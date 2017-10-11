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Цены
от 585 000
до 960 000
Skoda Rapid 2017 вид спереди
Зеленый оттенок Rallye – новинка в цветовой гамме
Skoda Rapid 2017 вид спереди
Skoda Rapid 2017 вид сбоку
Подвеска лифтбека сохранила драйверские настройки
Skoda Rapid 2017 вид сверхуSkoda Rapid 2017 вид сзадиSkoda Rapid 2017 салонSkoda Rapid 2017 приборная панель
Skoda Rapid 2017 потолочная консоль
На потолочной консоли нашлось место как для очечника, так и для блока системы «ЭРА ГЛОНАСС»
Skoda Rapid 2017 центральная консольSkoda Rapid 2017 7АМТSkoda Rapid 2017 передние кресла
Skoda Rapid 2017 задний диван
Эксклюзивная тканевая отделка сидений для версии Monte Carlo – вклад в копилку «молодежного» имиджа
Skoda Rapid 2017 видеокамера
Объектив камеры заднего вида оснащен штатным омывателем
Skoda Rapid 2017 на дороге
Rapid предлагается на российском рынке с трехлетней гарантией

Во время теста обновленного лифтбека Skoda Rapid в Греции пришлось едва ли не отбиваться от любопытствующих. Местные и туристы спрашивали о цене, о том, как машина едет, хотели сфотографироваться на ее фоне. Такое повышенное внимание публики – отличный индикатор: значит, плановый рестайлинг удался

Отчеты о тестах популярных моделей не принято начинать с описания их цветовой гаммы. Но в случае с обновленным Skoda Rapid не грех и нарушить неписаные правила. Отчасти потому, что ездовая презентация состоялась на побережье Греции с ее импрессионистским ландшафтом – порослями созревающих олив, фиников и миндаля, ультрамариновой гладью моря, слепящим солнцем, охрами глиноземных грунтовок и горных склонов.

Однако есть и более важная причина – с рестайлинговым Rapid российский офис Skoda делает ставку на молодых клиентов. «Skoda хотела бы расширить пул покупателей за счет юношей и девушек в возрасте от 25 до 35 лет», – озвучивает политику компании менеджер по продукту Олег Васильев. Отсюда и новые смелые оттенки в цветовой палитре: желтый Savannah, оранжевый Cooper, зеленый Rallye, синий Reef и другие. Также для обновленной модели доступно исполнение Black Edition: с окрашенными в черный цвет крышей, колесными дисками, корпусами зеркал, спойлером, рамкой решетки радиатора.

Много ли марок предлагает сегодня столь экспрессивные цветовые решения в утилитарном сегменте компактных седанов и лифтбеков? Раз-два и обчелся! Неудивительно, что я воспринял лимонные, салатовые и охровые Rapid как настоящий бунт против общефольксвагеновского консерватизма.

Переформатирование

Будем честны, Rapid после рестайлинга изменился не радикально. Более современная оптика, новые варианты оформления и компоновки салона, модернизированные мультимедийные системы, интересные «фишки» в духе Simply Clever – этими позициями список новаций, пожалуй, и ограничивается. Тем не менее лифтбек однозначно стал более привлекательным, солидным и комфортным. Разберемся почему.

Что касается внешности, то здесь первую скрипку играют пересмотренные блок-фары. У предшественника они были, чего греха таить, простоватыми. Новая светотехника смотрится дороже. Начиная с комплектации Ambition ей положены светодиодные полосы ходовых огней, а в топовых исполнениях доступны биксеноновые фары с функцией автоматического управления дальним светом и «противотуманки», умеющие подсвечивать повороты. Лампы поворотников переехали с передних крыльев на внешние зеркала. Задние фонари также получили светодиодную начинку, сохранив типичный для Skoda C-образный рисунок. Новые бамперы, в свою очередь, создают иллюзию того, что Rapid более широкий, чем он есть на самом деле.

Та же история с салоном – дизайнеры постарались повысить его привлекательность, использовав симпатичные декоративные вставки. Накладки на передней панели имитируют алюминий или рояльный лак (в зависимости от исполнения), а их фаски повторяют форму светодиодных полосок в блок-фарах. Доработаны также дефлекторы воздуховодов, приборная панель и блок управления кондиционером. Еще один приятный сюрприз – подсветка внутренних ручек дверей. В целом стало веселее, симпатичнее и… молодежнее.

Но чем обновленный Rapid подкупает сильнее всего, так это ранее недоступными электронными помощниками и техническими решениями. Включение в список опционального оборудования передних датчиков парковки наверняка порадует начинающих водителей и жителей мегаполисов, акустическая система Skoda Surround, громкая связь по Bluetooth и разъем USB теперь входят в стандартное оснащение начиная с комплектации Ambition. А мультимедийная система поддерживает стандарты Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, позволяя «зеркалить» на сенсорном дисплее приложения смартфонов.

Дальновидный подход

Произвела впечатление и такая, казалось бы, мелочь, как штатный омыватель камеры заднего вида. Ни один из конкурентов такой изюминкой похвастать не может. Как минимум потому, что… среди соперников Rapid по сегменту B+ нет лифтбеков. В отличие же от седанов у машин с подъемной задней дверью внедрить такие омыватели на заводской основе проще. Для этого достаточно протянуть патрубки подачи «омывайки» на пару десятков сантиметров дальше – от заднего стеклоочистителя к объективу камеры. И сразу ощутимое конкурентное преимущество! 

