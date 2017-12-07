Не думаю, что не ошибусь в своем предположении: «медвежье» название Kodiaq первый кроссовер от Skoda получил в том числе и в связи с нацеленностью модели на российский рынок. Всё-таки исконно русский зверь... Получился ли автомобиль сходным со своим лесным собратом? И есть ли у него особая, русская «душа»?

Рекламный проспект уверяет: модель создана с чистого листа. Это безусловно не так. Во-первых, невооруженным глазом можно заметить сходство Skoda Kodiaq и нового Volkswagen Tiguan. Только «медведь» чуть покрупнее. А во-вторых, оба кроссовера построены на одной платформе MQB-B. В рекламном заявлении, впрочем, нет ничего зазорного, ведь то, что под кузовом скрывается уже известная фирменная платформа – это же даже лучше для покупателя. Модель с историей – не невиданная доселе новинка, от которой только и жди «детских болезней».

Архитектура MQB-B предполагает несущий кузов с независимыми подвесками спереди и сзади. На этой же платформе, кстати, построен и новый Skoda Superb. У двух моделей много общего в салонах. Помнится, во время краткого знакомства с Superb мне не очень понравились приборы с ободками серого цвета. Они как-то «упрощали» панель. В «Кодиаке» точно такие же приборы, но оказалось, что они отлично выглядят ночью, читаемость – великолепная. В «Супербе» я их видел только днем.

Места и кубометры

А еще у «Кодиака» в интерьере много общего с новой Skoda Octavia. Та же «карусельная» прокрутка меню бортового компьютера, очень внятная, логичная. На центральном девятидюймовом экране мультимедиа – тоже «карусель» фирменной системы SmartLink, но, признаюсь, пользовался я ею нечасто. Основные пункты меню этой системы, которые меня интересовали – DRIVE MODE и включение внедорожного режима – выведены на отдельные кнопки, что очень удобно. Но об этих функциях позже.

Современные автомобили изобилуют электроникой, особенно развлекательного толка, и часто приходится не только многословно описывать богатую «начинку», но еще и... сражаться с нею во время движения, когда она работает некорректно. Вот и в «Кодиаке» такое случилось. Мой смартфон легко подсоединился к системе по Bluetooth, но во время воспроизведения музыки с него вдруг отключился звук. Воспроизведение трека отображалось на дисплее, но звучание отсутствовало, на регулировку громкости, включение/отключение динамиков, смену трека – никакой реакции. При этом радио работало нормально, да и смартфон воспроизводил служебные звуки. Причина в низкой зарядке моего устройства? Подключил его к прикуривателю – не помогло. Перезагрузил – тоже не помогло. В течение доброй сотни километров ночной трассы я пытался на ходу решить эту проблему. Выяснилось, что надо было всего лишь остановить автомобиль и перезапустить двигатель.

Ну ладно, это «развлекалово», без него можно было бы и обойтись. А вот активный «круиз», которым была оснащена тестовая версия «Кодиака»... Индикация этой системы на приборке отображалась только при настройке дальности срабатывания устройства. Потом всё пропадало, и приходилось лишь догадываться, что вот, мы догоняем автомобиль, идущий впереди, и скорость снижается. Я бы предложил все же индицировать этот процесс с помощью нехитрого «мультика», как, например, в Subaru, BMW или Volvo.

И, наконец, система автоматического переключения дальнего света на ближний и обратно. Тут надо «кивнуть» в сторону российских журналистов, да и иностранных тоже, тестировавших новый Kodiaq. Несколько человек похвалили светодиодные фары, мне же они показались в лучшем случае заслуживающими «четверки». (Всё познается в сравнении, у следующей тестовой модели свет оказался еще хуже.) Что не так с фарами «Кодиака»? Слишком сильно рассеивается дальний свет. Вот пример: система автоматически включает дальний, если смотреть на приборы, на них загорается стандартный синий значок, но переведите взгляд на дорогу – и вы почти не заметите разницы с ближним светом. Или попробуйте отследить этот момент, глядя именно на дорогу, а не на приборы. Лично мне разница двух режимов света была почти не заметна.

