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фев 2017

Рестайлинг Skoda Octavia Scout - Походная экипировка

Новый Skoda Octavia Scout - Skoda Octavia Scout 2017 Походная экипировка
Рестайлинговый универсал повышенной проходимости Skoda Octavia Scout появится на российском рынке во втором квартале 2017 года

Обновление внедорожного универсала прошло по той же схеме, что и у стандартного Octavia Combi. Автомобиль обзавелся сдвоенной головной оптикой, а за доплату – полностью светодиодной. Фонари также выполнены по светодиодной технологии. Перепрофилированные бамперы обеспечили угол въезда 16,6° и съезда 14,5°. Модернизированы решетка радиатора и передние «противотуманки», появился более эффектный защитный обвес. Интерьер теперь можно облагородить новой развлекательной системой с 9,2-дюймовым дисплеем. В стандартное оснащение входит пакет «Для плохих дорог» (пластиковая защита днища, топливных и тормозных магистралей), предусмотрены исключительно полный привод и функция электронной блокировки дифференциала (EDL) обеих осей. Дорожный просвет увеличен в сравнении с Octavia Combi на 30 мм. Опционально доступен режим Off-road с ассистентом движения на спуске. На российском рынке Octavia Scout предложат с бензиновым 1,8-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. В дальнейшем возможно расширение гаммы за счет 2-литровых дизелей (150 и 184 л.с.). Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый секвентальный «робот».

Фото Skoda Octavia Scout

  • Skoda Octavia Scout 2017 Походная экипировка
  • Skoda Octavia Scout 2017 вид сбоку
  • Skoda Octavia Scout 2017 вид сзади
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Skoda Octavia Scout

Skoda Octavia Scout
Тест-драйвов
8
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
III
Цены
от 1 432 000
до 1 432 000
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