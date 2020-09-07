Автомобильный портал Motorpage
Первый парень на деревне: Renault Logan Stepway стал таковым в хорошем смысле
Логотип Renault

О Renault Logan Stepway

По-русски

Рено Логан Стэпвэй

Тест-драйвов
1 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
7 (открыть)
Последнее поколение
II рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Цены
от 662 990
до 857 990
Renault Logan Stepway 2018 вид сбоку
С увеличением клиренса до 178 мм на новый уровень вышла геометрическая проходимость
Renault Logan Stepway 2018 салон
Renault Logan Stepway 2018 тачскрин
Тачскрин расположен низковато, зато клавишу «аварийки» легко найти
Renault Logan Stepway 2018 климат-контроль
Управление климат-контролем наглядное и удобное
Renault Logan Stepway 2018 передние кресла
Сиденья имеют мощную боковую поддержку
Renault Logan Stepway 2018 переднее кресло
Фирменная вышивка на передних сиденьях повышает статус
Renault Logan Stepway 2018 клавиша подогрева
Клавиши одноступенчатого подогрева спрятаны в торцах передних кресел
Renault Logan Stepway 2018 задний дван
Спинка дивана складывается в пропорции 60:40
Renault Logan Stepway 2018 розетка на 12 В
Розетка на 12 В для пассажиров заднего ряда – практичное решение
Renault Logan Stepway 2018 отделка салона
Renault Logan Stepway 2018 багажное отделение
Часть крупного багажника ограничивают петли и выступы колесных арок
Renault Logan Stepway 2018 багажное отделение
Вместительная сумка для инструмента соседствует с полноразмерной запаской
Renault Logan Stepway 2018 багажное отделение
Натяжение пружин крышки багажника можно регулировать
Renault Logan Stepway 2018 боковое зеркало
В корпусы зеркал встроены повторители сигналов поворота
Renault Logan Stepway 2018 передняя фара
Светодиодные дневные ходовые огни входят в базовое оснащение
Renault Logan Stepway 2018 задний фонарь
Крупные фонари дополнены стоп-сигналом у основания заднего стекла
Renault Logan Stepway 2018 вид сзади
Дорожный просвет Logan Stepway с вариатором на 17 мм меньше, чем у вседорожных седанов с другими трансмиссиями, но для езды вне асфальта хватает и такого запаса
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Logan Stepway 1.6 CVT 2018
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Renault Logan Stepway 1.6 CVT 2018

Выделив своему бюджетному седану передовую трансмиссию и толику внедорожных решений, французская марка серьезно изменила его характер. Народная модель вдруг начала пижонить, отбирать хлеб у кроссоверов и преподносить один приятный сюрприз за другим

Помощь в выборе машины – бремя автожурналиста. Не проходит и месяца, чтобы меня не бомбардировали звонками и посланиями по этому животрепещущему вопросу. Обычно, зная бюджет покупки и запросы собеседника, оперативно советуешь пару-тройку вариантов. Но в этот раз не пришлось даже ставить человека перед выбором. Просто потому, что он точно описал автомобиль, который как раз оказался у меня на тесте.

Вот его «техзадание»: искомое должно быть относительно недорогим, надежным, с выносливой и комфортной подвеской, большим дорожным просветом и при этом технически продвинутым и симпатичным. Когда же приятель уточнил, что планирует ездить в экспедиции по российской глубинке, но категорически отказывается от кроссовера («не хочу быть как все»), я ответил ему посланием всего из трех слов: Renault Logan Stepway.

Простая история

Когда ищешь новую машину значительно дешевле 1 млн рублей, вопрос дизайна, как правило, отходит на второй план. Но в случае с Logan Stepway на крупные эстетические жертвы идти не придется. Да, мы имеем дело с «бюджетником», так что не стоит удивляться, что оптика здесь с галогенным ближним и дальним светом, двери не красят архаичные ручки-«мыльницы», а крышу – огромная антенна, передающая привет из 1990-х. И все же рестайлинговый седан второго поколения не выглядит банально. Пластиковые накладки на колесные диски удачно имитируют двухцветный алюминий, стильные черные зеркала идут с повторителями сигнала поворота, но главное – машина с логотипом Stepway смотрится основательнее обычного Logan. И не только из-за увеличенного клиренса, но и по причине мощного защитного обвеса из некрашеного пластика.