Как срабатывает автоматика? Следуя своей внутренней, неведомой логике. Вот появляются встречные машины, их фары отлично видны, но Kodiaq и не думает переключать свой свет на ближний. Во всяком случае, делает это нерегулярно. Догоняем грузовик с грязноватыми «габаритами» – и тоже «не видим» его. А то вдруг выключаем дальний, завидев впереди отсвет от дорожного знака или указателя. Или просто «глядя» в темноту, без единого различимого объекта впереди. Правда, ручной режим, слава богу, действует, можно в любой момент выбрать дальний или ближний свет, щелкнув левым подрулевым рычажком.

Здесь, опять же, нельзя не процитировать рекламный проспект. «В городе, на автомагистрали или на проселочной дороге, в дождь или в туман – на вашем пути не останется темных пятен». Хорошо бы... Но вот как раз ночь и туман, мы разъезжаемся со встречной фурой, система срабатывает, врубает дальний свет – и впереди становится видно одно сплошное «молоко». Конечно, вряд ли данное устройство способно следить за реальной погодой, хотя – почему бы и нет? Ведь можно же подключиться к Интернету и справиться о прогнозе погоды на том или ином участке трассы...

Skoda Kodiaq очень крупный кроссовер, его длина чуть-чуть не достигает 4,7 м, а колесная база составляет около 2,8 м. По длине автомобиль превосходит Volkswagen Tiguan на 21 см и всего на 10 см отстает от «родственного» Touareg. Поэтому внутри него просторно, особенно на первом ряду. Ширина салона здесь около 147 см. Облицовка центрального туннеля пространство почти не скрадывает. Рукоятка селектора DSG не такая крупная, как, например, в Audi, но удобно ложится в руку. Дисплей мультимедиа расположен высоко, чтобы рассмотреть картинку на нем, не надо опускать глаза и отводить взгляд от дороги. Под торпедо, в середине, есть углубление, где удобно при движении держать смартфон. Впрочем, там же его удобно и оставить, выходя из машины, но инженеры предусмотрели это, и на центральном дисплее может появиться надпись: «Не забудьте мобильный телефон».

Трогательная забота. Но проявляется она не только в этом. Так, во внутренней ручке водительской двери обнаружился традиционный «шкодовский» зонтик. В торпедо выполнены два бардачка, один над другим (верхний скрыт под псевдодеревянной декоративной накладкой). В кармане водительской двери – небольшой съемный контейнер для мусора. В багажном отделении разместился съемный светодиодный фонарик. А к лючку горловины топливного бака изнутри прикреплен пластиковый скребок для льда.

Присядем на второй ряд. Здесь ширина салона составляет примерно 140 см (замерил на уровне нижних краев окон вблизи спинки заднего дивана). Части подушки можно сдвигать вперед-назад, при отодвинутой назад подушке позади водительского сиденья остается 28 см пространства для ног. В принципе, немало, однако при таком взаиморасположении сидений первого и второго рядов обитателям «тёщиных мест» (то есть, двухместного третьего ряда) места для ног почти не останется.

Kodiaq оснащается очень хорошей камерой заднего вида. Великолепная картинка с нее на центральном дисплее - точно такая же, как в моделях класса премиум. Так что, приобретая новый кроссовер от Skoda, не экономьте на данной опции.

