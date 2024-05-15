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15 май 2024

Семейству SEAT Leon доработали моторную гамму и улучшили оснащение

Семейству SEAT Leon доработали моторную гамму и улучшили оснащение
Автор фото: фирма-производитель

Испанская компания SEAT поделилась информацией об обновленном семействе хэтчбеков и универсалов Leon. Дизайн остался прежним, но изменили моторную гамму и добавили мультимедийную систему с более широким экраном

Теперь модель Leon в стандартной комплектации предложена с 1,5-литровым TSI мощностью 115 л.с. в паре с механической коробкой передач. В версиях подороже данный агрегат дополнен стартер-генератором и комплектуется уже “роботом”. Мощность - 115 л.с. или 150 л.с. Также автомобиль предложен с дизельными двигателями с той же мощностью на 115 л.с. или 150 л.с.

На вершине - подзаряжаемый гибрид, в основе которого 1,5-литровый мотор и электродвигатель на 115 л.с. Суммарная мощность - 204 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора - 19,7 кВт*ч. Заявленный запас хода на электротяге - 100 км.

Внутри появился новый экран мультимедийной системы диагональю 10,6 или 12,9 дюймов в зависимости от комплектации (было - 8,25 и 10 дюймов). Как и прежде, тут есть цифровая “приборка” на 10,25 дюймов и сенсорный дисплей управления климат-контролем. Помимо этого автомобилю добавили более мощную беспроводную зарядку до 15 кВТ с функцией охлаждения для избежания перегрева смартфона.
 

При написании новости использовалась информация:
motortrader

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