К слову, тем, кто вознамерился путешествовать по сильно разбитым дорогам, имеет смысл присмотреться к версиям с «механикой» или «автоматом». Клиренс там аж 195 мм, позавидуют иные SUV. Однако если вы нацелились на ранее не предлагавшуюся модификацию с вариатором, то трасс, серьезно изуродованных выбоинами, лучше все же избегать. Дело в том, что вариаторная трансмиссия смонтирована здесь на 17 мм ниже, чем у других версий Logan Stepway. Ее элементы – считай, самая нижняя точка «подбрюшья».

С другой стороны, запаса в 178 мм хватит, чтобы «с умом» съезжать с асфальта. Для «безбашенных» же ездоков предусмотрена страховка в виде массивной металлической защиты картера двигателя и коробки. В любом случае, я проинформировал об этом нюансе моего приятеля, и он призадумался. Как видно, его ждет мучительный выбор между вариатором и «механикой».

Что еще нужно путешественнику? Правильно – багажник. И он у Logan Stepway весьма достойный – 510 л. Жаль только, что царский объем ограничивают по флангам металлические петли, окрашенные в цвет кузова. Хотя моего собеседника это обстоятельство вроде бы не смутило. Как, впрочем, и то, что в подполье с запаской не предусмотрен органайзер. Ему куда важнее, что в отсеке имеется штатная подсветка. В общем, я окончательно убедился, что мой приятель и Logan Stepway созданы друг для друга.

Евроремонт

Разумеется, я предупредил и о том, что пластик в салоне «высокопоставленного» седана грубоват, а эргономику не назовешь оптимальной. Руль регулируется лишь по наклону, центрального подлокотника не предусмотрено, подушки передних сидений коротковаты и имеют неудобные торцевые клавиши включения подогрева. Еще и 7-дюймовый центральный дисплей обосновался ниже естественной линии обзора. Однако компоновщикам удалось компенсировать эти огрехи симпатичным декором. Скажем, сиденья обшиты приятным износостойким материалом, новый мультируль имеет мощные приливы под хват и мягкую кожаную обшивку, на порогах красуется название модификации, а на консоли и дверных ручках – накладки под карбон и рояльный лак.

Есть и еще два островка презентабельности – это симпатичный и эргономичный блок климат-контроля и мультимедиа с достаточно быстрым софтом, поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto, системой громкой связи и навигацией, отслеживающей трафик в режиме реального времени. Сюда бы еще камеру заднего вида – и можно было бы говорить об оснащении, как в более высоких сегментах. Но нет, отслеживать ситуацию за «кормой» помогают лишь парктроники и внешние зеркала. Зато для Logan Stepway предлагаются такие редкие для сегмента опции, как подогрев лобового стекла и система дистанционного пуска двигателя. Оба девайса трудно переоценить в морозную зиму.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Renault Sandero Stepway
(хэтчбек 5-дв.)

Renault Sandero Stepway (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
II рестайлинг
Тест-драйвов
3

Lada Xray Cross
(хэтчбек 5-дв.)

Lada Xray Cross (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
4

Volkswagen Polo Sedan
(седан 4-дв.)

Volkswagen Polo Sedan (седан 4-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
5

Что же касается пассажиров «галерки», то они вряд ли пожалуются на тесноту, хотя регулируемые дефлекторы вентиляции и дополнительный потолочный светильник им недодали. Но сзади есть розетка на 12 В и удобный подстаканник – мотай на ус, любитель загородных экспедиций!

С дороги!

Итак, я рекомендовал к покупке модификацию с вариатором и ниссановским бензиновым 1,6-литровым 113-сильным мотором H4M. Почему именно ее? Да потому, что с такой связкой, как ни крути, простецкий Logan неожиданным образом поднялся на ступеньку выше в вопросе комфорта. Начнем с того, что в сравнении со своим двухпедальным «собратом» – версией с 4-диапазонным «автоматом» и 1,6-литровым 102-сильным бензиновым мотором – герой этого тест-драйва ускоряется живее и плавнее, а фактический расход топлива в городе и на высоких скоростях сокращается на два, а то и на три литра на «сотню». В то же время такой Logan Stepway – самый тихий в «семействе». Вариатор не завывает при резком нажатии на «газ», а на высокой скорости обеспечивает акустический комфорт, недоступный для машины с «автоматом». Разумная альтернатива версиям с двумя педалями – седаны с 5-ступенчатой «механикой», причем здесь можно выбирать между 1,6-литровыми моторами мощностью 82 и 113 л.с. Первый, как вы понимае­те, для «экономистов», второй – для тех, кто любит погонять.

