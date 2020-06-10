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10 июн 2020

Новая Skoda Octavia Combi Scout стала переднеприводной

Новая Skoda Octavia Combi Scout стала переднеприводной
Автор фото: фирма-производитель

Представлен универсал Octavia Combi Scout, который теперь доступен не только с полным, но и с передним приводом

Компания Skoda показала Octavia Combi Scout нового поколения. Подготовленный для бездорожья универсал теперь доступен не только в полноприводной, но и в переднеприводной модификации. От стандартного Octavia Combi новинка отличается увеличенным на 15 миллиметров дорожным просветом и наличием защитного пластикового обвеса.

В моторную линейку входят двухлитровые дизельные двигатели мощностью 115, 150 и 200 лошадиных сил, а также бензиновые агрегаты того же объёма мощностью 150 и 190 сил. В качестве альтернативы предлагается умеренно-гибридная силовая установка e-TEC 1.5 с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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