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Dargo непокоренный

Haval Dargo (2022) вид сбоку
Haval Dargo (2022) вид сбоку
Haval Dargo (2022) салон
Салон Dargo выглядит очень технологично и парадно
Haval Dargo (2022) передние креслаHaval Dargo (2022) монитор
Haval Dargo (2022) селектор коробки передач
Для круглого селектора коробки передач напрашиваются ограничители
Haval Dargo (2022) багажное отделение
Добротно оформленный багажник «китайца» достаточно практичен
Haval Dargo (2022) задний диван
Отсутствие тоннеля по центру добавляет комфорта сзади
Haval Dargo (2022) задний диван
Дефлекторы, гнезда зарядки... А где же обогрев задних кресел?
Технологическая карта тест-драйва Haval Dargo 2022
Технологическая карта тест-драйва Haval Dargo 2022
Skoda Kodiaq (2021) вид сбоку
Skoda Kodiaq (2021) вид сбоку
Skoda Kodiaq (2021) салон
Идеальная эргономика – это когда управлять автомобилем максимально просто
Skoda Kodiaq (2021) передние кресла
Skoda Kodiaq (2021) приборная панель
Каждый из пяти вариантов панели приборов актуален для своего режима движения
Skoda Kodiaq (2021) зонт
Skoda Kodiaq (2021) багажное отделение
Ровного пола не получается, но багажник все равно идеален
Skoda Kodiaq (2021) задний диван
Регулировка спинки дивана и держатели для смартфона очень кстати
Skoda Kodiaq (2021) откидной столик
Откидной столик – приятный бонус
Технологическая карта тест-драйва Skoda Kodiaq 2021
Технологическая карта тест-драйва Skoda Kodiaq 2021
Haval Dargo и Skoda Kodiaq вид сзади

Как выглядит последняя полновесная новинка от Haval на фоне искушенного и матерого Skoda Kodiaq

Трудно прогнозировать дальнейшую судьбу Skoda в России. Заводы стоят, импорта практически нет. И все же издержки геополитики успеха Kodiaq не отменяют. В свое время модель аккумулировала кучу достоинств. Продукт выпестовали конкурентной ценой и высокими ездовыми характеристиками. Свою роль сыграли широкий ассортимент модификаций и неброская технологичность, свойственная массовой продукции концерна Volkswagen AG. Так и возник монолит – скала, о которую при иных раскладах сегодня вполне мог бы разбиться и затонуть в рыночных пучинах дерзкий новичок Haval Dargo.

Старый приятель из Чехии

Стопятидесятисильный Kodiaq TSI 1.4 с роботом DSG-6 и полным приводом, прошедший к тому же относительно недавно через обновление, – конкурент нешуточный даже для более маститых брендов. Однако китайский претендент тоже не лыком шит. Тот же полный привод на основе подключаемой муфты, похожая роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями, 192 сильная 2 литровая бензиновая турбочетверка… Симпатичный? Массивный, как у нас любят? Яркий? Бесспорно. Да еще, как оказалось, довольно практичный.

Китайский дракончик

Спорят, на что больше всего похож Dargo. А какая разница? Конечно, провокационная внешность «китайца» намекает, что дизайнеры, едва избежав прямых заимствований, отчасти вдохновлялись на стороне. Скажем, в Британии. Уж простите, но некоторые универсальные инструменты Land Rover, призванные для создания аристократических, но одновременно брутальных образов, найти в активе «китайца» несложно. Форма и геометрия кузова, оформление передней оптики – круглые светоэлементы в массивной прямоугольной окантовке. Или узнаваемый 4 спицевый дизайн руля с соответствующей компоновкой кнопок на нем. Наконец, обилие массивных ручек в салоне, намекающих на некие амбиции.

Что ж, мы только за, если отголоски «букингемского» куража пойдут в народ. Хотя при этом Dargo даже самобытный. При взгляде сзади уже можно говорить о корпоративном стиле. Задняя светотехника «посконно хавейловская»: похожими хорошо узнаваемыми светодиодными крюками на «корме» щеголяет соплатформенный Jolion. Cогласитесь, столь ярких внешних отличительных черт Skoda Kodiaq лишен.