Функционален ли третий ряд, стоит ли за него доплачивать? Ведь есть и пятиместные «Кодиаки». Судите сами. Для удобства посадки на «галерку» части дивана второго ряда можно немного сдвинуть вперед, седоки потеснятся и в обиде не останутся. Проходы на третий ряд что справа, что слева остаются разумно-достаточными, взрослый человек средней комплекции пролезет. Ребенок тем более, но вот незадача. Коллеги-журналисты обнаружили, что данные сиденья предназначены для детей весом свыше 15-ти килограммов, так как более легкие чада не могут пристегиваться штатными ремнями и обязаны сидеть в специальных креслах. Но... эти кресла на третий ряд не устанавливаются. И места для них здесь нет, и специальных креплений тоже. Выходит, «третьи» места в «Кодиаке» узкоспециализированные – предназначены для ограниченного контингента людей небольшого роста и очень умеренной комплекции. Имея рост 182 см, я на этих местах едва не касался головой потолка.

Механизмы складывания сидений второго и третьего рядов традиционно для «Шкоды» выполнены отлично. Причем, даже при семиместном размещении седоков позади третьего ряда остается немало места для багажа – 270 л (длина по полу – 45 см). А еще кое-что можно уложить в «подполье»: фальшпол у семиместного «Кодиака» двойной, над запаской-докаткой и по бокам от нее есть дополнительное пространство.

При пятиместном размещении пассажиров в семиместной версии объем багажника составляет 560 л, при двухместном – слегка превышает два кубометра. Вот такой здоровяк этот медведь-кадьяк! Добавим, что и погрузочная высота багажника у него средняя (76 см), и мешающего укладке вещей порога здесь нет. Эта часть конструкции кроссовера продумана до мелочей.

Пять режимов – минимум различий

«А зачем вообще покупают «Шкоду», когда есть «Фольксваген»?» – таким вопросом могут задаться покупатели-снобы. В свою очередь, хотелось бы спросить их: почему вы выбираете «Фольксвагены», когда есть «Ауди»? Во втором-то случае различий между близкими по параметрам автомобилями будет куда больше, чем в первом. Да и вообще, автомобили Skoda по сравнению с немецкими «сородичами» имеют немало фирменных отличий и даже преимуществ. Например, тот же объем для перевозки грузов. Недавно, например, мы выяснили, что багажники у лифтбека и универсала Octavia различаются всего на 20 л. Для практичного человека выбор «Шкоды» очевиден. Она будет чуть дешевле чистокровного «немца» и при покупке, и при обслуживании. А если Kodiaq начнут собирать в России (такие планы есть), то он и подавно окажется более выигрышным.

Что касается оснащения, то и его уровень будет примерно одинаковым, но число «немецких» комплектаций наверняка будет превышать число «чешских». Если Tiguan доступен у нас с целой гаммой моторов, то у «Кодиака» она состоит всего из трех «нот»: 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л. с., двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л. с. и двухлитровый 150-сильный турбодизель. В Европе чешский «медведь» располагает более широким набором силовых агрегатов. Но, если вдуматься, выбор из трех двигателей, в общем-то, оптимален.

Первый из моторов знаком нам по тесту Skoda Octavia, и, понятное дело, сообщить громоздкому кроссоверу ураганную (и даже сопоставимую с лифтбеком) динамику он не способен. Более того, не стоит ждать от «Кодиака», вооруженного им, аналогичной «Октавии» экономичности. Это подтвердили зарубежные автожурналисты, у них во время теста 1,4-литровый турбо-"Кодиак" едва укладывался в десяток литров на сотню, в то время как подопытная Octavia у нас била рекорды экономичности: 5,4-5,6 л на 100 км!

Теперь мы едем на таком же по мощности, но дизельном «Кодиаке». Что ж, показатели сопоставимые. Проверяю расход в каждом из режимов системы DRIVE MODE. Поддерживаю скорость около 100 км/ч на протяжении десяти километров, записываю расход, обнуляю показания и провожу новый замер. Результаты во всех режимах движения практически идентичные – около 5,5 л на сотню. Отклонения можно списать только на рельеф дороги.

