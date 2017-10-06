Спустя почти два года в России снова предлагаются к продаже новые модели SsangYong. Нашей аудитории предложен кроссовер Tivoli, и его модификация XLV с удлиненным задним свесом, увеличенным багажником и незначительными отличиями в дизайне. На нашем тесте побывала одна из переднеприводных версий XLV, коих насчитывается четыре. Полноприводник тоже есть, но единственный

Вообще, SsangYong не часто радует новинками автомобилистов не только нашей страны, но и всего мира. Вы, конечно, улыбнетесь слову «радует»: компания не входит в число лидеров на нашем автомобильном рынке, но, впрочем, занимала в нем неплохие позиции: 15-е – 20-е место в общем рейтинге. Ежегодно продавалось по 30-40 тысяч машин этой марки. Наибольший успех имели рамный внедорожник Kyron и кроссовер с несущим кузовом New Actyon.

SsangYong – это, прежде всего, дизайн. Потом всё остальное…

Почему продажи упали практически до нуля? Дело вовсе не в качестве машин данной марки, на него владельцы, в общем-то, не так уж и жаловались, наоборот – подтверждали их довольно высокую надежность. Особенно гордились бензиновыми и дизельными моторами с «мерседесовскими» корнями. Собственно, ломаться в «Саньенгах» было почти нечему, их нельзя было назвать верхом технического прогресса. А вот образцом дизайнерского изыска – можно. За вычурный облик некоторых моделей (внедорожник Musso, Actyon и Actyon Sports первого поколения и особенно минивэн Rodius) компанию критиковали, и заслуженно. Порой старания дизайнеров действительно зашкаливали.

Но причина спада продаж, опять же, была не в этом. Проблемой стало то, что компания-представитель марки в России – Sollers – несвоевременно выполнила ряд условий локализации при сборке автомобилей на дальневосточном предприятии и лишилась налоговых преференций. В результате, даже собираемые в нашей стране «Саньенги» оказались дороже конкурентов, и спрос на них упал.

Однако отказываться от сотрудничества с корейской компанией в «Соллерсе» не стали, наоборот, пообещали, что автомобили марки вернутся на наш рынок. И вот, наконец, это произошло, правда, новые модели не собираются у нас, а импортируются из Южной Кореи. От этого цена их представляется высокой. Тем не менее, интерес к ним есть, и немалый.

Дизайн? Да, по традиции, он оригинален, однако вычурными новинки не назовешь. Собственно, их облик практически повторяет внешность концептов «короткого» и «длинного» кроссоверов, представленных на международных автомобильных выставках в 2014-м и 2016-м годах. Из европейских стран марка SsangYong наиболее популярна в Испании. Но вот что удивительно. Мне довелось посмотреть на один из «Саньенгов», представленных в 2013-м году на Женевском автосалоне. И меня реально поразил тот факт, что качество материалов и сборки салона автомобиля было значительно ниже, чем в автомобилях, которые предлагались в России. Увидев тот SsangYong, вы бы с легкостью сопоставили его с ранними «китайцами». Но ведь про эти машины, продающиеся в нашей стране, такого сказать нельзя!

Некоторые из этих автомобилей мне знакомы во всех подробностях. За десять лет, с 2007-го года, в нашей семье было три «Саньенга»: Rexton, Kyron и пикап Actyon Sports первого поколения. На пикапе мы ездим до сих пор, за шесть лет он пробежал более 100 тысяч километров, большими проблемами не досаждал, поэтому расставаться с ним мы пока не собираемся. Тем более, что за вырученные от продажи деньги мы бы не смогли купить ничего более подходящего для фермерских целей и отдыха на природе.

