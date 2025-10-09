Автомобильный портал Motorpage
9 окт 2025

Renault готовит самый доступный электрокар для европейского рынка

Автор фото: фирма-производитель

Renault опубликовала первые изображения серийного электромобиля Twingo E-Tech, который станет самым доступным автомобилем марки в сегменте городских электрокаров. Премьера модели назначена на 6 ноября

Новый Twingo E-Tech сохранит характерные черты оригинальной модели 1990-х годов. Главной дизайнерской “фишкой” автомобиля станут выразительные светодиодные фары с полукруглыми элементами. В салоне можно заметить много физических кнопок и 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы.

Электрокар станет новой стартовой моделью в линейке E-Tech, где уже представлены Renault 4, 5, Megane и Scenic. По предварительным данным, мощность силовой установки составит около 95 л.с., а емкость батареи 40 кВт*ч.

