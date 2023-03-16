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16 мар 2023

Ssangyong возродился

Ssangyong возродился
Автор фото: фирма-производитель

Корейский концерн, который пережил череду финансовых катастроф, недавно представил новую модель

Итак, перед Вами Torres EVX - модель  которая родилась благодаря конверсии обычного Torres в электрокар. В то же время электрический SUV сильно отличается от аналога с ДВС по дизайну. К примеру, блоки фар  переместились в район переднего бампера, а над ними установили светодиодную полосу ДХО.

Технические характеристики электрокроссовера раскроют 30 марта - во время глобальной премьеры. Пока известно, что машина оснащена тяговой батареей емкостью 55,3 кВт*ч, запас хода на одном полном заряде составляет 340 км

При написании новости использовалась информация:
Drom

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