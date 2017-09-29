Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2017

Rolls-Royce привез в Россию новый Phantom

Rolls-Royce привез в Россию новый Phantom
Автор фото: фирма-производитель

Богатые тоже плачут и новый Rolls-Royce Phantom может вызвать слезы у многих россиян. Нет, не из-за своей цены. Еще до того как машину показали в Москве вся российская квота была выбрана: теперь придется ждать как минимум пару лет, чтобы получить новинку.

Новинку, цены которой в компании не называют, ведь каждый Rolls-Royce Phantom делают вручную по индивидуальному заказу, с учетом всех предпочтений и капризов заказчиков. В неофициальной беседе с корреспондентом Motorpage.ru, представитель одного из двух российских дилеров британской марки обмолвился, что новый Phantom в России будет стоить никак не дешевле 36,5 миллионов рублей, но эту сумму можно смело умножить на два.

Напомним, что новое поколение Rolls-Royce Phantom дебютировало в конце июля. Внешне седан претерпел крайне эволюционные изменения, но его облик стал менее массивным. Машина построена на новой платформе с широким использованием алюминия, что позволило серьезно снизить массу машины. Среди инновация представители компании называют светодиодные фары, которые способны освещать дорогу на 600 метров вперед.

Под капотом скрывается 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом. Его серьезно переработали и теперь он развивает 571 л.с. и 900 Нм максимального крутящего момента. До 100 км/ч  Phantom разгоняется всего за 5,3 секунды.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Rolls-Royce Phantom VIII

Rolls-Royce представил новый Phantom

28 июля 2017
Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce назвал дату премьеры нового Phantom

19 июля 2017
Rolls-Royce Phantom

Рассекречен новый Rolls-Royce Phantom

18 июля 2017
Rolls-Royce Phantom 2018

Названа дата премьеры нового Rolls-Royce Phantom

01 июня 2017

Rolls-Royce собрал последний Phantom седьмого поколения

31 января 2017

Новый Rolls-Royce Phantom выйдет в 2016 году

16 августа 2013

 Новости Rolls-Royce Phantom

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"
Suzuki Vitara - suzuki vitara 2015 путь к вершинам
Автопутешествия
27 сентября 2017

Suzuki Vitara
"Путь к вершинам"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 королевские маршруты
Автопутешествия
26 сентября 2017

Land Rover Discovery
"Королевские маршруты"
Nissan X-Trail - автопутешествия. nissan x-trail 2017 виды на польшу
Автопутешествия
25 сентября 2017

Nissan X-Trail
"Виды на польшу"

Написано новостей:

1 9 8 0 6