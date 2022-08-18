Российский автопром, едва начав приближаться к выпуску современных, по-европейски оснащённых моделей, в силу политических событий последнего времени вынужден снова отступить и выпускать машины с минимумом оборудования, уже ставшего привычным для автомобилистов. А те с каждым годом поднимают планку желаемого, и сегодня модели среднего ценового диапазона оснащены так, как совсем недавно и «премиуму» не снилось. Яркий пример — кроссовер Skoda Kodiaq

Особенности мировосприятия

Известный телеведущий на всю страну заявляет, что против поддержки и тем более национализации российского автопрома, даже как просто «источника» рабочих мест. Он считает, что в таком случае наши автозаводы снова будут гнать на продажу «плохие» машины, как было на закате Советского Союза.

Готов согласиться: качество тех автомобилей было не на высоте, а уровень оснащения по современным меркам попросту стремился к нулю. Только зарубежные модели тоже были пустоваты, и это мягко говоря. Мне, например, в конце 90-х довелось поездить на вполне актуальной для тех лет иномарке, у которой на «приборке» не было даже тахометра! И это на новом автомобиле, с конвейера! Кроме того, многие привычные сегодня системы ещё не были изобретены. Но, разумеется, иномарки «брали» качеством. Тот же мой автомобиль, в значительной мере напоминавший вазовскую «девятку», при ближайшем рассмотрении выглядел, как сделанный руками, в сравнении с ним ВАЗ-2109 был словно вырублен топором.

А качество сборки? Только ленивый не называл вазовские хэтчбеки «погремушками». В моей иномарке единственным источником стуков в интерьере была стопка аудиокассет для магнитолы на полочке, которая заменяла «бардачок».

Несмотря на скупость комплектации, я был очень доволен этим автомобилем. И его ходовыми качествами, и неожиданной «отдачей» весьма скромного мотора, и уверенным пуском в любую погоду, и вообще всем-всем… кроме, пожалуй, одного: хэтчбек был маловат для семьи, обладающей дачей. Поэтому его сменили на более вместительный (но при этом менее грузоподъёмный) универсал ВАЗ-2111, который за первую же неделю эксплуатации задал мне больше вопросов и вызвал больше проблем, чем иномарка за два года.

Что ж, российский потребитель быстро понял, что на Западе умеют делать автомобили, мы же пока только учимся, и учимся очень медленно. Причиной этого выглядела рыночная конкуренция, которая подстёгивает к постоянному развитию и совершенствованию. Но не будем забывать, что рынок не только ориентируется на потребителя, отвечая его желаниям и чаяниям, но и формирует, если хотите, воспитывает его. Спрос рождает предложение — и наряду с этим предложение создаёт спрос.

В конце 90-х, когда я стал обладателем первой иномарки, началось триумфальное возрождение марки Skoda — под «крылом» немецкого концерна Volkswagen. Началось оно с выпуска модели Felicia (практически аналогом той иномарки, что была у меня), и затем чешский производитель следовал в кильватере головного концерна, выпуская модели, практически аналогичные немецким, только как бы чуть попроще и подешевле.

В последнее же время эта разница практически нивелировалась. Стало очевидно, что при наличии в гамме дешёвых моделей спрос на более дорогие будет ниже, западный покупатель экономен и даже прижимист. Поэтому «Шкоды» со временем подтянулись вверх и практически перестали уступать близкородственным «Фольксвагенам», а в одном из аспектов даже превосходить их: они немного крупнее. Сравните Karoq и Taos, Kodiaq и Tiguan.

Семиместный Kodiaq не столь массивен снаружи, но внутренним «воздухом» поражает. Мне не близка логика семиместной компоновки подобных моделей, но «Кодиаку» я готов её простить. Во-первых, у него и «третьи» места далеко не детские, а во-вторых, даже при семи пассажирах в салоне остаётся немало места для багажа.

