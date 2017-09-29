Богатые тоже плачут и новый Rolls-Royce Phantom может вызвать слезы у многих россиян. Нет, не из-за своей цены. Еще до того как машину показали в Москве вся российская квота была выбрана: теперь придется ждать как минимум пару лет, чтобы получить новинку.

Новинку, цены которой в компании не называют, ведь каждый Rolls-Royce Phantom делают вручную по индивидуальному заказу, с учетом всех предпочтений и капризов заказчиков. В неофициальной беседе с корреспондентом Motorpage.ru, представитель одного из двух российских дилеров британской марки обмолвился, что новый Phantom в России будет стоить никак не дешевле 36,5 миллионов рублей, но эту сумму можно смело умножить на два.

Напомним, что новое поколение Rolls-Royce Phantom дебютировало в конце июля. Внешне седан претерпел крайне эволюционные изменения, но его облик стал менее массивным. Машина построена на новой платформе с широким использованием алюминия, что позволило серьезно снизить массу машины. Среди инновация представители компании называют светодиодные фары, которые способны освещать дорогу на 600 метров вперед.

Под капотом скрывается 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом. Его серьезно переработали и теперь он развивает 571 л.с. и 900 Нм максимального крутящего момента. До 100 км/ч Phantom разгоняется всего за 5,3 секунды.