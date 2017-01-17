В семействе автомобилей, которые компания Renault производит на своем московском предприятии, появился модник. Опробовав кроссовер Kaptur на дорогах столичного региона, мы убедились, что этому «французу» уготованы судьба любимца женщин и уважение со стороны мужчин

Едва мы приступили к фотосессии Renault Kaptur на фоне высотки МГУ, как попали под перекрестный допрос молодой пары. Наши собеседники сыпали вопросами и не скупились на оценки. По словам девушки, они с мужем уже в принципе определились с покупкой: «Kaptur и только Kaptur. Ведь он крупнее и симпатичнее Duster, а по технике фактически то же самое». Пришлось уточнить, что наш испытуемый длиннее Duster лишь на символические 18 мм и при этом даже чуть уже и ниже. По пространству же в салоне у двух «родственников» по сути паритет, ведь размер колесной базы совпадает, при этом Duster даст фору Kaptur по объему багажника (+ 21 л) и дорожному просвету (+ 6мм).

Мне в свою очередь захотелось узнать о причинах столь твердого выбора в пользу «француза». Ведь в той же ценовой и размерной нише играет еще пара-тройка сильных конкурентов. Как выяснилось, случилась любовь с первого взгляда – автомобиль очень понравился нашей новой знакомой внешне. При этом ее муж не сомневается, что новая модель будет столь же надежна и практична, как и остальные модели Renault российской сборки. Выходит, молодая ячейка общества проголосовала за Kaptur и сердцем, и умом.

Столичная штучка

Как видите, внешняя привлекательность – главное оружие Kaptur в борьбе за клиентов. Duster в свое время рисовал молодой дизайнер Эрде Тунга, старавшийся воплотить в металле идеи надежности и дружелюбности. Kaptur же – это переосмысленный образ европейского бестселлера Captur авторства шеф-дизайнера Renault Лоренса ван ден Акера. В сравнении со своим кузовным «донором», наш Kaptur выглядит крупнее и солиднее благодаря увеличенным кузовным свесам, межосевому расстоянию и клиренсу. Глубокие диагональные выштамповки в дверях, высокая подоконная линия, опциональная контрастная окраска кузова и салона, эффектные дверные ручки, светодиодные ходовые огни, фонари и «противотуманки» – все это «одежка» модного европейского кроя, которую для моделей Renault на платформе B0 раньше не «шили».

В то же время новая модель отлично «вооружена». У нее большие колеса (17-дюймовые), внушительный пластиковый обвес, улучшенная пыле- и влагозащита, усиленная подвеска и шумоизоляция. Российская адаптация предполагает также аккумулятор увеличенной емкости, штатные брызговики и металлическую защиту силового агрегата. Еще доступна опция дистанционного запуска мотора Renault Start и электрообогрев всей площади лобового стекла.

Другое конкурентное преимущество Kaptur – расширенная линейка трансмиссий. Кроссовер можно заказать в исполнении с передним приводом, 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором и бесступенчатым вариатором, который не положен ни европейскому Captur, ни семейству Duster/Logan/Sandero. Такая комбинация, опробованная на Nissan Tiida и Renault Fluence, обещает стать наиболее комфортной и экономичной, и к ней стоит присмотреться прежде всего женщинам. У нас же на тесте оказалась версия, которая, на наш взгляд, больше подойдет мужчинам, – полноприводный вариант с 2-литровым 143-сильным бензиновым мотором и 4-диапазонным «автоматом». Альтернатива этим трансмиссиям – «механика»: 5-ступенчатая для переднеприводных и 6-ступенчатая для полноприводных модификаций.

Техника – молодежи

Салон Kaptur подкупает аурой аккуратности и уюта. Его архитектура почти такая же, как у европейского Captur. Однако посадка выше, благодаря чему возникает ощущение защищенности и гарантирован хороший обзор вперед, не свойственный «низкорослым» субкомпактам. Отделочные полимеры не упругие, но ощущения дешевизны не возникает. Ситуацию спасают симпатичные декоративные вставки, модная «приборка» с цифровым спидометром, такой же стильный мультифункциональный руль и экран мультимедийного комплекса Media Nav, установленный в поле зрения водителя. Кресла, обшитые в тестовой машине экокожей, тоже симпатичны, их легко настроить под себя, у передних сидений имеется развитая боковая поддержка и широкий диапазон регулировок. В частности, водительское кресло снабжено удобным механизмом настройки по высоте. Так что посадка получается довольно собранной, почти спортивной.

