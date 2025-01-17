Rolls-Royce представил уникальный Phantom Dragon в честь года Дракона

Британская марка Rolls-Royce представила эксклюзивный Phantom Dragon, созданный под заказ клиента из Китая в честь 2024 года — года Дракона

Кузов окрашен в черный оттенок Iced Diamond Black, а внутренняя отделка выполнена в ярко-красной коже Ardent Red. Также здесь есть надписи с фамилией владельца, вышитые в стилистике древнекитайской каллиграфии. Одной из главных особенностей интерьера стала передняя панель “The Gallery”, выполненная из четырёх видов дерева. На ней изображены два дракона, окруженные облаками, причем рисунок состоит из 297 отдельных элементов. Потолок автомобиля также уникален: на нем изображены два дракона — красный и белый, дополненные 24 падающими звёздами, выполненными в фирменной технике Starlight.

Как отметил Шуаи Фэн, ведущий дизайнер проекта, команда Rolls-Royce стремилась воплотить символику Китая и личные предпочтения клиента, сохранив фирменный стиль марки.

Стоимость этого уникального Phantom не разглашается.