В салоне Dargo волнительно. Неужели у них получилось?! Сделано со вкусом, без пошлости. Особенно в версии с черно-бежевым салоном, парадную строгость которого подчеркивают рыжие вставки. Конечно, местный монументализм на королевский не претендует. Но и цена, знаете ли, не 20 миллио­нов. Кнопок на передней панели, быть может, штук пять от силы. Здоровенный экран мультимедиа (12,3 дюйма) вобрал в себя практически все рабочие функции автомобиля, пусть мы и не любим управлять «климатом» и всеми вспомогательными обогревами со стекла дисплея. «Навигация» со смартфона через протоколы Android Auto/Apple CarPlay. Прочие иконки интерфейса тоже привычны.

Особая история – приборная панель с необычным козырьком сверху, на экране которой, будто в ожидании неких бонусных виджетов в будущем, сегодня мигают лишь буквенные обозначения режимов работы трансмиссии – PRND/M. Селектор управления трансмиссией – массивная сверкаю­щая шайба, почему-то лишенная ограничителей. Ускориться для обгона можно либо с помощью подрулевых «лепестков», либо, если не к спеху, покрутив отдельный селектор выбора режимов движения на передней панели. Всего режимов восемь, пять из которых сугубо внедорожные. Не «террейн-респонс», разумеется, но что-то типа. Особенно впечатлил режим «Выбоины». Что может наколдовать электроника при его активации, даже не беремся представить. «Понижаек» и блокировок (во всяком случае у российской версии модели) тут нет.

В целом салон Dargo понравился качественными, практичными, словно прорезиненными материалами отделки смелых контрастных цветов. Передние кресла уютны. Можно было бы сказать, что с эргономикой тоже порядок. Впрочем, не станем кривить душой. Отвлекаться от дороги на монитор медиа­системы для подключения обогрева сидений или, скажем, изменения температуры в салоне – неудобно, хотя и вполне в духе времени.

Технологичность Haval сразу бросается в глаза. О ней напомнит не только проекционный дисплей на лобовом стекле (одна из немногих опций, которых лишен конкурент), но и пиктограммы активированных систем безопасности на приборной панели. А изображение с камер кругового обзора, как нам показалось, у «китайца» даже четче. Правда, лишь в хорошую погоду. Омыватель на камере заднего вида есть только у Kodiaq.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Если верить столичным ценникам, Dargo предлагают по цене около 3,6 млн рублей за топовую версию Tech Plus при стоимости от 2,99 млн за моноприводную «базу». Kodiaq ощутимо дороже. Машина в нашей богато укомплектованной модификации обойдется не менее чем в 5,5 млн рублей.

Взвешено и продумано

А что, спросите вы, Skoda? Тут по-прежнему все выверено, взвешено, тысячу раз промерено. Хотите к чему-то придраться, прибейте себя к стенке за шиворот. Не выйдет. Здесь веришь всему во веки веков. Так, руль всегда должен быть 2 спицевым, а панель приборов пусть и цифровой, но с традиционными шкалами. Сиденья только под замшу и не иначе. Кажется, что именно в VW создали наиболее удачный баланс между кнопками, крутилками и прочими сенсорами. А магия их оптимального расположения иной раз даже пугает.

Выбор одного из шести режимов движения Skoda – одна кнопка. Off-road – одна кнопка. Выбор одного из пяти видов панели приборов – одна кнопка (и она на руле!). Подключение любых ассистентов водителя тоже через одну кнопку, и она опять же здесь перед глазами – на руле. Тут почти любые задачи решаются с помощью одной-единственной кнопки, которую можно нажать/прокрутить не глядя, вслепую, не отвлекаясь на медиапанель и не связываясь с продвинутыми интерфейсами.

Нам бы не хотелось, чтобы у читателя возникло впечатление, будто салон Dargo нехорош. Это не так. В дальнюю дорогу можно отправляться с удовольствием, не только развалившись спереди, но и на втором ряду. Там места с избытком и для ног, и для головы. Центральный тоннель практически отсутствует (в отличие от конкурента). У дивана удачная геометрия, а седоки дружно утверждают, что на галерке Haval вполне можно задремать, что для кроссовера редкость. Тут нашлись два USB-порта для подзарядки гаджетов и дефлекторы воздуховодов. Не обнаружилось разве что кнопок обогрева сидений. Включить его возможно только с первого ряда, забравшись в недра меню климатической системы.

Skoda, ясное дело, таких проколов не допускает. Тут и обогрев, и регулировки, и шторки на окнах. Есть даже держатели для смартфонов, гнезда зарядки, включая бытовую сеть 230V, и откидные столики. Не говоря о значительном запасе места для ног – у нас 5 местная версия, где настоящий простор. А багажник… Он вообще песня. Огромен и отлично организован с помощью всевозможных шкодовских придумок. Багажное отделение у Dargо тоже не промах, но по размерам и в плане практичности оно явно уступает.