Интересная особенность: даже при такой компоновке пассажирских мест запасное колесо располагается в салоне, а не под днищем автомобиля. Да, это докатка, однако ею не пожертвовали в угоду пассажировместимости. И не вынудили её пачкаться под днищем.

Второй ряд сидений частями сдвигается вперёд-назад. Если сдвинуть его вперёд до упора, то для ног места не останется вообще. Зато позадн появятся ровные площадки, на которых можно разместить «стоя», например, высокие комнатные растения.

Спинку заднего дивана можно сложить частями, и этих частей — три. Складывающаяся отдельно серединка становится постепенно фирменной чертой моделей концерна «Фольксваген». Радует, как аккуратно, плотно и беспроблемно складываются элементы салона. Вот это бы заимствовать российским автомобилям у «Шкоды» и, конкретно, у «Кодиака»: способы и качество трансформации салона, а также полезный объём автомобиля. Что ещё нужно рядовому потребителю?

Подключить к мультимедиасистеме смартфон не составило труда, только вот музыка с него в динамиках машины так и не заиграла. На экране видно, что песня проигрывается, её можно остановить или перейти к следующей. Только звука нет. Более того, и у моего смартфона звук перестал регулироваться. Проверяю смартфон дома — всё работает. Возвращаюсь в машину — там повторяется необычная «петрушка».

Рядовому — немного. А среднему классу без многочисленных «примочек» не живётся. И вот вам пожалуйста: электрорегулировки передних кресел с памятью настроек. Откидные столики на тыльных сторонах передних кресел и здесь же — надёжные, но, как мне кажется, излишние держатели для смартфонов. Имеется регулировка «климата» для пассажиров второго ряда. А ещё — цифровая панель приборов, мультимедиасистема с экраном роскошного качества и выбор режимов движения, активный «круиз»...

Как сегодня без всего этого сегодня приобретать автомобиль? Ведь это же элементы из разряда must have. Может, они не так уж и нужны, только вот уже не откажешься. Ведь это часть имиджа автомобиля, признаки его современности, так сказать, соответствия трендам. Более того, следующий Kodiaq должен быть ещё лучше… интересно только, в чём? По каким параметрам? Отделка салона шпоном красного дерева и кожей абердин-ангусских коров? Встроенный мини-бар с хрустальным сервизом? Премиальная аудиосистема Canton, вроде как, тоже уже «на борту».

Трансформация информация

Нечто напоминающее деревянные панели в салоне есть. Кстати, под одной из таких панелей, на торпедо, жена обнаруживает дополнительный «бардачок». Вот практичный человек! Не обойдёт вниманием элементы престижа, но на полезность автомобиля в хозяйстве, тем не менее, посмотрит в первую очередь. А что он может привезти? А как насчёт приспособленности к дальним путешествиям? А спальные места в салоне организовать можно? А удобно ли будет хотя бы паре из пяти наших собак?

Выясняет, что удобно. Третий ряд как раз подойдёт для кого-то одного, например, для независимого Джима. Второй ряд можно отдать паре «девочек» (но лучше одной из них, характеры у них тоже не «сахарные»).

Собак разместили? Снова встаёт вопрос упаковки вещей. Вернее, утрамбовки. Их придётся теперь распихивать по тем местам, где должны были бы располагаться ноги пассажиров-людей. При этом, если взять с собой надувную лодку, то баул с ней займёт половину минимального багажника (то есть, ёмкости за третьим рядом сидений). А куда девать без малого двухметровое неразборное весло? А длинные удочки? Выход только один: установка багажного бокса на крышу.

Но спальные места всё равно организовать не удастся. Длины салона хватит, чтобы вытянуться в полный рост, но только паре пассажиров. С собаками будет уже тесновато. Вдобавок и душно, а откроешь окна — комары налетят. У «Шкоды» есть выдвижные сетчатые шторки в задних дверях, но они в лучшем случае затеняют салон при ярком солнце. От кровососов это не защита.

