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24 июн 2026

Skoda представила самую большую модель в своей истории

Skoda представила самую большую модель в своей истории
Автор фото: фирма-производитель

Компания Skoda представила новый электрический кроссовер Peaq, который стал самым крупным представителем чешской марки

Длина Skoda Peaq составляет 4874 мм, а расстояние между осями достигает 2965 мм. Покупателям предложат версии с 5- или 7-местным салоном. Внутри появился новый фирменный вертикальный тачскрин мультимедийной системы на 13,6 дюймов, работающий на базе Android. Также здесь имеется 10-дюймовая цифровая приборная панель, а за доплату доступен проекционный экран с функцией дополненной реальности.

Для Peaq предусмотрены две батареи емкостью 63 и 91 кВт·ч. Младшая версия обеспечивает запас хода до 460 км, а старшая позволяет проехать до 600 км. Пополнение заряда с 10 до 80% занимает около 28 минут (с помощью быстрой зарядки).

Базовая заднеприводная версия комплектуется электродвигателем на 201 л.с., более мощная модификация получила электромотор мощностью 282 л.с. На вершине гаммы расположилась полноприводная модификация с двумя электромоторами. Суммарная мощность — 295 л.с. Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 180 км/ч.
 

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