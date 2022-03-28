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28 мар 2022

Представлен уникальный Rolls-Royce Phantom

Представлен уникальный Rolls-Royce Phantom

Вопрос,  какой должна быть машина, чтобы заслужить свой уникальный статус?  Должна ли она иметь особый форм-фактор кузова или какой-нибудь необычный цвет?

Компания Rolls-Royce демонстрирует, что все гораздо проще -  достаточно потратить два года на изготовление одной приборной панели.

Звучит странно, но все скрывается в деталях.  Рассматриваемая приборная панель – это не просто деталь, а настоящее произведение искусства, которое  создано руками известного скульптора Аластера Гибсона.  Вся панель создана из единой  углепластиковой заготовки.

Интересный факт – если для обычных карбоновых деталей используются 3-5-слойные  матрицы. Здесь же «болванка» состоит из 150 слоев. Зачем так много? Все просто – только так получилось создать сложную геометрию в виде пирамид.   К слову, сам творец называет свое творение «Карбоновой вуалью». Если кого-то интересует сам процесс производства, то деталь вырезана методом фрезерования и покрыта лаком. После установки на автомобиль скульптуру укрыли стеклом.

Эксклюзивный седан получил и другие отличия — например, еле заметные оранжевые акценты в оформлении кузова и отделку интерьера кожей необычных цветовых сочетаний. Примечательно, что статуэтка Spirit of Ecstasy для этого Phantom также вырезана из углеродного волокна. Это важно, так как облик «Духа экстаза», как и материал изготовления, фактически, не менялись с начала двадцатого века.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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