Однако при этом я замеряю и динамику автомобиля, и она во всех режимах также оказывается почти одинаковой. Да, в экологичной позиции при нажатии на педаль «газа» ощущается очень заметный «затык», но он очень быстро преодолевается и компенсируется быстрым набором оборотов. В спортивном режиме такого провала, естественно, нет, и мотор поддерживает работоспособность на более высоких оборотах. Максимум момента (320 Нм у данного двигателя) достигается в диапазоне 1750-3500 об/мин, продавливая педаль «газа» в пол, мы неминуемо превышаем верхнее значение, в чем практически нет смысла. Итог – около 8 секунд при разгоне с 80 до 120 км/ч, доли секунды не учитываю, нет такой технической возможности. Добавлю, что с места до сотни 150-сильный дизельный кроссовер по паспорту ускоряется за 10,1 с.

На тестовой Skoda Octavia режимы разнились между собой больше. Самый быстрый отыгрывал у самого медленного порядка двух секунд. У «Кодиака» устройство выбора режима движения, видимо, получилось более усредненным.

Но, понятное дело, поддерживать 100 км/ч на пустой и сухой ночной трассе можно лишь искусственно. Конечно, подопытный «медведь» способен на большее, намного большее. 130-140 км/ч – вот это для него, тайком от дорожной полиции разгоняемся и до 160-ти... Такие темпы сказываются на расходе солярки: он достигает 7,3-7,5 л на 100 км. Тоже, надо сказать, щадящие показатели.

Из предложенных системой DRIVE MODE режимов я предпочитаю «Индивидуальный». Среди настроек меняю только одну: «тяжесть» руля. По умолчанию рулевой механизм у «Кодиака» очень уж легкий, почти невесомый. Практически при любом стиле вождения. Только индивидуальная настройка способна немного изменить его, снабдить баранку хоть минимальным усилием. Конечно, хотелось бы большего. Но мы имеем то, что имеем.

Разумеется, о точности управления «Кодиаком» говорить трудно. Управляемость у кроссовера средняя, то есть, усредненная. «Криминала» нет, но и большого удовольствия не получаешь. Не надо путать управляемость с динамикой. 150-сильный дизель, безусловно, позволит вам не только не отставать от потока на автомагистрали, но и оставлять многих соперников позади. Однако резко перестраиваться из ряда в ряд даже при необходимости неприятно. Информация о том, на сколько повернуты колеса, у вас «в руках» отсутствует. Кроссовер демонстрирует сильные крены, индикатор – перестроение на ряд вправо в левом повороте – наглядно демонстрирует: наш «медведь» – изрядный увалень. Бегает быстро, но слегка беспорядочно.

В то же время о подвеске нельзя сказать, что она очень уж мягкая. «Лежачих полицейских» она не глотает бесследно. А уж всякую «мелочь» на дороге пересчитывает очень тщательно. Все-все-все трещинки и выбоинки будут ваши, ни одной не пропустите. На автомобилях с возможностью выбора режимов движения применяется особая подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами DCC. Они способны менять жесткость в зависимости от выбранного режима. Но при этом пружины подвески применяются абсолютно такие же, как и на обычных «Кодиаках». Да и, честно говоря, большого различия в степени демпфирования я при движении в разных условиях не заметил.

Акустический комфорт – на среднем уровне. Дизель заметно тарахтит только на холостых оборотах и при невысоких скоростях движения. Разгонитесь – забудете, что под капотом мотор на тяжелом топливе. Ни стука, ни вибраций. Но общий шум в салон проникает, и встречный поток воздуха прослушивается уже на скоростях 100-120 км/ч. Хотя кроссовер, согласно фирменным данным, имеет отличный коэффициент лобового сопротивления (Cx) – всего 0,33.

Заглушить наружную «какофонию» можно музыкой. Поначалу удивляюсь высокому качеству ее звучания, потом замечаю на динамиках марку – Canton. Акустика очень радует глубоким «бархатным» басом, великолепно передает и звучание инструментов, и голос исполнителя.

