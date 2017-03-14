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14 мар 2017

Skoda отзывает более 43 000 автомобилей

Skoda отзывает более 43 000 автомобилей
Автор фото: Шкода

Skoda объявила о начале отзывной кампании, под которую подпало более 43 тысяч автомобилей, проданных в России

По информации, опубликованной сегодня на портале Росстандарта, под отзывную кампанию подпал 43 151 автомобиль марки Skoda, практически всей модельной гаммы представленной в России с 2012 по 2016 годы: Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid. Отзыв ООО «Фольксваген Груп Рус» уже согласовал с ведомством, и список VIN-кодов автомобилей, подпадающих под действие отзывной, уже опубликован на сайте Росстандарта.

Причиной к сервисной акции автомобилей с 7-степенчатой DSG стало возможное повреждение аккумулятора высокого давления, из-за чрезмерного давления в гидросистеме. Поломка чревата разгерметизацией агрегата и включению индикации ошибки на приборной панели. В рамках отзывной кампании программное обеспечение блока управления КПП будет бесплатно обновлено.

Все уполномоченные дилеры Skoda и представители ООО «Фольксваген Груп Рус» уже начали информировать владельцев автомобилей, попавших под отзыв, а параллельно они могут записаться на ремонт и самостоятельно, обнаружив свой VIN-код в списке отзывных автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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