Но есть и на что посетовать. Так, внешние зеркала дизайнеры подрезали в нижнем секторе в угоду моде, баранка лишена регулировки по вылету, а емкости для мелочевки – в дефиците. Телефон, ключи и документы можно разместить разве что в глубоком боксе перед рычагом селектора «коробки», но если этот «колодец» заполнится, то скарб затруднит доступ к тумблеру переключения режимов движения, который находится все в той же нише. На заднем ряду без проблем разместятся даже высокие пассажиры. Однако втроем здесь не столь комфортно, как вдвоем: сидящему по центру помешает высокий трансмиссионный тоннель с углублениями для бутылок.

Багажное отделение на первый взгляд не кажется слишком объемным – 387 л. Однако его конфигурация оптимальна, в отсеке нет больших выступов и есть штатная крепежная сетка. А если сложить спинку дивана, получим почти ровный пол и погрузочную площадку на 1200 л. Кстати, будущим владельцам на заметку: для переднеприводных кроссоверов предлагается полноразмерная «запаска», которая крепится под днищем, в то время как у полноприводных Kaptur в подполье багажника размещается «докатка».

В костюме спортсмена

Первые впечатления от вождения получаю еще на парковке. Каюсь – капризничаю. Ну зачем, скажите, такому моднику столь тяжелый руль? При маневрировании на заставленном машинами пятачке у меня создается ощущение, что я работаю, буквально наматываюсь на баранку, будто водитель «каблучка». Такие настройки простительны брутальному Duster, а вот для стильного Kaptur усилие на ободе в парковочных режимах следовало бы ослабить, ведь целевая аудитория состоит в том числе из хрупких женщин.

Зато информативность рулевого привода по традиции на высоте. В связке поворотов Kaptur ведет себя собранно. Это зависит не только от настроек руля, но и оттого, что кузов здесь имеет увеличенную жесткость на кручение, а подвеска настроена плотнее. На скоростной прямой «француз» стоит очень уверенно, почти не реагируя ни на колейность, ни на изъяны асфальта.

Тем не менее на роль спорткара кроссовер не подходит. Крены кузова на виражах великоваты, а руль «длинноват», и им приходится активно работать, чтобы заправить машину в поворот. Если же на вираже колеса попадают в яму, Kaptur норовит соскочить с траектории. Хотя эти поползновения можно легко отследить и вернуть автомобиль на курс – спасибо опять-таки информативному рулю.

Эффективность работы тормозов тоже достойна комплимента, несмотря на то, что на задней оси установлены барабанные тормозные механизмы: замедление получается стабильное, уверенное, без боковых уводов. К слову, ABS, ESP, равно как система помощи при экстренном торможении и система помощи при старте на подъеме, входят в штатное оснащение героя нашего теста.

А что же комбинация полного привода, 2-литрового 143-сильного мотора и проверенного временем 4-диапазонного «автомата» DP8? Этот альянс оказался на удивление слаженным и, что не менее важно, способным обеспечить Renault Kaptur приемлемые комфорт и динамику ускорения. Нужно, однако, заметить, что автоматическая коробка имеет здесь адаптивный алгоритм работы, и водителю следует извлекать из этого пользу. Пара-тройка активных ускорений и торможений – и «автомат» перенастроится на активную езду. Если же трансмиссию не закалять таким образом, она будет поддерживать повышенные передачи и ускорение с любых скоростей получится вялым. C другой стороны, поедете как гонщик – готовьтесь к повышенному расходу топлива: сжечь 15 л бензина на «сотню» пробега в режиме «газ-тормоз» вполне реально.

Что же касается полноприводного потенциала, то он вполне достаточен, чтобы без колебаний съезжать на проселок и двигаться по нему, даже если дорога размыта дождями. Геометрическая проходимость кроссовера лишь немногим хуже, чем у Duster, электромагнитная муфта оперативно передает часть момента на заднюю ось, когда в этом возникает необходимость. А в режиме заблокированной муфты (режим 4WD Lock) можно двигаться на скорости до 80 км/ч.

Цены на французский субкомпактный кроссовер с такой агрегатной базой начинаются с 1 050 000 рублей, и это еще одно конкурентное преимущество. Ближайший оппонент Hyundai Creta в сопоставимом оснащении (полный привод, 2-литровый бензиновый мотор, «автомат») оценен в 1 139 900 рублей, Suzuki может противопоставить «французу» лишь разогретую Vitara S за 1 589 000 руб-лей (с 1,4-литровым 140-сильным бензиновым мотором и «автоматом»), а Ford EcoSport с полным приводом и «автоматом» вообще не предлагается.

Renault Kaptur 2.0 AT 4x4 Габариты, мм 4333х1813х1613 Колесная база, мм 2673 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 204 Объем багажника, л 387 Снаряженная масса, кг 1405 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 143/5750 Макс. момент, Нм/об/мин 195/4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 4-диапазонная Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 8,9 Объем бака, л 52