Что еще заслуживает похвалы, так это работа DSG. Семиступенчатое устройство с дисками сцепления, работающими в масляной ванне, способное «переваривать» крутящий момент до 600 Нм (!!), на чешском автомобиле фигурирует впервые. Переключение передач происходит практически незаметно. Можно менять их и вручную, качая селектор вперед-назад. Для разгона подходит даже шестая передача. В автоматическом же режиме при резком ускорении устройство способно мгновенно сбросить не одну или две, а целых три передачи. Индикация используемой передачи на приборке есть, правда, мелковатая. Механическая коробка передач на нашем рынке будет доступна не скоро и только с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым мотором. Передний привод тоже пока к нам не приедет.

Имитирует «понижайку»

Ну а как «медведь» чувствует себя в родной стихии, на природе? Относится он к ней не без предубеждения. При движении по высокой траве вовсю пищит парктрониками, особенно передними. Кстати, повредить кузов плотной растительностью вы почти не рискуете, потому что на боковые двери наклеены широкие пластмассовые молдинги. Они служат хорошими отбойниками.

Есть у «Кодиака» и еще одна «заботливая» фишка. На торцах пассажирских дверей выполнены пластмассовые накладки, предупреждающие повреждение лакокрасочного покрытия в случаях, если вы неосторожно открыли дверь слишком широко в узком пространстве. Раньше такие накладки владельцы автомобилей покупали на авторынках, но выглядели они аляповато (особенно при наличии разноцветных светоотражающих вставок). «Шкодовские» изделия более аккуратны, но... одну из таких накладок на тестовом автомобиле кто-то ухитрился отломить, а вставка новой, как я понимаю, дело непростое: надо снимать внутреннюю панель двери.

Так вот, о внедорожье. На индикацию режима высокой проходимости на центральном дисплее не рассчитывайте, она здесь чисто для красоты. Левый «кругляш» показывает угол поворота колес – хорошо. Средний прибор – компас. Ну, польза от этого девайса сомнительна. Но правый циферблат – вообще смех: он тоже показывает... угол поворота колес! Как будто управляемые колеса у автомобиля могут поворачиваться на разные углы.

О преодолении серьезной «грязи» на «Кодиаке» речь не идет, но, в принципе, он ползет по трудным местам неплохо. Задействуйте режим off road, предполагающий специальную настройку двигателя/трансмиссии и убедитесь в этом. При этом активируется имитация межколесных блокировок, переходят в особый режим ABS и система контроля тяги, а также «придушивается» мотор, демпфируются его отклик на нажатие педали «газа». Водителю при этом кажется, что он движется на понижающей передаче, таков эффект от работы внедорожной электроники «Кодиака».

Название Kodiaq произведено от названия особого подвида медведей-кадьяков, обитающих на Аляске. Это одни из самых крупных бурых медведей, обитающих на планете. А еще Kodiak – это остров в Тихом океане вблизи североамериканского континента, на котором расположен одноименный город. В прошлом здесь располагалась столица так называемой Русской Америки.

Ручной блокировки межосевой муфты здесь нет, но к счастью это или к сожалению? С одной стороны, в тяжелых условиях желательно самому контролировать процесс их преодоления. С другой – нетрудно увлечься и превысить возможности автомобиля, доигравшись до перегрева муфты. А тут за всё отвечает электроника, и, кстати, она же бережет двигатель, который, как стало известно, испытывает трудности с охлаждением, когда кроссовер «ползает», а не «бегает». То есть, речь идет не о проблеме, а всего лишь о более длительной работе вентилятора.

Мне довелось немного проползти на «Кодиаке» по разъезженной колее на полевой дороге. Кто-то перед нами здесь побуксовал, потому что из грязи тут и там торчали наломанные ветки. Мы с чешским «медведем» не ощутили никаких проблем, кроссовер двигался очень уверенно, чувствовалось, как подхватывают задние колеса, но склонности автомобиля к развороту не наблюдалось. Момент между передком и задком распределялся строго по требованию.

