Ssangyong возродился

Корейский концерн, который пережил череду финансовых катастроф, недавно представил новую модель

Итак, перед Вами Torres EVX - модель которая родилась благодаря конверсии обычного Torres в электрокар. В то же время электрический SUV сильно отличается от аналога с ДВС по дизайну. К примеру, блоки фар переместились в район переднего бампера, а над ними установили светодиодную полосу ДХО.

Технические характеристики электрокроссовера раскроют 30 марта - во время глобальной премьеры. Пока известно, что машина оснащена тяговой батареей емкостью 55,3 кВт*ч, запас хода на одном полном заряде составляет 340 км