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29 янв 2020

Seat Leon стал гибридом

Seat Leon стал гибридом

Компания Seat представила хэтчбек и универсал Leon четвертого поколения, которые получили гибридную силовую установку

Новый «Леон» построен на той же модульной платформе MQB концерна Volkswagen. Так что перед нами, можно сказать, Golf. При этом длина хэтчбека составила 4368 мм, ширина — 1800 мм, а высота — 1456 мм, что на 86 мм длиннее, на 16 мм уже и 3 мм ниже автомобиля предыдущего поколения. Размер колесной базы вырос на 50 мм — до 2686 миллиметров.

Базовым мотором нового «Леона» стал трехцилиндровый агрегат объемом 1 л, развивающий 90 или 110 лошадиных сил. Кроме того, доступны 1,5-литровые «турбочетверки» мощностью 130 и 150 л. с., а на вершине линейки стоит двухлитровый 190-сильный двигатель. Самые мощные варианты 1,0- и 1,5-литровых моторов работают по схеме mild hybrid — со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью. Дизельная гамма представлена 2-литровыми моторами, выдающими 115 и 150 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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