Новые модели SsangYong, естественно, очень интересовали меня, но в отчете я буду непредвзятым. Расскажу о тестовом XLV, как есть, тем более, что понравилось мне в нем не всё. Но если начать с дизайна, то он получился – в традициях фирмы – ярким. На дороге этот кроссовер не затеряется и обделен вниманием не будет. Вообще, внешне Tivoli XLV очень похож на уменьшенную копию минивэна Stavic, который не успел «раскрутиться» на нашем рынке, но отдельные экземпляры на дорогах мелькают. У XLV характерная широкая задняя стойка кузова, но если у «короткого» Tivoli она находится в самом «хвосте», у более длинной модели за ней расположилось окно. Еще обращают на себя своеобразно утолщенные задние крылья XLV, напоминающие мощные бедра. Если взглянуть на автомобиль сбоку, можно заметить, что ручка задней пассажирской двери находится выше передней. Решетка радиатора, как таковая, отсутствует, но передок модели получился вполне запоминающимся. В фарах заметны «строчки» светодиодных ходовых огней, широко применены светодиоды и в задних фонарях, которые, на мой взгляд, у XLV чересчур массивные, даже громоздкие. У Tivoli задняя «оптика» другая, она выполнена более деликатно.

Не исключаю, что кроссоверы в России любят в том числе и за то, что они хоть чуть-чуть, но выше седанов и хэтчбеков. XLV – исключение. Из него вы вряд ли сможете смотреть на легковушки свысока, посадка в нем ощущается, как низковатая. Вы чувствуете, что сидите почти что на одном уровне с водителями, например, Skoda Octavia и Nissan Almera.

Капот впереди – широкий и длинный, и лучше разместиться за рулем повыше, чтобы видеть дальше. Но регулировка сиденья водителя по высоте есть далеко не во всех версиях XLV, а регулировки руля по вылету нет вообще ни в одной. В тестовом экземпляре, оснащенном электроприводом кресла, регулировка по высоте была, это хорошо. И в целом, посадка за рулем устраивала меня, как водителя, утомиться не удалось, даже проведя в дороге около шести часов. В то же время я не мог не отметить, что подушка у кресла коротковата. В данной модели автомобиля это ощущается отчетливо.

По паспорту, дорожный просвет Tivoli XLV составляет 167 мм. Это меньше, чем у таких конкурентов, как Hyundai Creta (175 мм) и Renault Kaptur (198 мм). Действительно, в кроссовере от SsangYong ощущаешь себя, как в легковом хэтчбеке или универсале. Наши замеры показали, что под пластиковой защитой моторного отсека у него составляет примерно 200 мм, под задним бампером – 32 мм. Погрузочная высота багажника неожиданно велика: 80 см.

Зато в жаркую погоду сиденья в версии Luxury можно вентилировать! Поистине, причудлива комплектация этого кроссовера. Вы, наверное, уже сомневаетесь насчет подогрева сидений? Напрасно – он есть, причем, подогреть можно как передние кресла, так и задний ряд. А что насчет климата в салоне? Он регулируется в двух зонах, обе – спереди. Заднему ряду не положено ни дефлекторов обдува, ни тем более настройки температуры и интенсивности вентилятора.

Но жаловаться на недостаток места на втором ряду пассажирам не придется. Паспортное значение ширины салона сзади на уровне плеч – 138,5 см. Трансмиссионный туннель практически отсутствует. Места над головой – с запасом. Расстояние от подушки заднего дивана до спинки переднего кресла при «моей» посадке за рулем – примерно 28 см. Сам за собой я размещаюсь совершенно свободно (при росте 182 см). Кстати, обратите внимание, что находится на тыльных сторонах спинок передних кресел: своеобразные резиновые держатели, натянутые на выступы пластика. Удобно ли это? Представим, что вам понадобилось на ходу вытащить зафиксированный этими резинками атлас автомобильных дорог. С переднего пассажирского места это еще можно как-то сделать, с водительского – очень сложно. И уж точно невозможно будет засунуть атлас обратно. Придумав эти резинки, дизайнеры салона просто-таки превзошли самих себя. Похожий элемент, кстати, есть и в багажнике, там он более уместен.

