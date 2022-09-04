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Обновление, на первый взгляд не кажущееся радикальным, повысило градус привлекательности чешского SUV, сделав его более технологичным и безопасным

Чтобы уяснить самую суть рестайлинга, я начал тест поздним вечером, отъехав далеко за МКАД. Здесь, на темной второстепенной дороге, чешский кроссовер задействовал свое новое оружие – матричные адаптивные фары, которые предлагаются штатно для машин в богатой комплектации Style и опционально для начальных исполнений.

Оптика, прежде недоступная для Kodiaq даже за доплату, буквально пронзила подмосковную темень на сотни метров вперед. Когда же по маршруту попадались встречные и попутные машины, световой пучок моментально менял очертания, чтобы не слепить других участников движения. Одновременно секции в блок-фарах, не жадничая, заливали светом обочину в поворотах, а омыватели успешно сбивали с корпусов оптики весеннюю грязь. Что ж, с такой светотехникой и в самом деле стало намного комфортнее и безопаснее.

Звон хрусталя

Собственно, именно оптика сильнее всего выдает факт обновления модели. «Глаза» этого «чеха» стали не только более зоркими, но и стильными, как и задние фонари, подведенные динамической светодиодной полоской поворотников. Передняя кромка капота, приподнятая на пару сантиметров, равно как и бамперы, прикрытые в нижней части стойким к царапинам серебристым пластиком, добавили автомобилю внешней основательности.

Важны и нюансы, не сразу бросающиеся в глаза. К примеру, на «корме» появились дополнительные датчики парковки, завязанные на работу системы предотвращения столкновений, а специальным версиям Sportline и Laurin & Klement выделили более массивный спойлер на багажной двери и дополнительные датчики бесключевого доступа в ручках задних дверей. Правда, оценить нововведения в топ-испол­нениях пока не получится, поскольку они (временно, надеюсь) не поставляются в Россию. В наших же дилерских центрах представлены машины комплектаций Active, Ambition и Style нижегородской сборки.

Салон стал выглядеть дороже. Такое ощущение создают не только мягкий пластик с двойной прострочкой и новые варианты декора, но и двухспицевый мультируль, а также опциональная виртуальная приборка с измененной графикой. Она, как и 9,2-дюймовый тачскрин, удивительно хороша по разрешению и сочности картинки. К примеру, изображение системы кругового обзора дает точнейшее представление о препятствиях по периметру SUV. На статус работают в том числе трехзонный «климат», огромный панорамный люк, немецкая Hi-Fi акустика Canton с дюжиной динамиков и многие другие опции.

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По удобству интерьера Kodiaq остался одним из лидеров сегмента. Уютные передние кресла (в тес­товой машине еще и с памятью электрических настроек водительского сиденья), подогреваемый диван с продольной регулировкой в диапазоне 180 мм и опциональный третий ряд остались в списке конкурентных преимуществ. Как и багажник, больше напоминающий трюм из-за солидных 650 л объема. В числе «фишек» отсека – фирменные хитроумные крепления (сетки, крючки, фиксаторы), а также пятая дверь, которую можно открыть «пинком» ступни под бампером.

Сила – в балансе

Связка 2-литрового 180-сильного бензинового мотора, 7-ступенчатого «преселектива» и полного привода, которыми оснащен тестовый автомобиль, устроит в одинаковой мере спокойных и активных водителей. Такой SUV живо реагирует на газ, а трансмиссия не демонстрирует рывков при смене передач. Обгоны на шоссе даются кроссоверу легко, тормоза одновременно цепкие и информативные, а руль хоть и длинноват, но точен и не перетяжелен.

Подвеску в ходе рестайлинга не перекалибровывали, и это означает, что в настройках сохранена золотая середина между управляемостью и плавностью хода. Впрочем, поскольку испытуемый был оснащен адаптивным шасси DCC, я сам менял жесткость упругих элементов. Вывод таков: автомобиль не становится валким даже в режиме Comfort, а при выборе алгоритма Sport жестковато проходит разве что глубокие выбоины с острыми краями.

По силам «чеху» и легкое бездорожье, преодолеть которое помогут клиренс в 188 мм, полный привод и предустановка Off-road, перенастраивающая трансмиссию и ESP на движение по сложному рельефу. Словом, модернизация оставила в силе известные преимущества модели, добавив ей технологичности и лоска, что лишним точно не бывает.

    

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
На скорости до 8 км/ч датчики парковки активируют функцию автоматического торможения, если водитель игнорирует сигналы системы. А система безопасности Crew Protect Assist на скорости свыше 30 км/ч, предвидя ДТП, подтянет ремни безопасности передних сидений и прикроет окна и люк, если они были открыты.

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