Или другая компоновочная «фишка» – сразу два USB-слота для пассажиров заднего ряда. Жаль только, что такие разъемы предусмотрены на том же месте, что и кнопки подогрева дивана: получить то и другое сразу, увы, не получится.

В целом же хитроумных решений из обоймы Simply Clever по-прежнему хоть отбавляй. Скажем, под передним пассажирским креслом можно обнаружить фирменный зонтик. А знали ли вы, что в фирменный скребок для льда под лючком бензобака у Rapid интегрировано увеличительное стекло? Мы похулиганили, попробовав собрать им лучи яркого греческого солнца и развести огонь, но не получилось. А вот разглядеть мелкий шрифт в какой-нибудь инструкции – запросто.

Особенности компоновки салона Rapid проистекают из того, что это своего рода «стретч» – инженеры задействовали платформу хэтчбека Volkswagen Polo, удлинив ее на внушительные 132 мм. Неудивительно, что запас места перед коленями задних пассажиров здесь солиднейший – как у автомобилей сегмента C+. Над головой дефицита пространства тоже не наблюдается. Разве что по ширине «чех» не сильно далеко ушел от соплатформенных Fabia и Polo: троим взрослым на заднем ряду может оказаться тесновато.

Как бы то ни было, компоновщикам следует сказать спасибо – они выжали из конструкции Rapid максимум внутреннего объема. Боковые двери лифтбека открываются на очень широкий угол, а под пятой подъемной створкой вполне доступно встать в полный рост. В багажный отсек объемом 530 л по-прежнему вмещается «вагон и маленькая тележка» груза, который можно закрепить фирменными держателями и сетками. Велосипеды, лыжи и прочие длинномеры несложно закрепить на фирменных же рейлингах, которые предлагают дилеры. В Греции мы с успехом перевозили на таких багажниках нового поколения… доски для серфинга.

Верным курсом

Сев за руль этого автомобиля, сразу же оказываешься в своей тарелке. В том смысле, что во всем удобно, дорога хорошо просматривается, а даже второстепенные органы управления не надо искать – они под рукой. Кресла с выверенной эргономикой уверенно удержат седоков в быстрых поворотах. Придраться можно разве что к не самым крупным внешним зеркалам и тонкому центральному подлокотнику.

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Ходовая часть в процессе рестайлинга серьезных изменений не претерпела, если не считать того, что 16-дюймовые колеса, предусмотренные для версии Monte Carlo, предложили в исполнении с более высоким профилем (195/55 R16 вместо прежних 215/45 R16). Зачем потребовалась такая рокировка, понять несложно: упругие элементы подвески лифтбека сохранили относительно жесткие настройки, и дополнительные 10 мм к высоте профиля шины призваны компенсировать эту плотность. Я испытал Rapid именно с 16-дюймовыми колесами, и должен сказать, что рестайлинговая машина осталась одновременно комфортной и послушной в управлении. Да, ходовая все-таки сообщает о дорожной «мелочевке» и реагирует ударами при проезде неровностей покрупнее. Но эти огрехи немедленно прощаешь, выезжая на скоростное шоссе или горный серпантин. Тут вам и отличная курсовая устойчивость, и прозрачное рулевое управление, и предсказуемая езда в предельных режимах.

Что касается хорошо знакомой владельцам дорестайлинговых Rapid гаммы двигателей и трансмиссий, то она не изменилась. На тест в Греции привезли дюжину автомобилей с топовым 1,4-литровым 125-сильным бензиновым турбомотором, сочетающимся с 7-ступенчатым секвентальным «роботом», и один Rapid cо 110-сильной версией 1,6-литрового бензинового «атмосферника». Этот мотор трудится в паре с 6-диапазонным «автоматом» Aisin.

Как и в случае с предшественником, версия со 125-сильным агрегатом понравилась безоговорочно. Такой Rapid все делает бодро – стартует, набирает темп, маневрирует, оттормаживается. Альянс турбодвигателя с коробкой с двумя сцеплениями слажен. При этом если в режиме Drive реакции на «газ» чуть смазаны, то в Sport отклик заметно усиливается, а транс-миссия начинает поддерживать повышенные обороты. А поскольку при таком раскладе расход топлива в смешанном цикле, согласно паспортным данным, составляет 5,5 л/100 км, то я бы рекомендовал любителям езды с ветерком передвигаться исключительно в Sport – драйверское удовольствие гарантировано!

Исполнение со 110-сильным агрегатом, на котором тоже удалось поездить, конечно же, не столь боевое. Автоматическая трансмиссия чуть более задумчива, чем «робот», но все равно свою работу делает исправно. Пожалуй, Rapid с «автоматом» – отличный выбор, скажем, для неспешной езды из дома в офис.

Чем еще может привлечь обновленный «чех»? Лично для меня существенна честная гарантия на три года или 100 000 км пробега – то, что нужно, если вы ездите не слишком много и берете автокредит на три года. 

Технические характеристики Skoda Rapid 1.4 DSG7

Габаритные размеры, мм

4483х1706х1474

Колесная база, мм

2602

Дорожный просвет, мм

170

Объем багажника, л

530

Снаряженная масса, кг

1227

Диаметр разворота, м

10,2

Тип двигателя

бензиновый турбированный L4

Рабочий объем, куб. см

1395

Макс. мощность, л.с./об/мин

125/5000

Макс. момент, Нм/об/мин

200/1400–4000

Привод

передний

Трансмиссия

7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями 

Макс. скорость, км/ч

208

Время разгона 0–100 км/ч, с

9

Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км

5,5

Объем бака, л

55

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