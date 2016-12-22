Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2016

Skoda показала обновленный Octavia Scout

Skoda показала обновленный Octavia Scout
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба чешской компании Skoda рассекретила обновленную версию вседорожного универсала Octavia Scout.

Вслед за рестайлинговой версий «заряженного» Octavia RS, чешский автопроизводитель представил обновленный вседорожный универсал из этого же семейства. В основу новинки легла модификация Octavia Combi, однако, в отличие от нее, у Scout обладает увеличенным на 30 мм уровнем клиренса. Кроме того, для более эффективной борьбы с бездорожьем автомобиль оснастили дополнительными пластиковыми защитными пластинами на днище.

Внешний вид автомобиля выполнен в общем стиле семейства, визитной карточкой которого стали рассеченные надвое фронтальные фары со светодиодной «начинкой». Кроме того, универсал обзавелся новой решеткой радиатора и комплектом бамперов.

Стоит отметить, что в ходе рестайлинга моторная гамма Octavia Scout не претерпела никаких изменений. В базовой комплектации вседорожник по-прежнему оснащается двухлитровым силовым агрегатом на тяжелом топливе мощностью 150 л.с., который может работать в паре как с механической КПП, так и с 7-ступенчатым «роботом» DSG с системой двойного сцепления. Также автомобиль можно приобрести и в бензиновой версии с 1,8-литровым TSI с отдачей 180 л.с..

В список базовых опций, помимо обязательной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, входит: система полного привода с электронно-управляемой многодисковой гидравлической муфтой и функция электронной блокировки дифференциала (EDL) для обеих осей.

Выход автомобиля на европейский и российский рынки назначены на II-ой квартал будущего года. Ближе к этой дате будут объявлены подробности комплектаций и стоимость новинки.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Мотор, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda показала обновленный Octavia Scout

22 декабря 2016

Skoda начала дорожные тесты следующего поколения кроссовера Yeti

21 декабря 2016

Skoda рассекретила обновленную версию Octavia RS

20 декабря 2016

Skoda привезет на Московский автосалон две новинки

08 августа 2014
Skoda Octavia Scout 2014

Летом на российский рынок выходит вседорожный универсал Skoda Octavia Scout

06 марта 2014
Skoda Octavia Scout

В Европе появится полноприводная Skoda Octavia

12 декабря 2013

 Новости Skoda Octavia Scout

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5