Автомобильный портал Motorpage
Зачем Renault Kaptur манит в поля?
Логотип Renault

О Renault Kaptur

По-русски

Рено Каптюр

Тест-драйвов
9 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
4 (открыть)
Последнее поколение
I рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
2 (прочитать)
Цены
от 1 020 000
до 1 335 000
Renault Kaptur 2020 вид спередиRenault Kaptur 2020 вид сбокуRenault Kaptur 2020 салонRenault Kaptur 2020 приборная панельRenault Kaptur 2020 центральная консоль
Renault Kaptur 2020 центральный тоннель
Тумблер выбора режимов движения теперь всегда под рукой
Renault Kaptur 2020 передние кресла
Renault Kaptur 2020 задний диван
Автомобиль оснащен дизайн-пакетом Blue Pack с декором синего цвета
Renault Kaptur 2020 багажное отделениеRenault Kaptur 2020 запасное колесо
Renault Kaptur 2020 моторный отсек
Турбоагрегат выпускается на заводе во французском Клеоне
Renault Kaptur 2020 вид сзади

Обновленный «француз» делает все, чтобы сбить с толку: не успели вы подумать, что рестайлинг получился символическим, как он взял и показал, как сильно вы ошибались

Французский кроссовер продается в нашей стране четыре года – достаточно, чтобы машина примелькалась. Обычно дизайнеры в таком случае прописывают модели «пластическую операцию». Но вот я стою на парковке дилерского центра, всматриваюсь в автомобиль 2021 модельного года, а он вроде бы такой же, как при рождении, – те же округлый капот, покатая крыша, будто накачанные силиконом колесные арки… Может, надо присмотреться?

Ну да, вижу: появились хромиро­ванные пунктирные планки на радиаторной решетке, светодиодные поворотники в зеркалах, еще более пижонские диски колес и задорные варианты окраски кузова. Что ж, если раньше по дизайну Duster был как бы для «мальчиков», а Kaptur – для «девочек и мальчиков», то последний, похоже, окончательно перешел в женский клуб.

Комфорт заказывали?

Внутренний мир «француза» нравился мне и до рестайлинга – спокойные плавные формы, небанальный декор, удобные сиденья с мощной поддержкой. Однако тотально жесткий пластик и огрехи эргономики, честно говоря, навевали грусть. А что теперь? Податливая на ощупь передняя панель и куда более стильный руль, который – загибайте пальцы – обогревается, регулируется уже в двух плоскостях и, самое главное, крутится без малейшего усилия. Раньше, помню, поворачиваешь баранку – будто эспандер тянешь. Мужицкий был штурвал, и все тут!

А как вам такой приятный сюрприз, как подлокотник с вещевым отделением! Ой, как не хватало нам, девочкам, такого дополнительного тайничка! В общем, как вы поняли, Kaptur теперь соткан из приятных мелочей. Редизайн настиг даже фирменную ключ-карту: мало того что с нее можно заводить машину дистанционно, с двухсот метров, так теперь и необязательно вынимать ключ из сумки – двери разблокируются сами, когда подходишь к машине. И наоборот, отошла от кроссовера на пару метров, замки и закрылись.

А еще важные элементы управления отныне буквально под рукой. К примеру, шайба включения полного привода переехала из-под консоли на центральный тоннель, а ручник сместился чуть правее. Сиденья при этом стали мягче, рычаг регулировки наклона спинки переехал с правой стороны на левую, и «сидушку» стало удобнее настраивать. Ну и, наконец, кнопку подогрева больше не нужно искать где-то в другой галактике – она переместились с торца подушки на консоль (жаль только, что степень «прожарки» по-прежнему однорежимная: обогрев либо есть, либо его нет). Сзади все тоже достойно – нашлись и USB-порты, и кнопки подогрева дивана. Багажник же как был на 387 л, так и остался, к тому же лично мне не хватает каких-нибудь фирменных приспособлений для фиксации поклажи.