Описывать в очередной раз ходовые таланты Skoda нет нужды. Kodiaq не раз бывал на тестах «Авто­панорамы». Он хорошо запомнился отточенными реакциями на руль, прогнозируемым поведением и в целом очень нескучным шасси. Конечно, в плане динамики 150 сильная версия не впечатлит, как иные 180 сильные модификации. Однако и она везет уверенно, без рывков набирая скорость, практически не уступая соседям по потоку и не особенно злоупотребляя как минимум 95 м бензином.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Любопытно, как при посадке за рулем почти вертикально в Kodiaq порой кажется, будто лежишь. Причем через 800 километров дороги эти ощущения усиливаются. Быть может, массаж и вентиляция кресла водителя в Dargo склонят чашу весов в его пользу? Едва ли.

Дефорсаж по-русски

Dargo – дело другое. Машину для нашего рынка дефорсировали, но без малого 200 «лошадок» и весомые 320 Нм крутящего момента хорошо прорисованы. С одной стороны, против конкурента на асфальте «китаец» может показаться неуклюжим. Он заметно вальяжнее, более валкий. Но случись нужда, запросто сделает «выход силой» – резко ускорится, благородно и слитно отработав роботом. Некие резкие толчки со стороны трансмиссии были замечены лишь в действительно сложных условиях на раскисшем грунте. По большому счету подобная грубость бруталу Dargo даже к лицу, главное – мотор работает без истерики, всегда имея в загашнике запас тяги.

Потребляя на трассе иной раз менее 9 л топлива (производитель допускает заправку Аи-92), кроссовер плотно стоит на прямой и не просит подруливания. Охотно заходит в виражи, полностью подчиняясь водителю даже на изрядной скорости. На серьезный дорожный брак реагирует вспыльчиво. Иная выбоина может и пробить на кузов. Зато мелочевку подвеска переваривает органично. А на проселке, имея под днищем полноценные 200 мм и завидные для кроссовера показатели геометрической проходимости, лишний раз не придется притормаживать.

Подводя итог, остается признать, что по ряду пунктов китайский претендент уступает матерому европейцу. Например, в некоторых ходовых дисциплинах или по части эргономики. Но это далеко не разгром. Напротив, обладая оригинальной внешностью и сопоставимым оснащением, Haval Dargo показал себя очень достойно. Для китайского бренда это еще один серьезный шаг вперед, который наверняка оценит покупатель.

           

Технические характеристики Haval Dargo

Габариты, мм

4620×1890×1780

Колесная база, мм

2738

Дорожный просвет, мм

200

Объем багажника, л

333–1342

Снаряженная масса, кг

1815

Тип двигателя

бензиновый L4, турбо

Рабочий объем, см³

1998

Макс. мощность, л.с./об/мин

192/5600–6300 

Макс. момент, Hм/об/мин

320/1500–4000 

Привод

полный

Трансмиссия

роботизированная 7?ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

180

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,0

Расход топлива (средний), л/100 км

9,2

Объем бака, л

60

                  

Технические характеристики Skoda Kodiaq

Габариты, мм

4697×1882×1681

Колесная база, мм

2790

Дорожный просвет, мм

196

Объем багажника, л

748–1978

Снаряженная масса, кг

1696

Тип двигателя

бензиновый L4, турбо

Рабочий объем, см³

1395

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5000–6000 

Макс. момент, Hм/об/мин

250/1500–3500 

Привод

полный

Трансмиссия

роботизированная 6?ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

191

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,3

Расход топлива (средний), л/100 км

8,2

Объем бака, л

58

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Skoda Kodiaq

2017 - сегодня

Поколений
2 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
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Отзывов
1 смотреть
Технические характеристики
Dargo непокоренный Kodiaq Подробности
Dargo непокоренный Kodiaq - Skoda Kodiaq (2021) вид спереди Dargo непокоренный Kodiaq - Skoda Kodiaq (2021) вид спереди сбоку Dargo непокоренный Kodiaq - Skoda Kodiaq (2021) вид сбоку Dargo непокоренный KodiaqВсе фото

Haval Dargo

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Технические характеристики
Dargo непокоренный Dargo Подробности
Dargo непокоренный Dargo - Haval Dargo (2022) вид спереди Dargo непокоренный Dargo - Haval Dargo (2022) вид спереди Dargo непокоренный Dargo - Haval Dargo (2022) вид спереди Dargo непокоренный DargoВсе фото

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