Skoda Peaq станет новым электрическим флагманом марки

Компания Skoda раскрыла название своего самой большой электрической модели. Семиместный кроссовер, созданный на базе концепта Vision 7S, выйдет на рынок под названием Skoda Peaq

Пока технические характеристики серийной версии не раскрываются. Известно лишь, что Peaq получит три ряда сидений и вместительный багажник. Напомним, что представленный в 2022 году концепт Vision 7S имел длину более 5 метров, а кузов имел форму в стиле кросс-вэн. Вероятно, изменений в плане дизайна будут минимальные.

В компании сообщили, что такой длинный срок между концептом и выходом серийной версией произошел из-за масштабного переосмысления модельного ряда бренда. В целом Vision 7S также заложит основу для внешнего облика и других будущих моделей марки, анонсы которых должны состояться в этом году.