Как выглядит последняя полновесная новинка от Haval на фоне искушенного и матерого Skoda Kodiaq

Трудно прогнозировать дальнейшую судьбу Skoda в России. Заводы стоят, импорта практически нет. И все же издержки геополитики успеха Kodiaq не отменяют. В свое время модель аккумулировала кучу достоинств. Продукт выпестовали конкурентной ценой и высокими ездовыми характеристиками. Свою роль сыграли широкий ассортимент модификаций и неброская технологичность, свойственная массовой продукции концерна Volkswagen AG. Так и возник монолит – скала, о которую при иных раскладах сегодня вполне мог бы разбиться и затонуть в рыночных пучинах дерзкий новичок Haval Dargo.

Старый приятель из Чехии

Стопятидесятисильный Kodiaq TSI 1.4 с роботом DSG-6 и полным приводом, прошедший к тому же относительно недавно через обновление, – конкурент нешуточный даже для более маститых брендов. Однако китайский претендент тоже не лыком шит. Тот же полный привод на основе подключаемой муфты, похожая роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями, 192 сильная 2 литровая бензиновая турбочетверка… Симпатичный? Массивный, как у нас любят? Яркий? Бесспорно. Да еще, как оказалось, довольно практичный.

Китайский дракончик

Спорят, на что больше всего похож Dargo. А какая разница? Конечно, провокационная внешность «китайца» намекает, что дизайнеры, едва избежав прямых заимствований, отчасти вдохновлялись на стороне. Скажем, в Британии. Уж простите, но некоторые универсальные инструменты Land Rover, призванные для создания аристократических, но одновременно брутальных образов, найти в активе «китайца» несложно. Форма и геометрия кузова, оформление передней оптики – круглые светоэлементы в массивной прямоугольной окантовке. Или узнаваемый 4 спицевый дизайн руля с соответствующей компоновкой кнопок на нем. Наконец, обилие массивных ручек в салоне, намекающих на некие амбиции.

Что ж, мы только за, если отголоски «букингемского» куража пойдут в народ. Хотя при этом Dargo даже самобытный. При взгляде сзади уже можно говорить о корпоративном стиле. Задняя светотехника «посконно хавейловская»: похожими хорошо узнаваемыми светодиодными крюками на «корме» щеголяет соплатформенный Jolion. Cогласитесь, столь ярких внешних отличительных черт Skoda Kodiaq лишен.

В салоне Dargo волнительно. Неужели у них получилось?! Сделано со вкусом, без пошлости. Особенно в версии с черно-бежевым салоном, парадную строгость которого подчеркивают рыжие вставки. Конечно, местный монументализм на королевский не претендует. Но и цена, знаете ли, не 20 миллио­нов. Кнопок на передней панели, быть может, штук пять от силы. Здоровенный экран мультимедиа (12,3 дюйма) вобрал в себя практически все рабочие функции автомобиля, пусть мы и не любим управлять «климатом» и всеми вспомогательными обогревами со стекла дисплея. «Навигация» со смартфона через протоколы Android Auto/Apple CarPlay. Прочие иконки интерфейса тоже привычны.

Особая история – приборная панель с необычным козырьком сверху, на экране которой, будто в ожидании неких бонусных виджетов в будущем, сегодня мигают лишь буквенные обозначения режимов работы трансмиссии – PRND/M. Селектор управления трансмиссией – массивная сверкаю­щая шайба, почему-то лишенная ограничителей. Ускориться для обгона можно либо с помощью подрулевых «лепестков», либо, если не к спеху, покрутив отдельный селектор выбора режимов движения на передней панели. Всего режимов восемь, пять из которых сугубо внедорожные. Не «террейн-респонс», разумеется, но что-то типа. Особенно впечатлил режим «Выбоины». Что может наколдовать электроника при его активации, даже не беремся представить. «Понижаек» и блокировок (во всяком случае у российской версии модели) тут нет.

В целом салон Dargo понравился качественными, практичными, словно прорезиненными материалами отделки смелых контрастных цветов. Передние кресла уютны. Можно было бы сказать, что с эргономикой тоже порядок. Впрочем, не станем кривить душой. Отвлекаться от дороги на монитор медиа­системы для подключения обогрева сидений или, скажем, изменения температуры в салоне – неудобно, хотя и вполне в духе времени.

Технологичность Haval сразу бросается в глаза. О ней напомнит не только проекционный дисплей на лобовом стекле (одна из немногих опций, которых лишен конкурент), но и пиктограммы активированных систем безопасности на приборной панели. А изображение с камер кругового обзора, как нам показалось, у «китайца» даже четче. Правда, лишь в хорошую погоду. Омыватель на камере заднего вида есть только у Kodiaq.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Если верить столичным ценникам, Dargo предлагают по цене около 3,6 млн рублей за топовую версию Tech Plus при стоимости от 2,99 млн за моноприводную «базу». Kodiaq ощутимо дороже. Машина в нашей богато укомплектованной модификации обойдется не менее чем в 5,5 млн рублей.

