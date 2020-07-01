Помнится мне, что после появления Renault Kaptur люди практически сразу начали говорить, что доработки автомобилю не помешали бы - и к эргономике вопросы были, и к комфорту, да и к технической составляющей. Теперь передо мной стоит обновленный кроссовер, осталось только понять, умеют ли в Renault слушать?

Все это было в Симпсонах

Хочется заранее предупредить тех, кто захочет обзавестись новым «Каптюром» - смотрите на решетку радиатора. В принципе, только она хоть как-то отличает обновленный кроссовер от своего предшественника, конечно, есть еще и новые диски, но если не знать об этом, то в остальном, как уже выразился мой коллега, новый Renault Kaptur больше всего похож … на старый Renault Kaptur. Плохо ли это, я думаю что нет, так как облик «Каптюра» до сих пор свеж . Другое дело, нравится ли он вам или нет – это чистая вкусовщина. Лично мне Kaptur мил.

В салоне откровений тоже нет, правда, если приглядеться, то начинаешь замечать, что руль, например, новый - от Arkana. Замечу, что от этой модели «Каптюр» перенял не только руль, но об этом чуть позже. Пока, мы все же остановимся на «баранке». Тому есть причины, так как теперь она получила регулировку по вылету, чего раньше категорически не хватало. Казалось бы, удобную посадку найти станет теперь проще, но у меня не получилось – всегда уставали ноги из-за короткой подушки, впрочем, это, опять же, очень личная тема, но все-таки помните об этом нюансе, когда будете примерять машину на себя. Еще один нюанс - сзади в Каптюре как было тесновато, так и осталось. Багажник тоже не увеличился – все те же литры на отметке «чуть менее 400» (387 – если быть точным). В целом, салон машины производит благоприятное впечатление, и чувствуется, что создатели стремились отойти от дешевизны Duster, которая, кстати, приводила и к эргономическим просчетам вроде клавиши клаксона на подрулевом переключателе или регулировке зеркал под рычагом стояночного тормоза. Здесь же все находится на своем месте, да и с оснащением у машины полный порядок – музыка от Bose, амбиентная подсветка, бесключевой доступ, камеры, даже система контроля слепых зон есть. Конечно же, мы говорим о старших комплектациях, но для бюджетного класса такая опция еще считается роскошью. Пару слов насчет шумоизоляции – стало лучше, но колесные арки до сих пор похожи на хористов, предыдущие машины ругали ровно за то же самое…

Право на новизну

В Renault усиленно называют автомобиль новым, а не обновленным, и я, пожалуй, скажу, что они имеют на это право. Пусть снаружи автомобиль не поменялся, но в техническом плане была проведена существенная модернизация, благодаря чему автомобиль стал восприниматься иначе. Начать стоит с того, что Kaptur, фактически переехал на новую платформу. Поясним, у Kaptur теперь тот же передний подрамник с подвеской, как и моторный щит, что и у модели Arkana. Кроме того, кроссоверу переработали подвеску, заменили гидроусилитель руля на электрический и засунули под капот новенький турбо-мотор в связке с вариатором от той же Арканы. На бумаге, все изменения выглядят существенными, на деле же все обстоит куда интереснее.

Начать здесь стоит с двигателя и трансмиссии, а точнее с того ребуса, который вам придется решить при выборе автомобиля. В гамме агрегатов теперь осталось два мотора и две трансмиссии. Это атмосферный агрегат 1.6 мощностью в 114 лошадиных сил – заслуженный ветеран, который встречался еще на старых Меганах, и новенький турбо-мотор 1.3 (150 лошадиных сил) - детище концерна Daimler и сердце, например, Mercedes А-класса. Из трансмиссий на выбор предлагается либо механика, либо вариатор. Вся загвоздка в том, что вариаторов два. Да, с младшим мотором 1.6 поставляется коробка CVT-7, а со старшим CVT-8. Разница между этими трансмиссиями существенная и заключается в том, что в конструкции CVT-8 нет планетарной передачи, позволяющей сократить диапазон работы шкивов. Кроме того, она создавалась, что называется, с запасом, ибо рассчитана на крутящий момент в 250 Н.м и выше (CVT-7 – до 150). Плюсом ко всему, новый вариатор оборудован дополнительным радиатором, что, в теории, должно лучшее защищать его от перегрева. В теории, должны окончательно кануть в лету все негативные воспоминания о Jatco JF015, который, являясь родоначальником нынешних коробок, в первые годы своего появления умирал уже к 60 тысячам пробега. К слову, в беседах со специалистами Renault, последние заверили меня о том, что все Каптюры, во время ресурсных испытаний, пробежали более ста тысяч километров без проблем. В конечном счете, время все расставит на свои места, а пока надо разобраться с тем, как все ведет себя в реальной жизни.