И в случае перевозки собак в салоне обивку сидений придётся чем-то дополнительно защищать. Это не легкомоющийся «кожзам», как в УАЗе. То есть, опять же, производителем сделан расчёт на покупателей среднего класса, с определённым уровнем потребления и запросов. У таких людей не предполагается больших собак и какой-то особой поклажи. Средний уровень жизни — это в значительной части жизнь налегке, то есть, с минимумом проблем и сложностей. Если поклажа не соответствует автомобилю, долой такой груз. Потому что другой автомобиль — это уже другой класс. Что такое тот же пикап? Компактный грузовик. Для представителей среднего звена общества это, как говорится, не тема.

Вот электронная роскошь панели приборов — тема! Она здесь, правда, единственная, технократичная, без компьютерно-дизайнерских изысков, как в «китайцах», или дополнительной фоновой картинки, как в Kia Ceed SW. Но зато информации — максимум. Или минимум — по желанию. Можно даже температуру масла на экран вывести. А можно свести всё к двум параметрам, например, текущей скорости и потенциальному пробегу на остатке топлива.

Этот потенциальный пробег при заправке бака (58 л) под пробку внушителен: более 700 км! И, поручусь, соответствует заявленному. На трассе, особо не стесняясь со скоростями движения, можно вполне свести «аппетит» 180-сильной турбо-четвёрки к семи литрам на сотню. Нет, конечно, если совсем уж нахальничать, то расход повысится до восьми литров, и даже с лишним. Но можно и легко сэкономить. Кстати, модели «Шкоды» с 1,4-литровым 125-сильным мотором всегда поражали экономичностью. Но не поражали динамикой, хотя, вроде, тоже были с магической приставкой «турбо», от которой большинство ждёт именно «огня», а не чего-то другого.

В сравнении с 220-сильным турбо-мотором Volkswagen Passat Alltrack, недавно побывавшего на тесте Motorpage, 180-сильный двигатель «Кодиака» не такой «огонь», но в то же время и не романтичное тление угольков. Массивный кроссовер откровенно радует динамикой, только лучше из набора электронных режимов движения выбрать хотя бы «Обычный». С «Экономичным» он представляет разительный контраст: никакой «задумчивости» при разгоне. Я бы даже сказал, что «Спорт» не настолько отличается от «Обычного», насколько «Обычный» от «Экономичного».

В зависимости от электроники

Так что, если уж баловаться с электроникой, то вполне можно было бы оставить три режима, ну, плюс ещё «Бездорожье». Вообще, все они вполне могли бы быть заменены одной только простейшей (но по-«фольксвагеновски» идеальной) «механикой», только вот кто ж её сегодня выберет? Помните: мы сейчас в роли среднего класса, а значит, автоматическая трансмиссия и набор «аксессуаров» к ней — это тоже из разряда must have. Какая уж тут «механика».

Так что и способов управления внедорожными режимами тоже не ищите, все эти шайбы и кнопки — давно в прошлом, пусть их донашивает бюджетный сектор. А мы смело рванём прочь с асфальта, лишь коснувшись символа «Бездорожье» на красивом сенсорном экране. Ну и как? Изменилось ли что-нибудь в поведении автомобиля? Пытаюсь это понять на лесной дороге, где есть и песочек, и участки грязи, и лужи. Жена помогает понять, вернее, не понять: чем-то отвлекает меня, так что я разницы не улавливаю вообще. Разве что передачи переключаются чуть позже, где-то при 3000-3500 об/мин, но и только. Улучшается тяга на «низах»? Она и так хороша, мотор же «турбо». Может, условия «слабоваты»…

Направляю автомобиль в поворот на участке песчаной дороги. Ого, а это место поддаётся ему не сразу. Межосевая муфта «задумывается» с подключением, и какое-то время внешнее к повороту заднее колесо подбуксовывает. Ну, давай, автоматика! Наконец, она «даёт», задние колёса подхватывают, и мы поворачиваем, одновременно преодолевая небольшой подъём. На фотографии его и не видно, но он есть, и автомобиль его «чувствует».