А следующее препятствие я бросился штурмовать опрометчиво. В этот небольшой овражек я «погружал» и тяжелые внедорожники, и переднеприводные кроссоверы-«паркетники». Большинство автомобилей справлялось с препятствием, некоторые брали его даже в межсезонье, когда дополнительную трудность составлял тяжелый мокрый снег. Kodiaq же тут в буквальном смысле уперся. Ему не хватило высоты просвета под передним бампером, здесь всего 22 см (под задним бампером я намерил 31 см, но почти сразу за ним располагается дополнительный глушитель, просвет под которым только 25 см). Даже неглубокое начало овражка он преодолеть не сумел. Вообще, надо было заранее и этот просвет измерить, и прочитать в фирменном проспекте, что углы въезда и съезда у данной модели составляют 19 и 15,5 градуса – честно говоря, совсем не для бездорожья. Глубина преодолеваемого брода тоже «детская» – всего-то 20 см.

Однако без боя сдаваться не хотелось, и я, подав кроссовер немного назад (с этим он легко справился, опять же «подхватив» задним мостом), развернул его вдоль русла овражка. Фактически усложнил задачу, потому что дно русла было сырым, там почти что стояла вода. И подопытный «медведь» уверенно двинулся вперед, к выезду на ровную твердь. Незначительная пробуксовка при этом происходила, но электроника парировала ее. В целом – очень неплохо!

Вообще, даже безобидный съезд с дороги может оказаться коварным и чреватым неприятностями, и в этой связи владельцы кроссоверов немало рискуют. Но у «Кодиака» есть один очень хороший инструмент – камера заднего вида с великолепным изображением. Точно таким же, как в моделях класса премиум. Так что, приобретая новый кроссовер от Skoda, не экономьте на данной опции.

«Как и разом со мной медведь не цепной, он ручной, что ягненок, а как выйдет плясать, так за ним не успеть» - слова поэта-песенника Александра Карпова как нельзя лучше передают мои впечатления от кроссовера Kodiaq по итогам теста. Да, этот автомобиль немного «медведистый» по поведению, на дороге – добродушный увалень. Однако и динамики 150-сильной версии не занимать. За преодоление бездорожья отдаю ему дополнительный плюс. Главный же козырь его, на мой взгляд – завидная вместимость, особенно при пяти местах в салоне. Она делает кроссовер сопоставимым с минивэнами. Этим, как мы знаем, вообще отличаются модели «Шкода» (исключение – Yeti – подтверждает правило: на нашем рынке у этого «компакта» самые скромные продажи). Больше автомобиля за сопоставимые деньги – преимущество «Кодиака» в сравнении с «Тигуаном», да и при прочих равных условиях – по сравнению с кроссоверами-конкурентами других марок тоже.

Стартовая цена Skoda Kodiaq составляет около 2 млн рублей, максимальная – порядка 2,8 млн рублей. Комплектаций всего две, обе «высокие»: Ambition Plus и Style Plus. Вариантов цвета – аж 12! Оснащение у автомобилей близкое, разница в ценах зависит, в основном, от силовых агрегатов. Все кроссоверы оснащаются роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода. Дороговато для новинки? Тогда подождите с покупкой год или чуть больше: у Skoda есть планы начала сборки модели Kodiaq в России уже в 2018-м году. Предполагается, что одновременно с этим появятся и новые варианты комплектаций, в том числе с передним приводом и механической коробкой передач. Наиболее «простые» автомобили в таком случае будут стоить около 1,5 млн рублей.

Технические характеристики Skoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 4697 х 1882 х 1673 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2791 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 194 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 270 / 560 / 2005 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1714 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 150 / 3500 - 4000 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 320 / 1750 - 3500 ТРАНСМИССИЯ роботизированная DSG, 7-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 192 РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С 10,1 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 5,7 ОБЪЕМ БАКА, Л 60