Выделив своему бюджетному седану передовую трансмиссию и толику внедорожных решений, французская марка серьезно изменила его характер. Народная модель вдруг начала пижонить, отбирать хлеб у кроссоверов и преподносить один приятный сюрприз за другим

Помощь в выборе машины – бремя автожурналиста. Не проходит и месяца, чтобы меня не бомбардировали звонками и посланиями по этому животрепещущему вопросу. Обычно, зная бюджет покупки и запросы собеседника, оперативно советуешь пару-тройку вариантов. Но в этот раз не пришлось даже ставить человека перед выбором. Просто потому, что он точно описал автомобиль, который как раз оказался у меня на тесте.

Вот его «техзадание»: искомое должно быть относительно недорогим, надежным, с выносливой и комфортной подвеской, большим дорожным просветом и при этом технически продвинутым и симпатичным. Когда же приятель уточнил, что планирует ездить в экспедиции по российской глубинке, но категорически отказывается от кроссовера («не хочу быть как все»), я ответил ему посланием всего из трех слов: Renault Logan Stepway.

Простая история

Когда ищешь новую машину значительно дешевле 1 млн рублей, вопрос дизайна, как правило, отходит на второй план. Но в случае с Logan Stepway на крупные эстетические жертвы идти не придется. Да, мы имеем дело с «бюджетником», так что не стоит удивляться, что оптика здесь с галогенным ближним и дальним светом, двери не красят архаичные ручки-«мыльницы», а крышу – огромная антенна, передающая привет из 1990-х. И все же рестайлинговый седан второго поколения не выглядит банально. Пластиковые накладки на колесные диски удачно имитируют двухцветный алюминий, стильные черные зеркала идут с повторителями сигнала поворота, но главное – машина с логотипом Stepway смотрится основательнее обычного Logan. И не только из-за увеличенного клиренса, но и по причине мощного защитного обвеса из некрашеного пластика.

К слову, тем, кто вознамерился путешествовать по сильно разбитым дорогам, имеет смысл присмотреться к версиям с «механикой» или «автоматом». Клиренс там аж 195 мм, позавидуют иные SUV. Однако если вы нацелились на ранее не предлагавшуюся модификацию с вариатором, то трасс, серьезно изуродованных выбоинами, лучше все же избегать. Дело в том, что вариаторная трансмиссия смонтирована здесь на 17 мм ниже, чем у других версий Logan Stepway. Ее элементы – считай, самая нижняя точка «подбрюшья».

С другой стороны, запаса в 178 мм хватит, чтобы «с умом» съезжать с асфальта. Для «безбашенных» же ездоков предусмотрена страховка в виде массивной металлической защиты картера двигателя и коробки. В любом случае, я проинформировал об этом нюансе моего приятеля, и он призадумался. Как видно, его ждет мучительный выбор между вариатором и «механикой».

Что еще нужно путешественнику? Правильно – багажник. И он у Logan Stepway весьма достойный – 510 л. Жаль только, что царский объем ограничивают по флангам металлические петли, окрашенные в цвет кузова. Хотя моего собеседника это обстоятельство вроде бы не смутило. Как, впрочем, и то, что в подполье с запаской не предусмотрен органайзер. Ему куда важнее, что в отсеке имеется штатная подсветка. В общем, я окончательно убедился, что мой приятель и Logan Stepway созданы друг для друга.

Евроремонт

Разумеется, я предупредил и о том, что пластик в салоне «высокопоставленного» седана грубоват, а эргономику не назовешь оптимальной. Руль регулируется лишь по наклону, центрального подлокотника не предусмотрено, подушки передних сидений коротковаты и имеют неудобные торцевые клавиши включения подогрева. Еще и 7-дюймовый центральный дисплей обосновался ниже естественной линии обзора. Однако компоновщикам удалось компенсировать эти огрехи симпатичным декором. Скажем, сиденья обшиты приятным износостойким материалом, новый мультируль имеет мощные приливы под хват и мягкую кожаную обшивку, на порогах красуется название модификации, а на консоли и дверных ручках – накладки под карбон и рояльный лак.

