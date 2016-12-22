Пресс-служба чешской компании Skoda рассекретила обновленную версию вседорожного универсала Octavia Scout.

Вслед за рестайлинговой версий «заряженного» Octavia RS, чешский автопроизводитель представил обновленный вседорожный универсал из этого же семейства. В основу новинки легла модификация Octavia Combi, однако, в отличие от нее, у Scout обладает увеличенным на 30 мм уровнем клиренса. Кроме того, для более эффективной борьбы с бездорожьем автомобиль оснастили дополнительными пластиковыми защитными пластинами на днище.

Внешний вид автомобиля выполнен в общем стиле семейства, визитной карточкой которого стали рассеченные надвое фронтальные фары со светодиодной «начинкой». Кроме того, универсал обзавелся новой решеткой радиатора и комплектом бамперов.

Стоит отметить, что в ходе рестайлинга моторная гамма Octavia Scout не претерпела никаких изменений. В базовой комплектации вседорожник по-прежнему оснащается двухлитровым силовым агрегатом на тяжелом топливе мощностью 150 л.с., который может работать в паре как с механической КПП, так и с 7-ступенчатым «роботом» DSG с системой двойного сцепления. Также автомобиль можно приобрести и в бензиновой версии с 1,8-литровым TSI с отдачей 180 л.с..

В список базовых опций, помимо обязательной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, входит: система полного привода с электронно-управляемой многодисковой гидравлической муфтой и функция электронной блокировки дифференциала (EDL) для обеих осей.

Выход автомобиля на европейский и российский рынки назначены на II-ой квартал будущего года. Ближе к этой дате будут объявлены подробности комплектаций и стоимость новинки.