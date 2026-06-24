Skoda представила самую большую модель в своей истории

Компания Skoda представила новый электрический кроссовер Peaq, который стал самым крупным представителем чешской марки

Длина Skoda Peaq составляет 4874 мм, а расстояние между осями достигает 2965 мм. Покупателям предложат версии с 5- или 7-местным салоном. Внутри появился новый фирменный вертикальный тачскрин мультимедийной системы на 13,6 дюймов, работающий на базе Android. Также здесь имеется 10-дюймовая цифровая приборная панель, а за доплату доступен проекционный экран с функцией дополненной реальности.

Для Peaq предусмотрены две батареи емкостью 63 и 91 кВт·ч. Младшая версия обеспечивает запас хода до 460 км, а старшая позволяет проехать до 600 км. Пополнение заряда с 10 до 80% занимает около 28 минут (с помощью быстрой зарядки).

Базовая заднеприводная версия комплектуется электродвигателем на 201 л.с., более мощная модификация получила электромотор мощностью 282 л.с. На вершине гаммы расположилась полноприводная модификация с двумя электромоторами. Суммарная мощность — 295 л.с. Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.