Надо сказать, что бодро. Турбо-мотор 1.3 мощностью в 150 лошадей уверенно разгоняет машинку, благо пик крутящего момента здесь находится уже на отметке в 1700 оборотов. До сотни автомобиль разгоняется за 10.9 секунд. Вариатор ведет себя адекватно, имитируя виртуальные передачи. Конечно, на обгонах не надо стесняться давить тапку в пол, что например, приведет к немагистральному расходу более десяти литров на сотню. Отмечу, что в спокойном ритме расход топлива на трассе составляет около семи литров на сотню, в городе 9-10. Кстати, питается мотор 95-м бензином. В целом данное сочетание двигателя и коробки мне нравится. Здесь впору вспомнить старую связку из двухлитрового мотора и древнего 4-ступенчатого автомата, который любил и дергаться и тупить… короче говоря, о нем мы вспоминать не будем точно, а то, что двухлитровый агрегат отправился на пенсию, мне лично жаль, ибо в сочетании с механикой он мне очень нравился, да запас прочности у знакомого и проверенного атмосферного агрегата вызывает, лично у меня, больше уверенности, чем у малообъемного турбо-мотора. Хотя, вполне может быть, я мыслю стереотипами, а новый моторчик проявит себя с лучшей стороны. В любом случае, Каптюров с двухлитровым мотором больше нет, и живите с этим.

К шасси есть некоторые вопросы, но сперва несколько положительных моментов. Например, руль на парковочных скоростях невесом. Беда в том, что на скорости усилия на нем и обратной связи маловато. В поворотах и при движении по магистралям хотелось бы, чтобы «пустоты» было чуть меньше. Хотя, понятное дело, что создатели делали главную ставку на комфорт. Зато подвеска активно глотает все неровности и пробить ее крайне сложно. Строго говоря, ту же самую хвалу можно воздать и в отношении Duster и Arkana, да и Logan, от которого они все ведут свою родословную. В любом случае, если не париться относительно громкой работы подвески, то ехать по разбитой дороге можно достаточно динамично. Вам наверняка интересно, а как обстоят дела с полным приводом. Здесь секретов нет - уже знакомая всем муфта GKN, с принудительным замыканием, работающим до скорости 80 км/ч. Замечу, что организаторы теста загнали нас на песчаный карьер, где Kaptur выступил весьма достойно. Правда, некоторые препятствия приходилось преодолевать ходом. Во многом это «заслуга» гражданской резины, которая моментально замызгивалась грязью и песком. Так что выбирать дебри и чащи надо с умом, опять же, у автомобиля очень низкий передний свес, и шанс зацепиться губой и сделать грязевой пирсинг достаточно высок. Есть еще один нюанс, все без исключения полноприводные «Каптюры» идут только с турбомотором и вариатором. Как долго нежные агрегаты протянут в российской грязи – пока загадка.

Что же мы получаем в итоге - улучшения налицо. В Renault действительно смогли прислушаться к вопрошающим и учесть множество важных нюансов. Как не обозначь изменения в машине – модернизацией, новым поколением – кроссовер изжил многие недостатки предшественника. Теперь это сбалансированный продукт, в котором яркая обертка не идет вразрез с начинкой. Вопрос хватит ли этого в борьбе с конкурентами?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Renault Kaptur CVT ГАБАРИТЫ, ММ 4333х1813х1613 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2673 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 205 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 387 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1414 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый c турбиной РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1332 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150/ 5200 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 250 /1700-3250 ТРАНСМИССИЯ вариатор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 188 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10.4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7.4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50