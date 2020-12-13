Обновленный «француз» делает все, чтобы сбить с толку: не успели вы подумать, что рестайлинг получился символическим, как он взял и показал, как сильно вы ошибались

Французский кроссовер продается в нашей стране четыре года – достаточно, чтобы машина примелькалась. Обычно дизайнеры в таком случае прописывают модели «пластическую операцию». Но вот я стою на парковке дилерского центра, всматриваюсь в автомобиль 2021 модельного года, а он вроде бы такой же, как при рождении, – те же округлый капот, покатая крыша, будто накачанные силиконом колесные арки… Может, надо присмотреться?

Ну да, вижу: появились хромиро­ванные пунктирные планки на радиаторной решетке, светодиодные поворотники в зеркалах, еще более пижонские диски колес и задорные варианты окраски кузова. Что ж, если раньше по дизайну Duster был как бы для «мальчиков», а Kaptur – для «девочек и мальчиков», то последний, похоже, окончательно перешел в женский клуб.

Комфорт заказывали?

Внутренний мир «француза» нравился мне и до рестайлинга – спокойные плавные формы, небанальный декор, удобные сиденья с мощной поддержкой. Однако тотально жесткий пластик и огрехи эргономики, честно говоря, навевали грусть. А что теперь? Податливая на ощупь передняя панель и куда более стильный руль, который – загибайте пальцы – обогревается, регулируется уже в двух плоскостях и, самое главное, крутится без малейшего усилия. Раньше, помню, поворачиваешь баранку – будто эспандер тянешь. Мужицкий был штурвал, и все тут!

А как вам такой приятный сюрприз, как подлокотник с вещевым отделением! Ой, как не хватало нам, девочкам, такого дополнительного тайничка! В общем, как вы поняли, Kaptur теперь соткан из приятных мелочей. Редизайн настиг даже фирменную ключ-карту: мало того что с нее можно заводить машину дистанционно, с двухсот метров, так теперь и необязательно вынимать ключ из сумки – двери разблокируются сами, когда подходишь к машине. И наоборот, отошла от кроссовера на пару метров, замки и закрылись.

А еще важные элементы управления отныне буквально под рукой. К примеру, шайба включения полного привода переехала из-под консоли на центральный тоннель, а ручник сместился чуть правее. Сиденья при этом стали мягче, рычаг регулировки наклона спинки переехал с правой стороны на левую, и «сидушку» стало удобнее настраивать. Ну и, наконец, кнопку подогрева больше не нужно искать где-то в другой галактике – она переместились с торца подушки на консоль (жаль только, что степень «прожарки» по-прежнему однорежимная: обогрев либо есть, либо его нет). Сзади все тоже достойно – нашлись и USB-порты, и кнопки подогрева дивана. Багажник же как был на 387 л, так и остался, к тому же лично мне не хватает каких-нибудь фирменных приспособлений для фиксации поклажи.

Именины «сердца»

Однако все сказанное меркнет перед главным – новым бензиновым турбомотором, который Renault разработала вместе с Mercеdes-Benz. Казалось бы, всего 1,3 л и 150 л.с., но поверьте, девочки, тут все по-взрослому. В сравнении с прежним 2-литровым движком на 143 «лошадки» этот агрегат очень даже горяч. Раньше Kaptur нужно было буквально раскочегаривать, по факту он начинал показывать характер лишь на высоких оборотах. Новый мотор «везет» прямо со старта, причем делает это без провалов в тяге. В том числе потому, что вместо старенького 4-диапазонного «автомата» имеем тихий и плавный вариатор. В общем, в двигатель и коробку, чего уж там, влюбилась.

Для чистоты эксперимента я, конечно же, потолкалась в пробках, погоняла по МКАД и Третьему кольцу и быстро поняла, что по динамике, плавности хода и управляемости такой Kaptur меня более чем устраивает. Ну а как с бездорожьем? Оказалось, что, сменив «автомат» на вариатор, а «атмосферник» на турбомотор, «француз» отточил и джиперские таланты. Так вышло, что я отправилась на нем закрывать дачный сезон, а потому объехала, наверное, все поля и леса вблизи своего загородного дома.

На этой не самой суровой, но все-таки «пересеченке» стало ясно, что Kaptur не растерял таланта сглаживать ямы и кочки. Внедорожные помощники всегда начеку. На сложных участках можно перевести шайбу выбора режимов трансмиссии в положение Lock, и машина начнет продвигаться вперед еще настырнее. Я уж не говорю о том, что дорожный просвет здесь – как у куда более серьезных внедорожников: 205 мм. Так что я нигде не застряла, ни разу даже не чиркнула порогами или бамперами о грунт, доехала до леса, набрала грибов, съездила с семьей на реку и прокатилась по полям до соседних деревень.

Отсюда, девочки, моя рекомендация: не экономьте, берите кроссовер c полным приводом. Лишние два ведущих колеса – отличная страховка от того, чтобы не застрять где-то вдали от цивилизации, а если опасаетесь, что «полноприводник» будет быстро опустошать бак, то зря. Ведь даже после езды по полям и лесам борткомпьютер сообщил о вполне сносных 9 л/100 км. На трассе же «француз» требует и вовсе на пару литров топлива меньше.

Что в итоге? Если честно, я была приятно удивлена. Почти не поменявшись внешне, Renault Kaptur стал интерес­нее во всех отношениях. Для меня принципиальнее всего, что машина прибавила в динамике, ее стало гораздо легче парковать, а салон наконец «обжили». И, кстати, у меня на тесте был автомобиль из лимитированной серии Edition One за 1 530 000 рублей, укомплектованный по полной, – нашлись практически все опции, доступные для этой модели. Мне такая философия «максимума» по нраву. А вам?