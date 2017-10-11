Во время теста обновленного лифтбека Skoda Rapid в Греции пришлось едва ли не отбиваться от любопытствующих. Местные и туристы спрашивали о цене, о том, как машина едет, хотели сфотографироваться на ее фоне. Такое повышенное внимание публики – отличный индикатор: значит, плановый рестайлинг удался

Отчеты о тестах популярных моделей не принято начинать с описания их цветовой гаммы. Но в случае с обновленным Skoda Rapid не грех и нарушить неписаные правила. Отчасти потому, что ездовая презентация состоялась на побережье Греции с ее импрессионистским ландшафтом – порослями созревающих олив, фиников и миндаля, ультрамариновой гладью моря, слепящим солнцем, охрами глиноземных грунтовок и горных склонов.

Однако есть и более важная причина – с рестайлинговым Rapid российский офис Skoda делает ставку на молодых клиентов. «Skoda хотела бы расширить пул покупателей за счет юношей и девушек в возрасте от 25 до 35 лет», – озвучивает политику компании менеджер по продукту Олег Васильев. Отсюда и новые смелые оттенки в цветовой палитре: желтый Savannah, оранжевый Cooper, зеленый Rallye, синий Reef и другие. Также для обновленной модели доступно исполнение Black Edition: с окрашенными в черный цвет крышей, колесными дисками, корпусами зеркал, спойлером, рамкой решетки радиатора.

Много ли марок предлагает сегодня столь экспрессивные цветовые решения в утилитарном сегменте компактных седанов и лифтбеков? Раз-два и обчелся! Неудивительно, что я воспринял лимонные, салатовые и охровые Rapid как настоящий бунт против общефольксвагеновского консерватизма.

Переформатирование

Будем честны, Rapid после рестайлинга изменился не радикально. Более современная оптика, новые варианты оформления и компоновки салона, модернизированные мультимедийные системы, интересные «фишки» в духе Simply Clever – этими позициями список новаций, пожалуй, и ограничивается. Тем не менее лифтбек однозначно стал более привлекательным, солидным и комфортным. Разберемся почему.

Что касается внешности, то здесь первую скрипку играют пересмотренные блок-фары. У предшественника они были, чего греха таить, простоватыми. Новая светотехника смотрится дороже. Начиная с комплектации Ambition ей положены светодиодные полосы ходовых огней, а в топовых исполнениях доступны биксеноновые фары с функцией автоматического управления дальним светом и «противотуманки», умеющие подсвечивать повороты. Лампы поворотников переехали с передних крыльев на внешние зеркала. Задние фонари также получили светодиодную начинку, сохранив типичный для Skoda C-образный рисунок. Новые бамперы, в свою очередь, создают иллюзию того, что Rapid более широкий, чем он есть на самом деле.

Та же история с салоном – дизайнеры постарались повысить его привлекательность, использовав симпатичные декоративные вставки. Накладки на передней панели имитируют алюминий или рояльный лак (в зависимости от исполнения), а их фаски повторяют форму светодиодных полосок в блок-фарах. Доработаны также дефлекторы воздуховодов, приборная панель и блок управления кондиционером. Еще один приятный сюрприз – подсветка внутренних ручек дверей. В целом стало веселее, симпатичнее и… молодежнее.

Но чем обновленный Rapid подкупает сильнее всего, так это ранее недоступными электронными помощниками и техническими решениями. Включение в список опционального оборудования передних датчиков парковки наверняка порадует начинающих водителей и жителей мегаполисов, акустическая система Skoda Surround, громкая связь по Bluetooth и разъем USB теперь входят в стандартное оснащение начиная с комплектации Ambition. А мультимедийная система поддерживает стандарты Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, позволяя «зеркалить» на сенсорном дисплее приложения смартфонов.

Дальновидный подход

Произвела впечатление и такая, казалось бы, мелочь, как штатный омыватель камеры заднего вида. Ни один из конкурентов такой изюминкой похвастать не может. Как минимум потому, что… среди соперников Rapid по сегменту B+ нет лифтбеков. В отличие же от седанов у машин с подъемной задней дверью внедрить такие омыватели на заводской основе проще. Для этого достаточно протянуть патрубки подачи «омывайки» на пару десятков сантиметров дальше – от заднего стеклоочистителя к объективу камеры. И сразу ощутимое конкурентное преимущество!

Или другая компоновочная «фишка» – сразу два USB-слота для пассажиров заднего ряда. Жаль только, что такие разъемы предусмотрены на том же месте, что и кнопки подогрева дивана: получить то и другое сразу, увы, не получится.

В целом же хитроумных решений из обоймы Simply Clever по-прежнему хоть отбавляй. Скажем, под передним пассажирским креслом можно обнаружить фирменный зонтик. А знали ли вы, что в фирменный скребок для льда под лючком бензобака у Rapid интегрировано увеличительное стекло? Мы похулиганили, попробовав собрать им лучи яркого греческого солнца и развести огонь, но не получилось. А вот разглядеть мелкий шрифт в какой-нибудь инструкции – запросто.