Естественно, части спинки заднего дивана легко сложить и получить увеличенный багажник с ровным полом. Насколько увеличенный? Номинальный объем пространства для груза – 574 л, и это очень неплохой показатель. Но создатели автомобиля лукаво приплюсовывают к нему еще 146 л, якобы, скрывающиеся под фальшполом. Посмотрим, что у нас там скрывается. Уж точно не литры, а толстый пенопластовый вкладыш с небольшими выемками под дорожные мелочи. Так что на дополнительные 146 л не рассчитывайте.

Вкладыш не только «съедает» часть полезного объема, есть у него и другой недостаток. При необходимости извлечь запасное колесо (здесь это очень миниатюрная докатка) вам придется этот вкладыш извлечь, что непросто. Сначала надо приподнять его, затем исхитриться и как-то развернуть его на 90 градусов. Только тогда он согласится «выйти» через проем двери багажника. Собственно, примерно так же извлекается и полка-фальшпол. Погрузочная высота великовата, она составляет 80 см.

Впрочем, еще раз похвалим XLV за почти 600-литровый багажник в «номинале», а также за максимальный его объем почти в 1300 л при сложенном заднем ряде сидений. У «младшего брата», Tivoli, багажник вмещает лишь немногим более 420 л поклажи.

Причуды комплектации

Когда мы выбирали «Саньенги» для себя, бортовые компьютеры только входили в обиход, и на наших машинах их не было. Минус, да еще какой! Ни на одном не было даже примитивного расходомера топлива, приходилось оценивать остаток «на глаз». О богатых мультимедиасистемах тоже оставалось только мечтать, либо устанавливать девайсы сторонних производителей, что, учитывая оригинальность торпедо в «Кайроне» и «Актионе Спортс», было непросто.

Tivoli XLV в этом плане уж точно на вполне современном уровне. Здесь есть и мультимедиасистема с небольшим (7 дюймов), но достаточно «цветастым» и сенсорным экраном. Присутствует камера заднего вида. Имеется парктроник сзади (лучше бы он был еще и спереди). Между шкалами приборов – бортовой компьютер, хоть и со скромной графикой, но информативный. Сразу после пуска двигателя он сообщает вам, куда повернуты колеса автомобиля, чтобы вы невзначай не тронулись «в сторону».

Но почему в автомобиле для России все надписи выполнены на английском языке? Пытаюсь сменить его, но кроссовер предлагает выбор только из английского, корейского и… турецкого языков. Небольшой, но все-таки минус. Возможно, когда модель будет собираться на российском предприятии… а как вы думаете, случится это когда-нибудь?

Еще рекламные проспекты активно демонстрируют возможность смены цвета подсветки… чего? Я бы с радостью сменил красные символы около кнопок управления. Но выясняется, что цвет можно изменить только у колец внутри основных шкал приборов. Причем, каждый раз после остановки и пуска двигателя придется делать выбор заново, так как по умолчанию цвет меняется произвольно.

1,6-литровый 128-сильный кроссовер прямо-таки рвется с места в карьер! Демонстрирует неожиданную прыть именно на старте, на первых метрах движения. Странно, согласно паспортной характеристике двигателя, максимум крутящего момента приходится на отметку 4600 об/мин, а вы едва докрутили мотор до 3000 об/мин. Парадокс? Пожалуй, да – потому что на средних скоростях движения разгонная динамика вам покажется недостаточной, и только на высоких оборотах двигатель-атмосферник снова раскрывается.

Без предвзятости сообщу, что знакомых фирменных саньенговских деталей в салоне XLV я нашел только две. Это пепельница-стаканчик, а также селектор автомата без «страховочной» кнопки, но с миниатюрной «тангентой» на боку рукоятки селектора со стороны водителя. Эта «тангента» отвечает за ручной выбор передач. Точно так же по сути (но немного иначе по дизайну) выглядит селектор автомата в нашем семейном «Актионе Спортс», выпущенном в 2011-м году. Но у него есть возможность менять передачи также кнопками «+» и «–» на рулевом колесе. В XLV способ ручного выбора ступеней шестидиапазонного автомата единственный. И в обоих автомобилях ручное переключение возможно только при переводе селектора из положения D в положение M.

