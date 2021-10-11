Renault Kaptur

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C мотором 1.3Т Kaptur преображается

Оценив поведение машины в городе и за его пределами, наш экипаж сошелся во мнении: Kaptur поехал по-другому. Прежде всего, предшественник с 2-литровым 143-сильным бензиновым «атмосферником» и древним 4-диапазонным автоматом показался абсолютным флегматиком. С франко-германским 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 150 «лошадей» и вышколенной вариаторной трансмиссией кроссовер стал гораздо охотнее набирать темп, появились сочные «низы» и не менее насыщенные «верхи». Иными словами, со светофора «француз» уходит резвее, а обгоны на трассе совершает играючи. При этом борткомпьютер показывает вполне привлекательный расход бензина – 8 л/100 км в смешанном цик­ле. Дорестайлинговая машина столь умеренным аппетитом похвастать не могла: там выходило как минимум на пару литров больше.

Подвеска, получив усовершенствованный передний модуль (подрамник, моторный щит, электрический усилитель рулевого управления), осталась собранной. Kaptur, даже несмотря на относительно высокий центр масс, не досаждает чрезмерными кренами в виражах, при этом шасси хорошо держит удар на неровностях. После перекалибровки рулевое управление оказалось острее, и азарта при прохождении связки поворотов прибавилось. Обод полностью освободился от вибраций при проезде неровностей, а «корму», как и в случае с Duster нового поколения, не переставляет, даже если наехать на выбоину или дорожный стык при перестроении.

На проселке испытуемый тоже не ударил лицом в грязь. Геометрическая проходимость осталась на хорошем уровне (углы въезда и съезда составляют 20 и 31° соответственно при дорожном просвете 205 мм). В то же время топовый бензиновый мотор выдает больше тяги (250 Нм против 195 у предшественника), пик момента достигается гораздо раньше (1700 об/мин против 4000), а вариатор позволяет зафиксировать пониженные виртуальные передачи селектором коробки, когда автомобиль нужно держать в тонусе на сложном рельефе или преодолевать скользкие спуски. Кроме того, электромагнитную муфту, отбирающую тягу на задние колеса, как и прежде, можно принудительно заблокировать, и эта настройка сохранится вплоть до 80 км/ч. То есть по бездорожью можно не только ползти, но и лететь!

По итогам семейного тест-драйва все мои близкие признали, что поначалу поспешили оценить обновленный Kaptur по одежке. И это, кстати, показательно: если не интересоваться тонкостями вопроса, можно решить, что разработчики ограничились легким фейслифтингом. Что же касается цены, то она (респект компании «Renault Россия») осталась привлекательной. В частности, версия 4х4 с топовым мотором и вариатором предлагается производителем от 1 521 000 рублей – отличный вариант с учетом значительных улучшений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RENAULT KAPTUR Габариты, мм 4333×1813×1613 Колесная база, мм 2673 Дорожный просвет, мм 205 Объем багажника, л 387/1200 Снаряженная масса, кг 1414 Диаметр разворота, м 10,9 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1332 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5250 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1700 Привод полный Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 188 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,4 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.