20 май 2026

Skoda представила бюджетный электрокар Epiq

Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda представила новый электрический кроссовер Epiq, который станет самой доступной моделью в EV-линейке бренда

Дизайн Epiq выполнен в новой фирменной стилистике марки. Кроссовер получил трапециевидную вставку на месте решетки радиатора, T-образные светодиодные фары и массивный бампер с широкими прорезями воздухозаборников. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,275. Габариты кроссовера составляют: 4171 мм в длину, 1798 мм в ширину и 1581 мм в высоту. Колесная база достигает 2601 мм. Несмотря на компактные размеры, объем багажника равен 475 литрам, а со сложенным вторым рядом увеличивается до 1344 литров.

В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 5,3 дюйма и экран мультимедийной системы на 13 дюймов. Производитель сохранил часть физических кнопок управления, хотя фирменный сенсорный ползунок регулировки громкости остался.

Новый Epiq построен на платформе MEB+, разработанной специально для переднеприводных электромобилей. Покупателям предложат три версии мощностью 114, 133 или 208 л.с. Топовый вариант способен разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Базовые модификации оснащаются батареей емкостью 37 кВтч. Запас хода в этом случае достигает 310 км. Более мощная версия получила аккумулятор емкостью 51,7 кВтч и способна проехать до 440 км без подзарядки.
 

При написании новости использовалась информация:
Skoda