Понравится ли моему визави шасси высокого «француза» тольяттинской сборки? У меня в этом нет сомнений. На скоростном шоссе и вне асфальта испытуемый напомнил мне.... народный кроссовер Duster. Здесь практически такая же непробиваемая ходовая, плавность хода – замечательная, а увеличенные ходы подвесок чудесным образом не провоцируют сильные боковые крены.

Но правда и то, что такой Logan не назвать драйверским автомобилем. Умения держать скоростную прямую у него не отнять. Однако в связке поворотов седан реагирует на повороты руля с ленцой и неохотно стабилизируется при активном маневрировании. При этом отключаемая система стабилизации предлагается штатно только для щедро оснащенных машин с вариатором. Для средних комплектаций ESP идет за доплату, а для начальных не предлагается вовсе. Между тем седану с возросшим центром масс электронный поводок, как мне кажется, точно не помешает.

Полного привода у модели нет в принципе, но это не причина для отказа от езды, к примеру, по грунтовкам. Просто озаботьтесь покупкой «правильных» шин с развитым протектором. Ну и, возможно, автомобиль с CVT немного уступает версиям с «механикой» и АКП при подъеме на грунтовый склон – электроника бережет вариатор и дозирует тягу. Впрочем, Logan Stepway – это вам не «джип», он создан не для ползания по грязи, а чтобы можно было прохватить по «пересеченке» в раллийном стиле. Благо энергоемкая и комфортная подвеска допускает такие шалости.

В заключение – о ценах. Самый доступный Renault Logan Stepway – это 82-сильный автомобиль с «механикой» за 747 000 рублей, за версию с вариатором попросят от 868 000 рублей. Моему знакомому, кстати, прайс весьма понравился, что неудивительно. В конечном счете, таких седанов с задатками кроссовера в массовом сегменте – раз-два и обчелся.

     

Технические характеристики Renault Logan Stepway 1.6 CVT

Габариты, мм

4368х1761х1571

Колесная база, мм

2634

Дорожный просвет, мм

178

Объем багажника, л

510

Снаряженная масса, кг

1154

Диаметр разворота, м

10

Тип двигателя

бензиновый  L4

Рабочий объем, см³

1598

Макс. мощность, л.с./об/мин

113/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

152/4000

Привод

передний

Трансмиссия

вариатор

Макс. скорость, км/ч

170

Время разгона 0–100 км/ч, с

12,1

Расход топлива (средний), л/100 км

6,7

Объем бака, л

50

   

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Renault Logan Stepway

Новость про Renault Duster - Renault Duster

Renault Duster нового поколения испытывают на российских просторах

Renault проводит дорожные тесты кроссовера Duster второго поколения на дорогах России. Вполне возможно, что старт производства кроссовера уже не за горами 10 августа 2020 0
Новость про Renault Duster - Renault Duster

Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок

Московский завод «Рено Россия» отложит производство нового Renault Duster, которое должно было начаться в августе этого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на публикацию в сообществе AvtoVAZ News 22 июля 2020 0

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Renault Logan Stepway:

Renault Sandero Stepway
(хэтчбек 5-дв.)

Renault Sandero Stepway (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
3
Двигателей
4
Комлектаций
8
Поколение
II рестайлинг
Цены
от 709 900
до 896 990

Lada Xray Cross
(хэтчбек 5-дв.)

Lada Xray Cross (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
4
Двигателей
1
Комлектаций
5
Поколение
I
Цены
от 729 900
до 888 900

Volkswagen Polo Sedan
(седан 4-дв.)

Volkswagen Polo Sedan (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
5
Двигателей
5
Комлектаций
14
Поколение
II
Цены
от 579 500
до 889 900

Toyota Yaris
(хэтчбек 5-дв.)

Toyota Yaris (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
5
Двигателей
5
Комлектаций
14
Поколение
III
Цены
от 567 000
до 837 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 6 4 5