С 60 до 80 км/ч XLV разгоняется за три секунды, или незначительно больше, что, в общем, неплохо для обладателя 1,6-литрового мотора. Правда, первые владельцы говорят, что динамичность модели ощущается лишь при отсутствии загрузки, стоит посадить пару пассажиров – и всё, зажигательного темпа не ждите. Логично - мотор «невелик». Разгон с места до 100 км/ч фирма не афиширует, но, думаю, в десяток секунд новинка не уложится. А при разгоне с 80 до 120 км/ч – уложится, ну или почти… Именно потому, что у двигателя на высоких оборотах открывается своеобразное «второе дыхание». Но при наборе 120 км/ч и дальнейшем равномерном движении он начинает "дышать" спокойнее: стрелка тахометра останавливается у отметки 2500 об/мин.

Если цены на версию XLV выглядят конкурентоспособными, то «младший» Tivoli определенно чересчур дорог. В начальной комплектации Welcome, стоящей под миллион рублей, он предложит вам шестиступенчатую «механику», ABS, единственную подушку безопасности, пакет электростеклоподъемников и кондиционер. Вторая комплектация, Original, располагает автоматом, подогревом передних сидений, аудиосистемой и парктроником, но за это к миллиону добавляются внушительные 269 тысяч рублей.

Автомат перебирает передачи, словно пересчитывая ступеньки лестницы. Особенно заметны они при снижении скорости. Это агрегат компании Aisin, прежде на «Саньенги» ставились автоматы других фирм, в том числе австралийского (!) производства. По моим ощущениям, они работали более плавно, даже после нескольких лет эксплуатации. А двигатели у моделей данной марки имели «мерседесовские» корни, что служило весомым козырем для покупателей. Нынешний 1,6-литровый 128-сильный мотор – собственная разработка компании. В гамме предлагаемых на нашем рынке Tivoli и Tivoli XLV он единственный, перспективы 1,6-литрового 115-сильного дизеля пока неопределенные.

На гладком шоссе к управляемости и курсовой устойчивости кроссовера претензий нет, к комфорту - тоже. Автомобиль неплохо слушается руля, совершающего ровно три оборота от упора до упора. Баранка кажется поначалу излишне легкой, но изучение центральной консоли позволяет обнаружить кнопку выбора режима работы баранки. Естественно, она «облегчается» в режиме Comfort, а в режимах Normal и Sport «тяжелеет», причем, заметно. Само собой, я постоянно возвращаюсь к режиму Sport, который, впрочем, хотелось бы «утяжелить» дополнительно, этак раза в два.

Интересно, что у Tivoli XLV есть еще одна кнопка выбора режимов - на этот раз, так сказать, «общеавтомобильная». Она расположена слева от рулевого колеса, то есть, довольно-таки далеко от кнопки выбора режимов руля и никак с ней не связана. Предлагаемые позиции (по кругу) – Есо (без обозначения), а также Power и Winter, значки которых появляются на панели приборов. Режим Power ощутимо «подстегивает» автомобиль, однако делает его суммарно, то есть, практически во всем диапазоне скоростей, излишне «нервным». Так что, по мне, режим Есо приятнее. Что касается позиции Winter, то ее преимущества, пожалуй, надо будет поискать зимой. Сейчас могу подтвердить лишь то, что кроссовер в этом режиме действительно трогается с места на второй передаче. На асфальте и других твердых покрытиях это практически ни к чему, а вот на сыпучих грунтах, типа песчаных подъемов, может и пригодиться.

