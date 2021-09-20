Фейслифтинг французского SUV оказался лишь вершиной айсберга. Чтобы разглядеть лучше, мы отправились всей семьей в небольшое путешествие

Мои домочадцы ждут меня во дворе, и, когда я подъезжаю на тестовом Renault Kaptur, жена удивляется: «А разве он поменялся? Помню, год назад мы ездили на нем же, а ты говоришь новый!» «Во-первых, не новый, а обновленный, а во-вторых, поверь, ты просто устанешь считать улучшения», – бросаю я, усаживаю всех в салон, закидываю вещи в багажник, и мы едем тестировать «француза» московской сборки в районе своей подмосковной дачи.

Не судите по одежке

Мою половину понять можно. Это я знаю, что рестайлинговый Kaptur разжился решеткой радиатора с хромированными планками, двухцветными колесными дисками, а в «верхних» комплектациях появились еще и внешние зеркала с глазками видеокамер ранее недоступной системы кругового обзора. Для обывателя же Kaptur остался старым знакомым, каких пруд пруди в столичном парке каршеринга, да и у соседа Вити в гараже вроде бы давно такой же.

В салоне мои близкие тоже не сразу обнаруживают перемены, разве что всем бросается в глаза модный мультируль, как у нашей семейной Arkana. Кстати, баранку теперь можно не только настроить по наклону, но и подать на себя, и эргономика посадки ощутимо улучшилась. А поскольку на место гидравлики и электрогидравлики пришел электроусилитель, рулить стало гораздо легче – усилие уменьшилось аж на 40%!

Уже в пути жена обнаруживает в верхнем секторе передней панели куда более симпатичный и мягкий пластик. Я же демонстрирую ей, что клавиши подогрева переместились со «слепых» боковин передних кресел на центральный тоннель. Сюда же из глубины консоли перебралась и шайба выбора дорожных режимов. Так что важные элементы управления отныне буквально под рукой.

Но вот сын рапортует с заднего ряда: «Пап, слушай, тут теперь сразу и подогрев, и два USB-слота: заряжайся – не хочу!» Кстати, об уроне, который машине может нанести наша собака, мы тоже беспокоимся поменьше. Если она даже испачкает диван, новую обшивку из экокожи легко отмыть. Жаль только, что регулируемых задних дефлекторов на «галерке» так и не появилось – потоки от климатической системы поступают в жару из-под передних сидений, и псу душновато.

Грамотно «обрусеть»

Известно, что Kaptur эволюционировал из европейского кроссовера Captur первого поколения путем растяжения базы и удлинения заднего свеса. Так наш покупатель получил, с одной стороны, более просторные салон и багажник (в версии 4х4 – 387 л до жесткой шторки), а с другой – такие европейские «фишки», как трехконтурные уплотнители по всему периметру дверных проемов или, скажем, приборку с огромными цифровыми индикаторами скорости, которых нет ни в Duster, ни в Arkana.

Лично я такую эстафету приветствую. Ведь в том числе за счет мощных уплотнителей Kaptur очень тих при движении даже по разбитому асфальту, а значит, можно кайфануть от звука ставшей доступной акустики Bose. К тому же двери, в отличие от Duster, здесь полностью прикрывают пороги, и они остаются чистыми. Да и в целом наш герой, на мой вкус, выглядит органичнее, чем два соплатформенных «родственника» Duster и Arkana.

Трудно переоценить новую систему кругового обзора. Меняя ракурсы через меню 8-дюймового тачскрина, гораздо легче парковаться, к примеру, у высоких бордюров. Мультимедиа Easy Link теперь интегрируется с Apple Carplay, Android Auto и «Яндекс.Авто», а также поддерживает новый сервис Renault Connect, в числе «умений» которого дистанционное открытие дверей, запуск мотора и климатической установки, отправка маршрута в бортовой навигатор со cмартфона и ряд других удобных и полезных функций.

Знаете, что еще понравилось моим домашним? Не в последнюю очередь – расширенные «теплые» опции, доступные для многих комплектаций. В кроссовере после рестайлинга подогреваются все кресла, руль, внешние зеркала, ветровое стекло и форсунки омывателя. Еще мы заценили систему контроля слепых зон, которой не хватало на дорестайлинговом SUV. Подспорье в плане безопасности отличное!

Продолжение следует...