Особенности компоновки салона Rapid проистекают из того, что это своего рода «стретч» – инженеры задействовали платформу хэтчбека Volkswagen Polo, удлинив ее на внушительные 132 мм. Неудивительно, что запас места перед коленями задних пассажиров здесь солиднейший – как у автомобилей сегмента C+. Над головой дефицита пространства тоже не наблюдается. Разве что по ширине «чех» не сильно далеко ушел от соплатформенных Fabia и Polo: троим взрослым на заднем ряду может оказаться тесновато.

Как бы то ни было, компоновщикам следует сказать спасибо – они выжали из конструкции Rapid максимум внутреннего объема. Боковые двери лифтбека открываются на очень широкий угол, а под пятой подъемной створкой вполне доступно встать в полный рост. В багажный отсек объемом 530 л по-прежнему вмещается «вагон и маленькая тележка» груза, который можно закрепить фирменными держателями и сетками. Велосипеды, лыжи и прочие длинномеры несложно закрепить на фирменных же рейлингах, которые предлагают дилеры. В Греции мы с успехом перевозили на таких багажниках нового поколения… доски для серфинга.

Верным курсом

Сев за руль этого автомобиля, сразу же оказываешься в своей тарелке. В том смысле, что во всем удобно, дорога хорошо просматривается, а даже второстепенные органы управления не надо искать – они под рукой. Кресла с выверенной эргономикой уверенно удержат седоков в быстрых поворотах. Придраться можно разве что к не самым крупным внешним зеркалам и тонкому центральному подлокотнику.

Ходовая часть в процессе рестайлинга серьезных изменений не претерпела, если не считать того, что 16-дюймовые колеса, предусмотренные для версии Monte Carlo, предложили в исполнении с более высоким профилем (195/55 R16 вместо прежних 215/45 R16). Зачем потребовалась такая рокировка, понять несложно: упругие элементы подвески лифтбека сохранили относительно жесткие настройки, и дополнительные 10 мм к высоте профиля шины призваны компенсировать эту плотность. Я испытал Rapid именно с 16-дюймовыми колесами, и должен сказать, что рестайлинговая машина осталась одновременно комфортной и послушной в управлении. Да, ходовая все-таки сообщает о дорожной «мелочевке» и реагирует ударами при проезде неровностей покрупнее. Но эти огрехи немедленно прощаешь, выезжая на скоростное шоссе или горный серпантин. Тут вам и отличная курсовая устойчивость, и прозрачное рулевое управление, и предсказуемая езда в предельных режимах.

Что касается хорошо знакомой владельцам дорестайлинговых Rapid гаммы двигателей и трансмиссий, то она не изменилась. На тест в Греции привезли дюжину автомобилей с топовым 1,4-литровым 125-сильным бензиновым турбомотором, сочетающимся с 7-ступенчатым секвентальным «роботом», и один Rapid cо 110-сильной версией 1,6-литрового бензинового «атмосферника». Этот мотор трудится в паре с 6-диапазонным «автоматом» Aisin.

Как и в случае с предшественником, версия со 125-сильным агрегатом понравилась безоговорочно. Такой Rapid все делает бодро – стартует, набирает темп, маневрирует, оттормаживается. Альянс турбодвигателя с коробкой с двумя сцеплениями слажен. При этом если в режиме Drive реакции на «газ» чуть смазаны, то в Sport отклик заметно усиливается, а транс-миссия начинает поддерживать повышенные обороты. А поскольку при таком раскладе расход топлива в смешанном цикле, согласно паспортным данным, составляет 5,5 л/100 км, то я бы рекомендовал любителям езды с ветерком передвигаться исключительно в Sport – драйверское удовольствие гарантировано!

Исполнение со 110-сильным агрегатом, на котором тоже удалось поездить, конечно же, не столь боевое. Автоматическая трансмиссия чуть более задумчива, чем «робот», но все равно свою работу делает исправно. Пожалуй, Rapid с «автоматом» – отличный выбор, скажем, для неспешной езды из дома в офис.

Чем еще может привлечь обновленный «чех»? Лично для меня существенна честная гарантия на три года или 100 000 км пробега – то, что нужно, если вы ездите не слишком много и берете автокредит на три года.

Технические характеристики Skoda Rapid 1.4 DSG7 Габаритные размеры, мм 4483х1706х1474 Колесная база, мм 2602 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1227 Диаметр разворота, м 10,2 Тип двигателя бензиновый турбированный L4 Рабочий объем, куб. см 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 125/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 200/1400–4000 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями Макс. скорость, км/ч 208 Время разгона 0–100 км/ч, с 9 Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км 5,5 Объем бака, л 55