О расходе топлива. Городские цифры радуют не особенно: приходится раскошеливаться на удовлетворение 13-литрового «аппетита». А вот на не очень скоростной подмосковной трассе, с темпом движения, практически не превышавшем 80-90 км/ч, XLV поистине удивил: 6,8 л на 100 километров пути! В комплектацию тестового автомобиля входил круиз-контроль, но во время наших испытательных поездок его использовать, к сожалению, не удалось. Да, кроссовер следует заправлять только 95-м бензином.

Подвеску можно без обиняков назвать жесткой. Спереди здесь установлены стойки «МакФерсон», сзади на переднеприводной версии применена полузависимая скручиваемая балка. На гладких асфальтированных участках вы будете наслаждаться комфортом, но ни одного элемента микрорельефа подвеска не пропустит. К «острым» неровностям она особенно «внимательна», до неприятного. Но зато – минимальные крены в поворотах и непробиваемость на крупных буграх.

Тормоза – цепкие, надежные. Пожалуй, характер системы похож на характер двигателя: при первом нажатии механизмы срабатывают излишне резко, но при нескольких подряд торможениях всё как бы становится на свои места, и оказывается, что резкость замедления не избыточная, а разумная, и дозировать ее нетрудно. Работа ABS проверена на песке и заслуживает высокую оценку.

Там же я добился срабатывания системы стабилизации и антипробуксовки. Направил автомобиль на песчаный склон оврага, перевитый корнями сосен. С неохотой, с натугой кроссовер сумел-таки взять преграду, надо было лишь не сдаваться, не отступать, а продолжать удерживать тягу на ровном уровне. Электроника помогла обойтись без полного привода, и автомобиль вскарабкался на склон.

Движение в обратном направлении показало, что выбранное препятствие не из простых. Во-первых, в наиболее крутом месте заднее левое колесо оторвалось от земли. Во-вторых, шины активно скользили по древесным корням. Система стабилизации так и стрекотала. Я попытался было развернуть автомобиль, еще раз взобраться на склон и попробовать спуститься на более крутом участке. Но автомобиль, что называется, «не пошел»: вторично взять подъем так и не удалось. Ни при включенной системе стабилизации, ни при выключенной. Ни на ровной тяге, ни под «газом». Не помог и зимний режим, улучшающий тягу на «низах». Полный привод был бы очень кстати...

Но пока, судя по всему, дилеры SsangYong акцентируют наше внимание на переднеприводных модификациях XLV. Удлиненный Tivoli в комплектациях Comfort, Comfort+, Elegance и Luxury (все – только с автоматом) предлагается покупателям соответственно за 1 439 000, 1 499 000, 1 589 000 и 1 699 000 рублей. Полноприводный вариант с теми же основными агрегатами в комплектации Elegance – единственный, его цена 1 739 000 рублей.

По сути, ценовая политика SsangYong выглядит разумной. Непонятно, почему от мало распространенных марок и моделей мы обязательно ждем какого-то демпинга. Именитые, успешные на рынке соперники предлагают больше полноприводных версий и тем выигрывают, однако сопоставимые по оснащению комплектации с передним приводом стоят у всех одноклассников примерно одинаково. Решающих преимуществ Ssang Yong Tivoli XLV не имеет, но его сильные стороны – это неожиданные премиальные опции (имеются в виду, прежде всего, система вентиляции передних кресел, выбор режимов движения, а также настройки руля), плюс незаурядный дизайн. Последний, пожалуй, должен привлечь в ряды приверженцев SsangYong больше новичков. Ведь теперь автомобили марки не вычурны и экстравагантны, а всего лишь немного более оригинальны. Стесняться их больше не приходится, а скромность внешности давно никого не украшает. Наоборот, в моде – свежие решения по привлечению внимания окружающих.

Технические характеристики Ssang Yong XLV ГАБАРИТЫ, ММ 4440 х 1795 х 1635 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 167 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 10,6 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 574 / 1294 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1345 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1597 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 128 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН 160 / 4600 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 6-ст., автоматическая ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 176 РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С нет данных СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,6 ОБЪЕМ БАКА, Л 47