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18 окт 2018

Дебют Seat Leon состоится летом

Дебют Seat Leon состоится летом

Руководство бренда сообщило, что планирует вывести в производство новый Seat Leon летом будущего года

Официальное представление общественности запланировано на май будущего года в рамках Женевского автосалона.

Ранее в Сети появились «шпионские» снимки нескольких замаскированных машин, которые проходят ходовые испытания в Европе.

Основным конкурентом в классе специалисты называют Ford Focus. Новый хэтчбек следующего поколения будет представлен в бензиновом и гибридном вариантах. Дизельный двигатель в этих машинах использоваться не будет. Базовым двигателем для авто станет 1,5-литровый TSI различной степени форсирования. В перспективе ожидается выход спортивной версии модели. Но её технические параметры пока не обсуждают.

Конструктивно машина будет собираться на уже известной и хорошо себя зарекомендовавшей платформе MQB. Это обещает сделать автомобиль несколько более просторным и комфортным в сравнении с конкурентами. При этом MQB, принадлежащая группе Фольксваген, позволяет наделить авто хорошими ходовыми качествами.

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Speedme, Автоновости дня

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