Взвешено и продумано

А что, спросите вы, Skoda? Тут по-прежнему все выверено, взвешено, тысячу раз промерено. Хотите к чему-то придраться, прибейте себя к стенке за шиворот. Не выйдет. Здесь веришь всему во веки веков. Так, руль всегда должен быть 2 спицевым, а панель приборов пусть и цифровой, но с традиционными шкалами. Сиденья только под замшу и не иначе. Кажется, что именно в VW создали наиболее удачный баланс между кнопками, крутилками и прочими сенсорами. А магия их оптимального расположения иной раз даже пугает.

Выбор одного из шести режимов движения Skoda – одна кнопка. Off-road – одна кнопка. Выбор одного из пяти видов панели приборов – одна кнопка (и она на руле!). Подключение любых ассистентов водителя тоже через одну кнопку, и она опять же здесь перед глазами – на руле. Тут почти любые задачи решаются с помощью одной-единственной кнопки, которую можно нажать/прокрутить не глядя, вслепую, не отвлекаясь на медиапанель и не связываясь с продвинутыми интерфейсами.

Нам бы не хотелось, чтобы у читателя возникло впечатление, будто салон Dargo нехорош. Это не так. В дальнюю дорогу можно отправляться с удовольствием, не только развалившись спереди, но и на втором ряду. Там места с избытком и для ног, и для головы. Центральный тоннель практически отсутствует (в отличие от конкурента). У дивана удачная геометрия, а седоки дружно утверждают, что на галерке Haval вполне можно задремать, что для кроссовера редкость. Тут нашлись два USB-порта для подзарядки гаджетов и дефлекторы воздуховодов. Не обнаружилось разве что кнопок обогрева сидений. Включить его возможно только с первого ряда, забравшись в недра меню климатической системы.

Skoda, ясное дело, таких проколов не допускает. Тут и обогрев, и регулировки, и шторки на окнах. Есть даже держатели для смартфонов, гнезда зарядки, включая бытовую сеть 230V, и откидные столики. Не говоря о значительном запасе места для ног – у нас 5 местная версия, где настоящий простор. А багажник… Он вообще песня. Огромен и отлично организован с помощью всевозможных шкодовских придумок. Багажное отделение у Dargо тоже не промах, но по размерам и в плане практичности оно явно уступает.

Описывать в очередной раз ходовые таланты Skoda нет нужды. Kodiaq не раз бывал на тестах «Авто­панорамы». Он хорошо запомнился отточенными реакциями на руль, прогнозируемым поведением и в целом очень нескучным шасси. Конечно, в плане динамики 150 сильная версия не впечатлит, как иные 180 сильные модификации. Однако и она везет уверенно, без рывков набирая скорость, практически не уступая соседям по потоку и не особенно злоупотребляя как минимум 95 м бензином.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Любопытно, как при посадке за рулем почти вертикально в Kodiaq порой кажется, будто лежишь. Причем через 800 километров дороги эти ощущения усиливаются. Быть может, массаж и вентиляция кресла водителя в Dargo склонят чашу весов в его пользу? Едва ли.

Дефорсаж по-русски

Dargo – дело другое. Машину для нашего рынка дефорсировали, но без малого 200 «лошадок» и весомые 320 Нм крутящего момента хорошо прорисованы. С одной стороны, против конкурента на асфальте «китаец» может показаться неуклюжим. Он заметно вальяжнее, более валкий. Но случись нужда, запросто сделает «выход силой» – резко ускорится, благородно и слитно отработав роботом. Некие резкие толчки со стороны трансмиссии были замечены лишь в действительно сложных условиях на раскисшем грунте. По большому счету подобная грубость бруталу Dargo даже к лицу, главное – мотор работает без истерики, всегда имея в загашнике запас тяги.

Потребляя на трассе иной раз менее 9 л топлива (производитель допускает заправку Аи-92), кроссовер плотно стоит на прямой и не просит подруливания. Охотно заходит в виражи, полностью подчиняясь водителю даже на изрядной скорости. На серьезный дорожный брак реагирует вспыльчиво. Иная выбоина может и пробить на кузов. Зато мелочевку подвеска переваривает органично. А на проселке, имея под днищем полноценные 200 мм и завидные для кроссовера показатели геометрической проходимости, лишний раз не придется притормаживать.

Подводя итог, остается признать, что по ряду пунктов китайский претендент уступает матерому европейцу. Например, в некоторых ходовых дисциплинах или по части эргономики. Но это далеко не разгром. Напротив, обладая оригинальной внешностью и сопоставимым оснащением, Haval Dargo показал себя очень достойно. Для китайского бренда это еще один серьезный шаг вперед, который наверняка оценит покупатель.

Технические характеристики Haval Dargo Габариты, мм 4620×1890×1780 Колесная база, мм 2738 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 333–1342 Снаряженная масса, кг 1815 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 192/5600–6300 Макс. момент, Hм/об/мин 320/1500–4000 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7?ступенчатая Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,0 Расход топлива (средний), л/100 км 9,2 Объем бака, л 60

Технические характеристики Skoda Kodiaq Габариты, мм 4697×1882×1681 Колесная база, мм 2790 Дорожный просвет, мм 196 Объем багажника, л 748–1978 Снаряженная масса, кг 1696 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Hм/об/мин 250/1500–3500 Привод полный Трансмиссия роботизированная 6?ступенчатая Макс. скорость, км/ч 191 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,3 Расход топлива (средний), л/100 км 8,2 Объем бака, л 58