Есть и еще два островка презентабельности – это симпатичный и эргономичный блок климат-контроля и мультимедиа с достаточно быстрым софтом, поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto, системой громкой связи и навигацией, отслеживающей трафик в режиме реального времени. Сюда бы еще камеру заднего вида – и можно было бы говорить об оснащении, как в более высоких сегментах. Но нет, отслеживать ситуацию за «кормой» помогают лишь парктроники и внешние зеркала. Зато для Logan Stepway предлагаются такие редкие для сегмента опции, как подогрев лобового стекла и система дистанционного пуска двигателя. Оба девайса трудно переоценить в морозную зиму.

Что же касается пассажиров «галерки», то они вряд ли пожалуются на тесноту, хотя регулируемые дефлекторы вентиляции и дополнительный потолочный светильник им недодали. Но сзади есть розетка на 12 В и удобный подстаканник – мотай на ус, любитель загородных экспедиций!

С дороги!

Итак, я рекомендовал к покупке модификацию с вариатором и ниссановским бензиновым 1,6-литровым 113-сильным мотором H4M. Почему именно ее? Да потому, что с такой связкой, как ни крути, простецкий Logan неожиданным образом поднялся на ступеньку выше в вопросе комфорта. Начнем с того, что в сравнении со своим двухпедальным «собратом» – версией с 4-диапазонным «автоматом» и 1,6-литровым 102-сильным бензиновым мотором – герой этого тест-драйва ускоряется живее и плавнее, а фактический расход топлива в городе и на высоких скоростях сокращается на два, а то и на три литра на «сотню». В то же время такой Logan Stepway – самый тихий в «семействе». Вариатор не завывает при резком нажатии на «газ», а на высокой скорости обеспечивает акустический комфорт, недоступный для машины с «автоматом». Разумная альтернатива версиям с двумя педалями – седаны с 5-ступенчатой «механикой», причем здесь можно выбирать между 1,6-литровыми моторами мощностью 82 и 113 л.с. Первый, как вы понимае­те, для «экономистов», второй – для тех, кто любит погонять.

Понравится ли моему визави шасси высокого «француза» тольяттинской сборки? У меня в этом нет сомнений. На скоростном шоссе и вне асфальта испытуемый напомнил мне.... народный кроссовер Duster. Здесь практически такая же непробиваемая ходовая, плавность хода – замечательная, а увеличенные ходы подвесок чудесным образом не провоцируют сильные боковые крены.

Но правда и то, что такой Logan не назвать драйверским автомобилем. Умения держать скоростную прямую у него не отнять. Однако в связке поворотов седан реагирует на повороты руля с ленцой и неохотно стабилизируется при активном маневрировании. При этом отключаемая система стабилизации предлагается штатно только для щедро оснащенных машин с вариатором. Для средних комплектаций ESP идет за доплату, а для начальных не предлагается вовсе. Между тем седану с возросшим центром масс электронный поводок, как мне кажется, точно не помешает.

Полного привода у модели нет в принципе, но это не причина для отказа от езды, к примеру, по грунтовкам. Просто озаботьтесь покупкой «правильных» шин с развитым протектором. Ну и, возможно, автомобиль с CVT немного уступает версиям с «механикой» и АКП при подъеме на грунтовый склон – электроника бережет вариатор и дозирует тягу. Впрочем, Logan Stepway – это вам не «джип», он создан не для ползания по грязи, а чтобы можно было прохватить по «пересеченке» в раллийном стиле. Благо энергоемкая и комфортная подвеска допускает такие шалости.

В заключение – о ценах. Самый доступный Renault Logan Stepway – это 82-сильный автомобиль с «механикой» за 747 000 рублей, за версию с вариатором попросят от 868 000 рублей. Моему знакомому, кстати, прайс весьма понравился, что неудивительно. В конечном счете, таких седанов с задатками кроссовера в массовом сегменте – раз-два и обчелся.

Технические характеристики Renault Logan Stepway 1.6 CVT Габариты, мм 4368х1761х1571 Колесная база, мм 2634 Дорожный просвет, мм 178 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1154 Диаметр разворота, м 10 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 113/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 152/4000 Привод передний Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 170 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,1 Расход топлива (средний), л/100 км 6,7 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.