступают в жару из-под передних сидений, и псу душновато.

Грамотно «обрусеть»

Известно, что Kaptur эволюционировал из европейского кроссовера Captur первого поколения путем растяжения базы и удлинения заднего свеса. Так наш покупатель получил, с одной стороны, более просторные салон и багажник (в версии 4х4 – 387 л до жесткой шторки), а с другой – такие европейские «фишки», как трехконтурные уплотнители по всему периметру дверных проемов или, скажем, приборку с огромными цифровыми индикаторами скорости, которых нет ни в Duster, ни в Arkana.

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Лично я такую эстафету приветствую. Ведь в том числе за счет мощных уплотнителей Kaptur очень тих при движении даже по разбитому асфальту, а значит, можно кайфануть от звука ставшей доступной акустики Bose. К тому же двери, в отличие от Duster, здесь полностью прикрывают пороги, и они остаются чистыми. Да и в целом наш герой, на мой вкус, выглядит органичнее, чем два соплатформенных «родственника» Duster и Arkana.

Трудно переоценить новую систему кругового обзора. Меняя ракурсы через меню 8-дюймового тачскрина, гораздо легче парковаться, к примеру, у высоких бордюров. Мультимедиа Easy Link теперь интегрируется с Apple Carplay, Android Auto и «Яндекс.Авто», а также поддерживает новый сервис Renault Connect, в числе «умений» которого дистанционное открытие дверей, запуск мотора и климатической установки, отправка маршрута в бортовой навигатор со cмартфона и ряд других удобных и полезных функций.

Знаете, что еще понравилось моим домашним? Не в последнюю очередь – расширенные «теплые» опции, доступные для многих комплектаций. В кроссовере после рестайлинга подогреваются все кресла, руль, внешние зеркала, ветровое стекло и форсунки омывателя. Еще мы заценили систему контроля слепых зон, которой не хватало на дорестайлинговом SUV. Подспорье в плане безопасности отличное!

Продолжение следует...

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