Здесь кроссовер проехал, что называется, на всех четырёх, не вывесившись. Чуть позже мне удалось добиться и этого эффекта, на небольшом моховом бугре. Выход из положения тот же: продолжать держать «газ», может быть, даже немного добавить его. Трансмиссионная автоматика на «Кодиаке» срабатывает мягко, но уверенно, куда там «китайцам», у них при сходных условиях движения и конструкциях иногда ощущаются чуть не удары. Российских аналогов системы пока нет, что же касается наших полноприводников типа Niva Travel или УАЗа «Патриот», то они над такими препятствиями только посмеялись бы.

Им подавай что посерьёзнее. Вот, кстати, и для «Кодиака» тест на проходимость: глубокая лужа с явно вязким и скользким дном. Честно говоря, я бы рискнул проскочить её ходом, только дальше начинались участки куда как сложнее, так что пришлось бы повторять «кавалерийский наскок», только на задней передаче, поскольку места для разворота нет. Извините — отступаем.

По большому счёту, прорываться сквозь эти «грязи» нам и смысла нет. Заросли черники можно найти, забравшись в лес по вполне укатанным, даже ровным дорожкам, где и любая легковая модель проедет. Но вообще внедорожными возможностями «Кодиака» я бы не бравировал. Для той же лесовозной колеи дорожный просвет у него просто смехотворный: 185 мм. Так что не будем испытывать ни автомобиль, ни судьбу. Лучше обратим внимание на те системы, которые могут порадовать.

Здесь есть, например, навигация. Выбравшись на берег знакомого озера, я включил карту и увидел на синей глади остров, который существует в реальности. Вот это точность, местность-то малоизвестная. Но даже странное название озера — Ракомле — на экране написано правильно.

Подключить флэшку с музыкой в «фольксвагеновском» родиче, конечно, некуда: повсюду одни только разъёмы Type-C. Ладно, в городской черте обойдёмся радио. Звук аудиосистемы Canton действительно отменный, динамиков множество, создаётся и объём звучания, и детализация различима. Но что делать там, где умолкают привычные радиостанции? Разумеется, подключить смартфон. Сделать это не составило труда, только вот музыка с него в динамиках машины так и не заиграла. Связь по Bluetooth есть, можно звонить, слушать звонящего. Но как быть с музыкальными композициями? На экране видно, что песня проигрывается, её можно остановить или перейти к следующей. Только звука нет, хотя и у системы, и на смартфоне он выкручен до максимума. Более того, в какой-то момент отмечаю, что и у моего смартфона звук перестал регулироваться — сделать «потише» нельзя, громкость зависла на максимуме. Так, приехали, похоже, моему девайсу требуется ремонт.

Жена предлагает услугу по проверке. И выясняется, что дома смартфон вполне себе работает. И звук из динамика есть, и регулировка громкости вернулась, и трансляция песен по Bluetooth возможна. Возвращаюсь в машину — а там снова необычная «петрушка». Что же делать? Пришлось ехать в роскошном кроссовере, как на УАЗе без аудиосистемы,: напевая себе под нос.

Тут вспомнилось, что во время первого теста «Кодиака» несколько лет назад подключённый смартфон за время пути тоже несколько раз переставал транслировать звук. Приходилось перезапускать подключение. Проблемы с «блютузом» были и на коммерческом VW Transporter. С моделями других фирм мой смартфон «коннектился» без сбоев. Я нисколько не против: цифровизация во многом упрощает жизнь. Однако в случае проблем перезагрузка, возврат к заводским настройкам и другие виртуальные же методы «лечения» помогают не всегда.

