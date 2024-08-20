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20 авг 2024

Rolls-Royce представил Phantom в ограниченной серии Scintilla

Rolls-Royce представил Phantom в ограниченной серии Scintilla
Автор фото: фирма-производитель

Компания Rolls-Royce в Монтерее показала новую версию модели Phantom, которая получила название Scintilla (на латыни - «Искра»). Всего будет выпущено 10 таких экземпляров

Эксклюзивный Phantom Scintilla станет самой дорогой моделью в семействе, но цены не объявлены, поскольку он будет доступен только для избранных клиентов компании. Автомобиль посвящен “Духу экстаза” - легендарной фигурке, которая уже более века украшает переднюю часть моделей Rolls-Royce. Для “Искры” ее сделали с керамическим покрытием, отсылая таким образом к мраморной скульптуре Ники Самофракийской, которой в начале прошлого столетия вдохновился управляющий директор Rolls-Royce Клод Джонсон.

Особое внимание привлекает и салон этой версии. Интерьер украшен узорами, напоминающими текстуру мрамора. Они состоят из 869 500 стежков, созданных из нитей 5 разных цветов и разной толщины. Потолок украшен уникальным узором из 1500 светящихся “звезд”, а передняя панель дополнена алюминиевыми вставками в форме ленточек с керамическим покрытием. Завершающим элементом интерьера стала памятная табличка, посвященная Клоду Джонсону.

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