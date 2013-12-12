Рестайлинг Skoda Octavia Scout - Походная экипировка

Рестайлинговый универсал повышенной проходимости Skoda Octavia Scout появится на российском рынке во втором квартале 2017 года

Обновление внедорожного универсала прошло по той же схеме, что и у стандартного Octavia Combi. Автомобиль обзавелся сдвоенной головной оптикой, а за доплату – полностью светодиодной. Фонари также выполнены по светодиодной технологии. Перепрофилированные бамперы обеспечили угол въезда 16,6° и съезда 14,5°. Модернизированы решетка радиатора и передние «противотуманки», появился более эффектный защитный обвес. Интерьер теперь можно облагородить новой развлекательной системой с 9,2-дюймовым дисплеем. В стандартное оснащение входит пакет «Для плохих дорог» (пластиковая защита днища, топливных и тормозных магистралей), предусмотрены исключительно полный привод и функция электронной блокировки дифференциала (EDL) обеих осей. Дорожный просвет увеличен в сравнении с Octavia Combi на 30 мм. Опционально доступен режим Off-road с ассистентом движения на спуске. На российском рынке Octavia Scout предложат с бензиновым 1,8-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. В дальнейшем возможно расширение гаммы за счет 2-литровых дизелей (150 и 184 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый секвентальный «робот».