Именины «сердца»

Однако все сказанное меркнет перед главным – новым бензиновым турбомотором, который Renault разработала вместе с Mercеdes-Benz. Казалось бы, всего 1,3 л и 150 л.с., но поверьте, девочки, тут все по-взрослому. В сравнении с прежним 2-литровым движком на 143 «лошадки» этот агрегат очень даже горяч. Раньше Kaptur нужно было буквально раскочегаривать, по факту он начинал показывать характер лишь на высоких оборотах. Новый мотор «везет» прямо со старта, причем делает это без провалов в тяге. В том числе потому, что вместо старенького 4-диапазонного «автомата» имеем тихий и плавный вариатор. В общем, в двигатель и коробку, чего уж там, влюбилась.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Opel Antara
(универсал)

Opel Antara (универсал)
Поколение
I рест.
Тест-драйвов
6

Peugeot 4008
(универсал)

Peugeot 4008 (универсал)
Поколение
I
Тест-драйвов
3

Skoda Yeti
(универсал 5-дв.)

Skoda Yeti (универсал 5-дв.)
Поколение
I рест.
Тест-драйвов
12

Для чистоты эксперимента я, конечно же, потолкалась в пробках, погоняла по МКАД и Третьему кольцу и быстро поняла, что по динамике, плавности хода и управляемости такой Kaptur меня более чем устраивает. Ну а как с бездорожьем? Оказалось, что, сменив «автомат» на вариатор, а «атмосферник» на турбомотор, «француз» отточил и джиперские таланты. Так вышло, что я отправилась на нем закрывать дачный сезон, а потому объехала, наверное, все поля и леса вблизи своего загородного дома.

На этой не самой суровой, но все-таки «пересеченке» стало ясно, что Kaptur не растерял таланта сглаживать ямы и кочки. Внедорожные помощники всегда начеку. На сложных участках можно перевести шайбу выбора режимов трансмиссии в положение Lock, и машина начнет продвигаться вперед еще настырнее. Я уж не говорю о том, что дорожный просвет здесь – как у куда более серьезных внедорожников: 205 мм. Так что я нигде не застряла, ни разу даже не чиркнула порогами или бамперами о грунт, доехала до леса, набрала грибов, съездила с семьей на реку и прокатилась по полям до соседних деревень.

Отсюда, девочки, моя рекомендация: не экономьте, берите кроссовер c полным приводом. Лишние два ведущих колеса – отличная страховка от того, чтобы не застрять где-то вдали от цивилизации, а если опасаетесь, что «полноприводник» будет быстро опустошать бак, то зря. Ведь даже после езды по полям и лесам борткомпьютер сообщил о вполне сносных 9 л/100 км. На трассе же «француз» требует и вовсе на пару литров топлива меньше.

Что в итоге? Если честно, я была приятно удивлена. Почти не поменявшись внешне, Renault Kaptur стал интерес­нее во всех отношениях. Для меня принципиальнее всего, что машина прибавила в динамике, ее стало гораздо легче парковать, а салон наконец «обжили». И, кстати, у меня на тесте был автомобиль из лимитированной серии Edition One за 1 530 000 рублей, укомплектованный по полной, – нашлись практически все опции, доступные для этой модели. Мне такая философия «максимума» по нраву. А вам?

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Renault Kaptur:

Renault Kaptur
Тест драйв
03 августа 2020

Renault Kaptur
"Мы будем жить теперь по-новому!"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 «мы слышим ваши голоса»
Тест драйв
01 июля 2020

Renault Kaptur
"«Мы слышим ваши голоса»"
Все тест-драйвы Renault Kaptur

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Renault Kaptur:

Opel Antara
(универсал)

Opel Antara (универсал)
Тест-драйвов
6
Двигателей
5
Комлектаций
5
Поколение
I рест.
Цены
от 1 020 000
до 1 258 000

Peugeot 4008
(универсал)

Peugeot 4008 (универсал)
Тест-драйвов
3
Двигателей
2
Комлектаций
3
Поколение
I
Цены
от 999 000
до 1 261 000

Skoda Yeti
(универсал 5-дв.)

Skoda Yeti (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
5
Комлектаций
12
Поколение
I рест.
Цены
от 1 190 000
до 1 448 000

Mazda CX-7
(универсал 5-дв.)

Mazda CX-7 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 1 184 000
до 1 479 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 6 8 8