«Ходовая» электроника проявила себя на «Кодиаке» также неоднозначно. В начале теста автомобиль чуть не каждую минуту движения призывал меня вести его по центру полосы и вообще взять, наконец, руль в руки. Странно, я, вроде бы, даже для проверки работы системы подруливания его не отпускал. Кстати, а где эта система, почему бездействует? Ведь это её прерогатива — следить за соблюдением рядности. Проверяю список активированных систем безопасности — всё ок, против неё стоит «птичка». О, чудо: словно прочитав мои мысли, автомобиль начал подруливать, да ещё так славно — мягко, ненавязчиво, но всё же при этом заметно.

Шасси Kodiaq на трассе радует собранностью и плотностью, позволяющей избегать лишних кренов при перестроениях и других манёврах. Драйверского характера кроссовер не имеет, но в то же время это и не откровенная «размазня». Иным представителям, а чаще представительницам среднего класса такая плотность подвески может показаться жёсткостью и выходом из зоны комфорта. Не переживайте, граждане, подумайте о том, что элиты предпочитают гораздо более жёсткие модели, например, Audi и BMW. Вы всегда стремитесь к большему и лучшему? Так берите пример.

В моём случае, то есть, во время теста, за жёсткостью и курсовой устойчивостью автомобиля приходится следить с удвоенным вниманием. Посреди пути он вдруг «заявил» о падении давления в одной из шин. Отличная бдительность — только вот в какой шине падение? «Разбивки» по шинам у системы контроля не предусмотрено, догадайся, мол, сам(а). И я гадаю, при каждой остановке осматривая колёса. Кажется, переднее левое…

Но преодолеваю сотню за сотней километров, а ситуация к худшему не меняется. В итоге добираюсь до дома и проверяю давление старым добрым механическим манометром, оставшимся мне на память от «Запорожца» 80-х годов прошлого века. Простейший, но безотказный прибор свидетельствует: с левым передним колесом всё в порядке, с задними тоже, а вот в переднем правом давление ниже, причём, всего на 0,2 атм. И вот это «не понравилось» датчику??? Или он всё-таки лишь слегка перегрелся от жары и высоких скоростей на трассе?

Вывод таков. «Среднеклассовый» Skoda Kodiaq не просто соответствует потребностям «пула» своих покупателей — он во многом даже превосходит их чаяния и, что называется, поднимает владельцев в собственных глазах. Но в то же время делает их своеобразными заложниками стремления к комфорту и роскоши. Усложнение конструкции, увеличение количества систем безопасности и комфорта влечёт применение на борту всё большего набора электроники и, как следствие, к большему количеству потенциальных «глюков» и отказов. А это, в свою очередь, подрывает доверие к марке Volkswagen, к её фирменной немецкой надёжности.

Любой «среднеклассник» усмехнётся: неужто «китайцы» надёжнее и безотказнее? Или они лучше оснащены? Как сказать… Следующий за «Кодиаком» тест Motorpage позволил познакомиться с «поднебесным» пикапом, также оснащённым системой контроля давления в шинах. И так же, как в чешском кроссовере, одна из шин начала терять давление. Только этот автомобиль сообщил, какая конкретно шина получила повреждение. И даже указал, на сколько понизилось давление — до 1,8 бара. Ровно столько же показал механический манометр.

Skoda Kodiaq в нашей стране имеет единственную комплектацию с «механикой». Это самая «слабая» версия автомобиля, её 1,4-литровый двигатель развивает всего 125 л. с. Привод — передний. Автомобили с 1,4-литровым турбомотором о 150-ти «силах» предлагают роботизированную трансмиссию и два варианта привода: передний и полный. Двухлитровые 180-сильные версии с «роботом» — только полноприводные.

Технические характеристики Skoda Kodiaq 2.0 7AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4697 х 1882 х 1661 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 187 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 835 / 2065 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1707 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1984 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 180 / 3900 — 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 390 / 1400 – 3940 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 7,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 58