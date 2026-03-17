Renault готовит новую платформу для своих электрокаров и гибридов

Французский автопроизводитель Renault официально подтвердил разработку архитектуры под названием REVG Medium 2.0, которая станет фундаментом для будущих компактных и среднеразмерных моделей марки

Главной технической особенностью архитектуры станет большой запас хода, который получится достичь благодаря компактным электромоторам и ДВС. По предварительным расчетам инженеров, версии без бензинового двигателя смогут проезжать на одном заряде около 750 км. При использовании технологии Range Extender (последовательная гибридная силовая установка) суммарный запас хода вырастет до 1400 км.

Кроме этого, сообщается, что электрокары и гибриды получат быструю зарядку, которая позволит «заправляться» на несколько сотен километров запаса хода за 10 мин. К тому же, заявлен и полный привод. В перспективе на данной платформе будут созданы не только седаны и кроссоверы, но и минивэны. Первые серийные образцы на базе этой платформы должны появиться на дорогах к 2028 году.