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мар 2020

Новое поколение SEAT Leon - Испанских кровей

Новый SEAT Leon - Seat Leon 2020 вид спереди
«Пятидверки» Seat Leon четвертого поколения вобрали в себя испанский колорит и техническую начинку автомобилей Volkswagen Group

Хэтчбек и универсал приобрели при смене поколений смелый дизайн, нацеленный на молодую аудиторию. Зауженные фары со скобками светодиодов, развитая аэродинамическая «губа» фронтального воздухозаборника, взмывающая вверх подоконная линия и фонари, объединенные светодиодной полосой, выглядят небанально и очень по-испански. За доплату отныне предлагаются матричные фары, а внешние габариты после перехода на фольксвагеновскую платформу MQB Evo были пересмотрены. В частности, хэтчбек стал на 86 мм длиннее, на 16 мм уже и на 4 мм ниже, притом что колесную базу растянули на 50 мм (до 2686 мм). Салон оформлен в лаконичном ключе, а главной новацией стало сведение к минимуму физических кнопок. Управление сосредоточено на центральном дисплее диагональю от 8,25 до 10 дюймов. На цифровую 10,25-дюймовую «приборку» можно вывести в том числе картинку навигации. Вместо классического селектора «робота» применен компактный джойстик. В моторную линейку вошли бензиновые турбомоторы мощностью от 90 до 190 л.с., в стане дизелей значатся 2-литровые турбоагрегаты мощностью 115 и 150 л.с. Предусмотрены также метановые и гибридные модификации. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый преселективный «робот».

Фото SEAT Leon

  • Seat Leon 2020 вид спереди
  • Seat Leon 2020 вид спереди сверху
  • Seat Leon 2020 вид сзади сверху
  • Seat Leon 2020 вид спереди сбоку
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